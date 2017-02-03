По лекциям «Сумасшедшего». В чем причина взлета «Севильи»

Наставник испанского клуба Хорхе Сампаоли не привык скрывать эмоции. Источник: Russian Look/Imago

Удивительное дело – «Севилья» идет среди лидеров примеры! «ССФ» объясняет причины взлета испанских красно-белых, рассказывает об их ярком тренере Хорхе Сампаоли и его кумире по прозвищу сумасшедший.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ЧЕМПИОН

«Севилья». Какие ассоциации вызывает этот клуб у рядового российского болельщика? Здесь играли Ринат Дасаев, Александр Кержаков и Денис Черышев, работали Унаи Эмери и Дмитрий Черышев. Здесь сегодня выступает экс-защитник «Спартака» Николас Пареха. Наконец, андалусийцы в последние годы раз за разом побеждают в Лиге Европы. Вот, пожалуй, и все. Но, кажется, ближайшей весной о команде могут заговорить как о двукратном чемпионе Испании.

Да-да, «Севилья» уже выигрывала примеру. Было это в сезоне-1945/46, когда красно-белым удалось на одно очко обогнать «Барселону». Потом южане несколько раз попадали на пьедестал почета, опускались в Сегунду (как правило, ненадолго). С 2001 года команда неизменно числится в элите, но радует поклонников главным образом на международной арене.

И вот позади первый круг чемпионата Испании, а «Севилья» разместилась на второй позиции, опережая действующего триумфатора «Барсу» и совсем немного отставая от «Реала». За этот период (19 матчей) клуб набрал 42 очка, показав лучший результат в своей 111-летней истории! Добавим к этому рекорд по числу забитых мячей (42).

Конечно, цифры могут быть обманчивы. Так, в позапрошлом сезоне при Эмери «Севилья» заработала в сумме 76 очков (тоже рекордный показатель), но финишировала лишь пятой. И все же эксперты сходятся во мнении – по игре команда Хорхе Сампаоли практически не уступает признанным испанским колоссам и готова бросить им вызов уже сейчас.

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РАССТАВАНИЕ С ЛИДЕРАМИ

К слову, о Сампаоли. Приглашение аргентинского специалиста, который в июне 2016 года подписал с клубом двухлетний контракт, не все воспринимали оптимистично. Эмери, трижды подряд выиграв Лигу Европы, настолько влюбил в себя андалусийцев, что те с тяжелым сердцем отпускали его в «ПСЖ». Кто бы ни пришел на смену, попадал в непростое положение: чтобы завоевать авторитет болельщиков и перекрыть заслуги предшественника, вряд ли достаточно одного сезона. К тому же 56-летний специалист, приведший сборную Чили к победе в Кубке Америки-2015, ранее не работал в Европе.

«Не знаю, повторю ли успехи Эмери, ведь это была очень славная эпоха. Мы будем работать, чтобы подарить людям надежду, но я не могу гарантировать успехи», – признался Сампаоли на своей презентации в качестве наставника «Севильи».

Задачу усложнял уход лидеров команды. Ключевой «опорник» Гжегож Крыховяк проследовал за испанским тренером в Париж, плеймейкер Эвер Банега оказался в «Интере», нападающие Фернандо Льоренте и Кевин Гамейро были проданы в «Суонси» и «Атлетико» соответственно, левый вингер Евгений Коноплянка отправился в «Шальке».

Зато остался Рамон Мончи. Спортивный директор, которого едва не переманил «Манчестер Юнайтед» (Совет директоров «Севильи» отказался отпускать ценнейшего сотрудника без внушительной компенсации) организовал обновление каждой линии, прежде всего атакующей. Наиболее дорогой стала покупка у «Сампдории» Хоакина Корреа – за молодого аргентинского хавбека клуб выложил 13 млн евро. Целый ряд футболистов, включая хавбека «Манчестер Сити» Самира Насри, был взят в аренду.

