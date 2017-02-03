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«Непонятно, чем гордится Гвардиола?» Эксперты – о матче «Сити» с «Вест Хэмом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хосеп Гвардиола
Хосеп ГвардиолаИсточник: Reuters

Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Артем Шмельков, Михаил Поленов и Роман Трушечкин проанализировали матч 23-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» (4:0).

– Лондонский клуб постепенно возвращается, – говорит Шмельков. – Сейчас уже не идет речи о низах турнирной таблицы. Но тут на беду «Вест Хэму» пожаловал «Сити». Мы, кстати, не отметили о главной потери не только для «молотобойцев», но и для всего чемпионата Англии – уход Димитри Пайе в «Марсель» за очень приличные деньги.

– Он сам себя так поставил, – говорит Роман Трушечкин. – Мы знаем, что его уже начала отторгать команда. Конечно, не все поняли этого ухода. Как можно уходить из АПЛ?

– Посмотрите на атаку «Сити», – обращается к коллегам Шмельков. – Средний возраст этих игроков меньше 20 лет – Лерой Сане, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус, который впервые вышел в стартовом составе. А на скамейку, кстати говоря, отправился не кто-нибудь, а Серхио Агуэро.

– Боюсь, что Агуэро не является игроком основы в этом сезоне, – говорит Поленов. –  Тут дело не в том, что он не попадает в состав, а в том, что не забивает. Этот нападающий любит играть в старте, поскольку он нуждается в ощущении того, что он стопроцентный игрок основы. Тогда он приносит пользу. А когда идет постоянная ротация… У него ведь еще была длительная дисквалификация после матча с «Челси». Это его выбило.

– То есть, приоритеты Гвардиолы могут смениться в любой момент, – спрашивает коллег Шмельков.

– Возможно. Сейчас нужно просто следить за тем, как будут развиваться события. Будет ли Жезус играть в матчах с большими командами. И если да, то как? Если будет и дальше забивать – Агуэро останется на лавке.

– Если брать за ориентир матч с «Вест Хэмом», серьезных выводов не сделаешь, потому что лондонский клуб сам забил половину голов «Сити». Вы не забывайте, «горожане» лишь четыре раза попали в этой игре в створ ворот. Здесь стоит добавить, что атака «Сити» зависит от Кевина Де Брюйне. В этом матче он был прекрасен, ни разу не затянул атаку своей команды, обострял и действовал активно, – считает Шмельков.

– Мне кажется, у «Сити» нет проблем в атаке, – говорит Поленов. – Наоборот, у клуба не идет игра в защите. Есть проблемы с вратарской позицией. В этой игре, кстати, вышел Кабальеро, но стоит признать, что от него в этой матче ничего не зависело. В атаке «Манчестера» по-прежнему ведущие роли занимают Давид Сильва и Кевин Де Брюйне. Видимо, сейчас вокруг них создается новая конструкция.

– Непонятно, почему Гвардиола гордится тем, что у него самая молодая атака в Премьер-лиге, – говорит Трушечкин. – Хосеп – тренер, который не борется за чемпионство. Это что, отдушина такая? Мол, вот, смотрите, какую я вырастил капусту или арбуз…

– В последнее время Гвардиола не говорит о том, чего он не делает, а именно: работа над ошибками защиты, тренировка отбора мяча. Он выращивает арбузы и делает ставку на контроль мяча. Испанец попал в чемпионат, где каждая команда может навязать борьбу. Борется ли «Сити» за чемпионство? Наверное, нет. Судя по турнирной таблице, «Челси» в следующем туре выиграет «Арсенал» и вопрос, кому достанется титул, будет практически решен. Другое дело, как себя проявит команда Хосепа в следующем сезоне, – заключил Поленов в эфире передачи «Английский акцент» на телеканале «Футбол-1».

Матч

Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)

Голы

де Брюйне 17 (0:1). Силва 21 (0:2). Габриэл 39 (0:3). Туре 66 (0:4 - пен.).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Байрэм, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули (Фернандес, 64), Ноубл, Лансини, Обьянг (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 80)

Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Стоунз, Коларов, Санья, Туре, де Брюйне (Фернандиньо, 68), Сане, Силва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Габриэл

Предупреждения:

Обьянг, 19; Лансини, 25; Кэрролл, 72 - Габриэл, 19; де Брюйне, 44; Стерлинг, 60

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

01 февраля 22:45, Аптон Парк, Онлайн-трансляция

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