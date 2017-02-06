Кто займет место в призовой тройке чемпионата России? Анонс свежего «ССФ»
Завтра, 7 февраля, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол». Читатели «Советского спорта» могут бесплатно скачать PDF-версию номера здесь.
Представляем главные материалы свежего выпуска:
Александр Кержаков: «Просто мечтаю о солнце»
Эксклюзивное интервью с лучшим бомбардиром в истории «Зенита» и всего российского футбола. Кержаков рассказывает о своей книге «Лучший», восстановлении после травмы спины, комментирует информацию о переезде в Казахстан и признается, как мечтает завершить карьеру.
«Картинки» с «каторги»
Подробный репортаж Евгения Дзичковского из Испании, где проводят сборы ведущие клубы премьер-лиги.
Вячеслав Чанов: «Ощущения, будто помолодел!»
Многолетний тренер вратарей ЦСКА, воспитавший Игоря Акинфеева и Владимира Габулова, вспоминает свой уход из армейского клуба, раскрывает секреты успеха Евгения Гинера и комментирует возвращение в большой футбол - приглашение в тульский «Арсенал».
«Третьими будете?»
В ЦСКА и «Зените» полным ходом идет перестройка, а «Спартак» по давней привычке весной рискует провалиться. «ССФ» анализирует шансы команд, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.
«Десятка суперагентов»
Их годовой заработок - десятки миллионов евро. Их клиенты - лучшие клубы мира. Их товар - самые дорогие игроки. «ССФ» представляет рейтинг десяти владельцев наиболее крупных футбольных агентств планеты.
«Хотите сенсацию?»
«Бавария», «Ювентус», «Реал»... Оцениваем, насколько прочны позиции лидеров в чемпионатах большой пятерки и велика ли вероятность, что до золота они все же не дотянут.
Рустем Мухаметшин: «Задача - догнать и обогнать «Динамо»
Один из лидеров «Тосно» - об удивительной карьере брата-баскетболи
ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!
– советы новичку «Зенита» Браниславу Ивановичу от врача сборной России Эдуарда Безуглова;
– интервью с хавбеком «Барселоны» Иваном Ракитичем;
– постер полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.