Большинство новичков мгновенно вписались в игру команды. Сама игра тоже изменилась. Схема 4–2–3–1, которую Эмери применял в 95 процентах матчей, оказалась лишь одним из многочисленных вариантов в тактических задумках нового тренерского штаба.

СВЯЗКА АЛЬПИНИСТОВ

Способность изменить рисунок в зависимости от соперника и хода встречи была свойственна Сампаоли и прежде. Порой эти перестроения могли казаться авантюрными, в стиле другого аргентинского наставника – Марсело Бьельсы по прозвищу Эль Локо (исп. «сумасшедший»). Именно его, ярого приверженца агрессивного футбола, рулевой «Севильи» не устает называть своим главным учителем.

«В 90-е годы я с упоением слушал Марсело по нескольку часов в день, – не скрывал Сампаоли, еще работая в Латинской Америке. – Его мораль, верность идее, атакующим действиям вызывают у меня громадное уважение».

Доходило до трогательных случаев. В 2007 году, возглавляя перуанский «Спортинг Кристаль», Сампаоли отправил старшему коллеге письмо: «В связи с вылетом моей команды из Кубка Либертадорес прошу у тебя прощения, ведь я не сумел защитить твой стиль, не был на высоте». «Он еще больший «Бьельсиста» (так принято называть на испанском тех, кто поддерживает взгляды экс-наставника сборной Аргентины. – Прим. ред.), чем сам Бьельса», – шутят в окружении Сампаоли.

В сентябре прошлого года в интервью клубному журналу тренер сделал смелое заявление: «Я пытаюсь привить «Севилье» манеру игру, которая полностью отличается от той, что практиковал Унаи Эмери. Хочу создать команду в высшей степени доминирующую, не важно, кто ее оппонент. Вместо 70% времени владения мячом надо владеть 80 – так, чтобы нападающие соперника оставались почти в центре поля».

Всегда требовать от подопечных немного большего, чем они способны выполнить, – еще один штрих к портрету Сампаоли. Это еще и сильнейший тренер-мотиватор, умеющий найти подход к любому футболисту. Не случайно значительное число побед южане вырывают на флажке, вначале уступая в счете. «Сегодняшняя «Севилья» это связка альпинистов на пути к вершине Эвереста, – рассуждает обозреватель газеты Marca Роберто Паломар. – И, кажется, в этой связке готовы жертвовать жизнью ради того, чтобы партнеры водрузили флаг на самом пике».

Действительно, в «Севилье» нет ярчайших звезд, которые рискуют потянуть одеяло на себя. Лишь один представитель клуба, французский форвард Виссан Бен-Йеддер, присутствует в десятке лучших игроков примеры по системе «гол + пас» (8 + 2). Отсутствуют имена «севильистов» и в аналогичных списках Лиги чемпионов. Там, напомним, команда заняла второе место в группе с «Ювентусом», «Лионом», загребским «Динамо» и в 1/8 финала померяется силами с «Лестером».

«ЛУЧШИЙ ТРАНСФЕР ЛИГИ»

После январской победы «Севильи» над «Реалом» (2:1), которая положила конец рекордной беспроигрышной серии мадридцев (40 матчей), Marca даровала Сампаоли неофициальный титул «Лучший трансфер лиги». Тогда же Зинедин Зидан признал андалусийский клуб конкурентом в борьбе за титул. «В «Севилье» здорово играют в футбол, борются, демонстрируют силу и интенсивность в каждом действии», – подчеркнул наставник «сливочных».

Хватит ли южан на второй круг? Во что верят они сами? «Мы не ожидали подняться на такие высоты. Выиграть чемпионат? Только время даст ответ на этот вопрос», – дипломатичен главный тренер. Второго подобного шанса у него может не быть. Сампаоли не скрывает заветную мечту – работать со сборной Аргентины. Та как раз испытывает трудности в квалификации ЧМ-2018. По слухам, ближайшим летом мечта осуществится.