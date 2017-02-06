Кто займет место в призовой тройке чемпионата России? Анонс свежего «ССФ»

Завтра, 7 февраля, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол». Читатели «Советского спорта» могут бесплатно скачать PDF-версию номера здесь.





Представляем главные материалы свежего выпуска:

Александр Кержаков: «Просто мечтаю о солнце»

Эксклюзивное интервью с лучшим бомбардиром в истории «Зенита» и всего российского футбола. Кержаков рассказывает о своей книге «Лучший», восстановлении после травмы спины, комментирует информацию о переезде в Казахстан и признается, как мечтает завершить карьеру.

«Картинки» с «каторги»

Подробный репортаж Евгения Дзичковского из Испании, где проводят сборы ведущие клубы премьер-лиги.

Вячеслав Чанов: «Ощущения, будто помолодел!»

Многолетний тренер вратарей ЦСКА, воспитавший Игоря Акинфеева и Владимира Габулова, вспоминает свой уход из армейского клуба, раскрывает секреты успеха Евгения Гинера и комментирует возвращение в большой футбол - приглашение в тульский «Арсенал».

«Третьими будете?»

В ЦСКА и «Зените» полным ходом идет перестройка, а «Спартак» по давней привычке весной рискует провалиться. «ССФ» анализирует шансы команд, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.

«Десятка суперагентов»

Их годовой заработок - десятки миллионов евро. Их клиенты - лучшие клубы мира. Их товар - самые дорогие игроки. «ССФ» представляет рейтинг десяти владельцев наиболее крупных футбольных агентств планеты.

«Хотите сенсацию?»

«Бавария», «Ювентус», «Реал»... Оцениваем, насколько прочны позиции лидеров в чемпионатах большой пятерки и велика ли вероятность, что до золота они все же не дотянут.

Рустем Мухаметшин: «Задача - догнать и обогнать «Динамо»

Один из лидеров «Тосно» - об удивительной карьере брата-баскетболи ста, чудачествах темнокожего экс-одноклубника и предстоящей битве с «Локомотивом» в Кубке России.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

– советы новичку «Зенита» Браниславу Ивановичу от врача сборной России Эдуарда Безуглова;

– интервью с хавбеком «Барселоны» Иваном Ракитичем;

– постер полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.