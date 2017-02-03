Уроки мастерства: как играть ловушку Вюрцбургера в венской партии

«Советский спорт» продолжает публиковать серию статей о прекрасном – о шахматах. Начали мы с самого интересного – ловушек в шахматных дебютах. Сегодня очередь ловушки Вюрцбургера – одного из вариантов развития венской партии.

Венская партия – редкий гость в современной турнирной практике. Однако главная линия дебюта ведёт к довольно острому продолжению в духе контргамбита Фалькбеера (отказанный королевский гамбит).



Опытный российский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин на чемпионате мира по блицу в 2012 году, разыграл в дебюте Венскую партию против Владимира Крамника. Не сказать, что 14-й чемпион мира был сильно удивлён подобному началу, но Андрейкин в итоге огорчил Крамника, заставив его капитулировать на 54 ходу.

Дмитрий Андрейкин - Владимир Крамник, Венская партия: Венский гамбит (C29), 1-0

Будучи совсем юным, Максим Вашье-Лаграв был ярым поклонником Венской партии, сыграв в 2000 году 6 партий, 5 из которых он выиграл, проиграв лишь одну. В тот год десятилетний Лаграв оттачивал своё мастерство с английским шахматистом Дейвидом Хауэллом.

Максим Вашье-Лаграв - Дейвид Хауэлл, Венская партия: Венский гамбит (C29), 1-0

Так что в умелых руках венская партия может стать грозным оружием и против опытных соперников. А раз в блиц партии даже чемпион мираи не заметить троекратного повторения позиции на 83-м ходу, то попытка загнать в ловушку слона, может стать вполне успешной комбинацией.

Ловушка Вюрцбургера названа в честь предприимчивого немецкого банкира Макса Вюрцбургера, применившего данную комбинацию в Венской партии примерно в 1930 году.

Венская партия: Венский гамбит: Ловушка Вюрцбургера

Вначале развитие идёт довольно корректно 1.e4 e5 2.Кc3 Кf6 3.f4 d5 4.fxe5 Кxe4 5.d3 (чаще играют 5.Кf3) 5...Фh4+?! ход ферзём вполне логичный и ведёт к равной игре. Хотя явно сильнее 5...Кxc3! с последующим 6.bxc3 d4! (брать пешку d4 нельзя из-за 7.cxd4 Фh4+!) далее 6.g3 Кxg3? взять конём пешку g3 выглядит логично, но явно уступает по силе размену коней на c3. 7.Кf3 Фh5 8.Кxd5 белые возвращают пешку, черные усиливают давление на королевском фланге 8...Сg4, ход конём 9.Кf4?! сильный, но немного авантюрный, белые и без ловушки чувствуют себя комфортно после 9.Кxc7+! с перевесом, дальше следует форсированный размен 9...Сxf3 10.Кxh5 Сxd1 11.hxg3, конечно дальше следует играть 11...Сf3! с примерным равенством, так как попытка выиграть пешку ведёт к проигрышу слона 11...Сxc2? 12.Лh4! (с угрозой Лс4! и защитой поля b4 и атакой на а4) (12.b3 также ведёт к выигрышу фигуры).

А вот вариант венской партии с быстрым матом, где 5...Кc6? явно слабее 5...d4!, а ход королём 6...Крg8?? совсем проигрывает партию.

Задача недели:

Мат в 3 хода, ход белых

Ответ на задачу смотрите в нашей следующей статье, посвящённой ловушкам в дебютах.

Ответ на предыдущую задачу:



1.Кd4 Фa6 2.Лc6#

1.Кd4 Крe5 2.Лxf5#

1.Кd4 Фxd4 2.Лc4#