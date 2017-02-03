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«Со мной занимался тренер Серены». Главное открытие нового сезона из России

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Наталья Вихлянцева
Наталья ВихлянцеваИсточник: Официальный сайт St.Petersburg Ladies Trophy

Очень скромная 19-летняя Наталья Вихлянцева – о первом полуфинале турнира WTA Premier, первом Australian Open и первом вызове в сборную.

«В Австралии приносили змею. Но я побоялась» 

– Я немного разочаровалась, что мне не удастся сыграть с Симоной Халеп! – признается Наталья сразу после тренировки вместо четвертьфинала St. Petersburg Ladies Trophy-2017. – Первый наш матч с ней был в 2015-м на моем первому турнире WTA (в январе 2015 года на турнире в Шэньчжэне Вихлянцева во втором круге проиграла Халеп 2:6; 2:6 – Прим. ред.). Здесь я готовилась серьезнее: не просто поучаствовать в матче против Симоны Халеп, а показать свою игру. Но не получилось! Я подошла, извинилась, пожелала ей удачи, чтобы восстановилась побыстрее. А потом я поняла, насколько рада, что вышла в первый для себя полуфинал на турнире Premier! Это очень много значит.

– Сезон для вас начался замечательно: прошли во второй круг Australian Open, в Петербурге – уже в полуфинале. За счет чего удалось совершить этот рывок?
– В прошлом году я не проводила предсезонку. В конце года я побеждала на уровне 120-130-х ракеток. И поняла, что могу играть против любого игрока, независимо от рейтинга. Это повлияло на меня: изменился подход к матчам. Наверное, это больше эмоциональное осознание, что я могу побеждать на таком уровне.

Австралия – самое необычное место, где бывали?
– Да! Австралия – это очень далеко от дома. Сначала, если честно, я не хотела лететь: на новогодних каникулах я была дома, говорила, что не поеду без мамы, папы, брата. Одна без семьи, далеко лететь – из Дубая 14 часов, а еще до Дубая 5… Но, когда прилетаешь туда, понимаешь, что это того стоит.  

– У вас фотографии были с коалами, кенгуру. Где их нашли?
– Организаторы турнира привозят животных: коалы, кенгуру, пингвины, крокодилы. Прямо на турнир. Есть специальная зона для отдыха игроков. Вот там можно было сфотографироваться. Приносили еще змею, но я побоялась. Ее кладут на плечи – это не для меня!

«Трудно представить, как это – выступать за другую сборную»

– В Петербурге играют Дарья Гаврилова, Юлия Путинцева – это россиянки, которые теперь выступают за другие страны. У вас никогда не было таких предложений?
– Нет, ко мне внимания не было – я же не играла на топ-уровне. Даша и Юля были первые в юниорских турнирах, в сотню раньше вошли. Но мне и трудно представить такое: я выросла в России, много времени провожу здесь. Не получилось бы уехать.

– А теперь вас вызвали в сборную России. Эмоций было много?
– Я, конечно, догадывалась, что когда-то меня вызовут! (смеется) Когда я прошла квалификацию Australian Open, Анастасия Мыскина узнала мой номер у папы. Я не на сто процентов верила в это. Тогда она сказала, что напишет мне после первого круга уже основной сетки. Я выиграла, и Анастасия написала еще раз: для меня это были нереальные эмоции! Я целый день приходила в себя.

– Дарья Гаврилова и Дарья Касаткина все время веселятся, дурачатся. А вы производите впечатление очень скромного человека. Это так?
– У меня пока нет времени на это, а они уже в тридцатке. У них было время на межсезонье, чтобы отдохнуть. У меня такой возможности пока нет. Я отношусь к жизни чуть-чуть по-другому. Плюс я еще учусь. Получается, то учеба, то теннис! Но я и не стараюсь все выкладывать в соцсети – что-то личное должно остаться.

– Вы в школе учились в основном на пятерки. Сами понимали, что это нужно, или мама убеждала?
– В детском возрасте я была отличницей! Когда стала ездить на турниры, чуть расслабилась, несколько четверок было. Но мама настраивала меня, что нужно не забывать школу. Если, не дай бог, травма: получится, что школу не прошла, придется во взрослом возрасте возвращаться. Я выучила французский еще, сейчас продолжаю учебу в академию физкультуры на очном отделении. Я правда посещаю лекции, хотя многие удивляются. Но одногруппники знают меня в лицо, мы общаемся!

– Вы знаете английский, французский. Языки вам просто даются?
– Это кропотливый труд. Я училась в гимназии с углубленным изучением языков, перешла в нее, когда училась во втором классе. Тогда, помню, в кабинете были директор и завуч-преподаватель французского. Она-то предложила записаться на французский, в этой группе было всего 8 человек.  Нина Ивановна, мой преподаватель, привила любовь к языку, к тому же у нас пять уроков в неделю было! А английский я изучала только на турнирах, он проще дался.

«Смотрю «Что? Где? Когда?» – можно узнать много нового»

– Вы занимаетесь во французской академии тенниса Патрика Муратоглу. Там знание языка помогает?
– Да, конечно! Для них мой уровень языка был неожиданным. Все спрашивали, где я училась, думали, что в частной школе во Франции. Когда я сказала, что в муниципальной школе Волгограда, это было для них шоком.

– Какой самый известный тренер с вами занимался?
– Патрик Муратоглу – тренер Серены Уильямс.

Он рассказывал секреты, как быть похожей на нее?
– Нет, он не рассказывал такое (смеется). Он настраивал на матчи.

– Чем занимаетесь кроме тенниса?
– Мне нравится «Что? Где? Когда», с братом часто смотрим! Это интересно, можно много нового узнать, не просто развлекательная программа. В кино люблю ходить, обычно на комедии.

– Шахматы вы тоже смотрели…
– Нас в академии учили играть в шахматы! Хотя я и до этого умела ходы всякие делать. Но вот в матче Сергея Карякина и Магнуса Карлсена мне было интересно посмотреть, как играют профессионалы.

– А на Евро-2016 болели за Германию и Испанию.
– Мне кажется, это лучшие страны в футболе, там лучшие игроки! Я, конечно, болею за Россию, но что-то не очень часто они нас радуют… 

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