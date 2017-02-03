Россиянки заставили вратаря сборной Японии заплакать. А потом ее утешали (видео)

Очень трогательный видеофакт, который произошел после победы сборной России над командой Японии на Универсиаде-2017.

В своем последнем поединке группового турнира сборная России разгромила японок – 10:1. И хотя наши девушки и их тренер Алексей Чистяков содержанием игры были недовольны, но гол то в ворота соперниц залетали на любой вкус.

– Содержание игры, особенно во втором периоде, дало почву для размышлений и для серьезного разговора во втором перерыве, – отметил после поединка наставник нашей команды на официальном сайте ФХР. – Не все работали на полную мощь и давали результат, который требовался. Да, счет крупный, но тем не менее, еще много есть над чем работать. Чуть даешь себе слабину – и сразу опускаешься на уровень того соперника, с кем играешь. Мы не имеем права этого делать.

… Тем не менее, в этом матче были и броски с ходу, и с пятачка, и с острых углов… Не обошлось и без «бабочек» и автоголов. В общем в японские ворота залетало, если не все, то очень многое.

И японки, хотя и вышли на этот поединок, в ранге бронзового призера прошлой Универсиады, на победу, видимо, не слишком рассчитывали.

Когда в середине матча Сакамото смогла забить гол престижа и счет стал 6:1, вся команда наших соперниц прыгала от счастья. Хотя уже и понимала, что в плей-офф на этом турнире уже не попадает.

Очень трогательный момент произошел после окончания поединка, на послематчевом рукопожатии. Голкипер сборной Японии не смогла сдержать слез после сокрушительного поражения и расплакалась прямо перед камерами.

Когда хоккеистки благодарили друг друга за игру японка вообще отбросила маску и… стала обниматься со своими недавними «обидчицами». При этом наши девушки очень тепло ее утешали, проявив максимум такта и уважения к чувствам соперницы.

Завтра россиянок ждет полуфинал с командой Китая. В другом поединке плей-офф встретятся команды Канады и США.

– Мы не делим соперников на слабых и сильных, нельзя расслабляться, – говорит о полуфинале Чистяков. – Будем настраиваться на победу и готовиться к серьезному поединку. Из того, что мы видели на этом турнире, Китай – по уровню средняя команда. Но недооценивать ее ни в коем случае нельзя.