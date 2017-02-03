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Алан Касаев: Цель – сборная

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Алан Касаев
Алан КасаевИсточник: «Советский спорт»

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев рассказал «Советскому спорту» о победе над весом, ненужности агента и планах на ЧМ-2018.

ТАИЛАНД И ЗЛОСТЬ

- Увидел вас, Алан, и не узнал. А потом прочитал газету «Гудок», где вы говорите, что скинули 5 килограммов. За счет чего постройнели?
- За счет работы. Есть большое желание добиться много в сезоне и в карьере.

- Желание у многих есть, но не всех шатает ветром. Перестали есть? Не выходите из бани?
- Баня воду гоняет, много не сбросишь. Попарился, потом жидкостью добираешь. Другое дело – питание и нагрузки. В конце года начал этот процесс потихоньку. Сейчас сборы, на фоне нагрузок тяжело режимить, но к сезону планирую еще килограмма три убрать.

- Лучшей диетой считается – «не жрать». Так?
- Есть надо, но не все и не всегда. Завтрак обычный, обед – зеленый салат и углеводы, вечером только белок. Это дает результат.

- Подсчет калорий ведете? Или на глазок?
- Сейчас нет времени. А до этого предметно анализировал. И в Таиланд летал.

- Зачем?
- Там есть специальное место, куда люди съезжаются худеть. За десять дней согнал 7 кг.

- Аура особая? Или застенки?
- Питание, детокс, процедуры.

- Что такое детокс?
- Первые три дня вообще ничего не ешь, гоняешь воду и пьешь по 50 грамм той зеленой жидкости, которую тайцы дают. Очищаешь организм. Очень сложно – но можно. И нужно.

- Куда окружающим прятаться? Человек же злой становится.
- Конечно злой! Я и сейчас не добрый. Когда гоняешь вес – такой период, что лучше никого не видеть и никому на глаза не попадаться. В компаниях не сидеть: пришел, покушал, уходи. Не только по себе знаю. Знаком со спортсменами, которые не пять кило гоняли, как я, а двадцать. Но окружающих в Таиланде не было, лишь мы с женой. Уединение.

- То есть основной удар приняла на себя жена.
- Мы с женой всегда вместе, она понимает, к чему я стремлюсь, и поддерживает. Три кило осталось до первого марта. Надо потерпеть.

- Велика ли роль во всем этом врача сборной Эдуарда Безуглова, который, знаю, помогает «Локомотиву»?
- Эдик помог, да. Сейчас питаюсь по его методике, посмотрим, что получится. А до этого сидел на диете, которую предложила жена. Обычному человеку можно вытерпеть на воде, белке, чае, кофе... Но когда тренируешься, обязательно нужны углеводы. Без них не будет баланса. А без баланса – усвоения нагрузок.

- Существует понятие – боевой вес? Или чем меньше, тем лучше?
- Я как-то согнал 9 кг, и было очень плохо. Нужно понять свой вес и плавно на него выйти.

Александр Самедов и Алан Касаев
Александр Самедов и Алан КасаевИсточник: «Советский спорт»

«Я ДОКАЖУ!»

- Одно из моих воспоминаний о зимней Марбелье: «Зенит», румяные Аршавин, Быстров, Кержаков, у бровки Петржела в золотых цепях – и 17-летний парень Алан, ураганивший на левой бровке в темпе мотоцикла. Вспоминаете те времена?
- Вот только что с Гариком Денисовым об этом говорили. Он постарше на два года, был уже в основе «Зенита», а я юниором. Вспоминаю с добрым чувством, это часть моей жизни.

- В том, что не сложилось в «Зените», видите свою вину? Или был комплекс причин?
- Травма – вот и вся причина. Без повреждения «крестов», не сомневаюсь, все было бы хорошо. Адвокат, сменивший Петржелу, не дал шанса, но если бы не это, не было бы потрясающих сезонов в Казани, у Бердыева.

- «Рубин» – главная команда в вашей карьере?
- Никогда не скрывал этого. И того, что Бердыев дал мне очень многое. Причем и в жизни тоже. Выиграл с ним все, что можно. Теперь хочу добиться того же в «Локомотиве», который чувствую своим. Соперники активно укрепляются, но у нас хорошая команды, мы движемся в правильном направлении.

- Вы тоже укрепляетесь. Вот, англичанина в защиту взяли. Фарфана.
- Легионерам потребуется время на адаптацию. Но мы всем рады, пусть у них получится.

- Вам тридцать. В карьере было немало клубов. Какова сейчас ваша личная спортивная цель? Есть работа, зарплата, семья, – но и футбольные амбиции, наверное?
- С клубом – выиграть Кубок России, шансы неплохие. Личная цель – попасть в сборную, сыграть на Кубке конфедераций. Знаю, что могу, заслуживаю и сумею. Многие не верят, но я докажу.

- До сих пор вы сыграли только за вторую сборную. И дважды попадали в заявку главной команды, но не выходили на поле. Что мешало?
- Это к тренерам. Наверное, они считали, что я слабей. В душе любой футболист думает обратное. Видит себя на поле, сравнивает, огорчается. У меня нет ни к кому претензий – просто буду доказывать и докажу. Пусть в этом году с божьей помощью все получится.

- В этом сезоне у вас – 14 матчей, гол плюс передача.
- Даже не знаю, сколько. Закончилась часть сезона, перечеркнул, забыл, иду дальше. Здоровье есть, желание есть, мастерство, надеюсь, тоже. Все зависит от меня, и главное – играть в клубе. Если в «Локомотиве» все будет нормально, вызов из сборной придет, сто процентов.

«МЕНЯ И ТАК ЗНАЮТ»

- Чемпионат России становится слабее?
- Нет. Несколько топ-легионеров уехали, но есть толковая молодежь. На отдельных командах сказывается кризис, конечно, однако существуют критерии допуска. Если клуб им не соответствовал при заявке, можно было предсказать дальнейшие трудности.

- Ваше главное футбольное качество – резкость?
- Ну, да.

- А второе – умение думать?
- Сам хотел сказать. По молодости сил много, бегаешь, прыгаешь. Сейчас – включаешь голову.

- У вас есть агент?
- Зачем? В 17 лет он нужен, в 30 – нет. При составлении контракта юрист необходим, а так все решается между игроком и клубом.

- Иногда нужны хитрость, жесткость. Футболисту порой сложно себя преподнести.
- Думаете, меня не знают? Как ни преподноси, я на виду. Захотят – подпишут, нет – не судьба.

- Как поживают ваши дочки-близняшки?
- Прекрасно. Сейчас здесь, со мной. Жена, две няни.

- Почему две?
- Одна не справляется.

- У вас в Марбелье дом?
- Квартира.

- Футбольные соседи есть?
- Артистические – Алена Апина.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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