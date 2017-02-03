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Иванович, Фарфан, Оланаре и другие. Кто реально усилился? Обзор трансферов РФПЛ

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» рассказывает о самых громких последних трансферах в российской премьер-лиге.

Источник: «Советский спорт»

Виктор Клаессон («Краснодар»)

Возраст: 25
Амплуа: центральный полузащитник
Трансфер: 2 млн евро 

Устав ждать, когда Ахмедов вернется на свой уровень, «Краснодар» освежил среднюю линию. Неоспоримый козырь Клаессона – универсальные качества, позволяющие ему закрыть любую позицию центральной оси: 59% времени он играет в опорной зоне, 22% – в нападении, 18% – в центре полузащиты. Впечатляет и КПД – 0,62 результативных действий за матч. Как и объем работы – 110 ТТД, 1,5 ключевых передач и 2,2 удара за матч. Осталось понять, на какой позиции шведа видят в «Краснодаре». Скоро узнаем.

Роман Шишкин («Краснодар»)

Возраст: 30
Амплуа: правый защитник
Трансфер: аренда 

В лице Шишкина «Краснодар» усилил правый фланг обороны. После ухода Енджейчика на бровке остался только 36-летний Калешин. Входить с такой обоймой в весну, да на два фронта было бы очень рискованно. Если с Калешиным все будет в порядке, то Шишкин, скорее всего, останется игроком ротации. Нынешний сезон он вряд ли может занести себе в актив. Хотя индивидуальные показатели не так плохи. Не исключено, что Игорь Шалимов попробует Романа в центре обороны или в опорной зоне – опыт у новичка есть.

Аарон Оланаре (ЦСКА)

Возраст: 22
Амплуа: нападающий
Трансфер: свободный агент 

Сказать об Оланаре нечего – последним для него был матч ЦСКА – «Зенит» (1:4), где он получил травму, празднуя гол. Напомню, было это 2 мая прошлого года. Вот и считайте, сколько месяцев простоя у нигерийского нападающего. Не от хорошей жизни ЦСКА продолжает совершать рискованные сделки. С Траоре промахнулись. С Оланаре, может быть, получится лучше. Если судить по прошлой весне, играть и забивать он, бесспорно, умеет. Осталось выяснить, как сказались месяцы простоя и как впишется в команду.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Возраст: 32
Амплуа: правый полузащитник
Трансфер: свободный агент 

Фарфан призван закрыть брешь на правом фланге атаки, образовавшуюся после перехода Самедова в «Спартак». Хавбек хороший, спору нет: любит бить по воротам (2 удара за матч), обострять игру (1,4 ключевых пасов), не боится борьбы (21 единоборство). А конек Фарфана – подачи со стандартов. В общем, тот же функционал, что у Самедова. И даже чуть шире – есть дриблинг (5 обводок). Если пришел с серьезными намерениями – пахать, а не только лишь зарабатывать на старость – то «Локомотив» он, конечно, усилит.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Возраст: 32
Амплуа: универсальный защитник
Трансфер: свободный агент 

Это усиление центра обороны. Все остальное «Зенит», кажется, уже усилил. Иванович, безусловно, выше классом, чем Новосельцев и Нету. Если у него на правом фланге 66% выигранных верховых единоборств, и это не где-нибудь, а в английской премьер-лиге, то у нас в центре обороны явно будет в районе 90%. Цепкий, выносливый, трудолюбивый, позиционно грамотный защитник. Мастер в игре на стандартах у своих ворот. У чужих, впрочем, тоже. Другой вопрос, с кем он будет в связке – с Кришито или с кем-то еще.

Марко Девич («Ростов»)

Возраст: 33
Амплуа: нападающий
Трансфер: свободный агент 

Классический трансфер «Ростова» – из «Рубина». Девич – приличный нападающий, которому не повезло в этом сезоне: пришел новый тренер, который сделал ставку на другого, Жонатаса. Серб пригодится «Ростову», хотя первым номером в атаке не будет. Курбан Бердыев не станет разрушать созданную своими руками блистательную связку Полоз – Азмун. Взяли Девича для ротации, которую «Ростов» активно практикует. А еще с прицелом на будущий сезон, учитывая, что Азмун, вероятнее всего, покинет клуб летом.

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