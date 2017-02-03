Чем «Спартак» лучше ЦСКА и «Зенита»? Пять вариантов для Алексея Миранчука

Зимняя трансферная форточка в Европе захлопнулась в ночь с 31 января на 1 февраля, оставив Алексея Миранчука без лишнего варианта продолжения карьеры. В Европу 21-летний полузащитник не поедет. Хотя, вряд ли там кто-то будет убиваться по этому поводу.

Зато в России у Миранчука вариантов продолжения карьеры хоть отбавляй – выбирай, не хочу: и «Спартак», и «Рубин», и «Краснодар», и «Зенит» и, чем черт не шутит, даже ЦСКА.

«Советский спорт» решил сопоставить все за и против, свести воедино факты и сплетни. Мы опишем все плюсы и минусы каждого из вариантов, а также попытаемся определить вероятность каждого из них.

ЦСКА – 5%

Исключать в этой жизни нельзя ничего, даже такого варианта, при котором Алексей Миранчук продолжит карьеру в московском ЦСКА. Хоть вероятность такого поворота и крайне мала.

Почему мала? С футболистами в этом вопросе, как с девушками: бесплатные игроки – самые дорогие. Миранчук – это не просто выгодный трансфер.

Во-первых, у нас – не благополучная Европа, чтобы отпускать игрока бесплатно, лишь ради того, чтобы сэкономить на его зарплате, как было в случае с Браниславом Ивановичем или Луисом Адриано. Да и зарплата у Миранчука не такая высокая, чтобы «Локомотив» согласился упустить пусть небольшую, но прибыль, отдав игрока бесплатно. Следовательно, «железнодорожники» вряд ли отпустят игрока менее чем за 3-5 миллионов евро. У ЦСКА даже этих денег сейчас нет.

Во-вторых, полгода до окончания контракта предоставляют игроку практически неограниченный выбор. Сейчас он выбирает не столько клуб, который согласится заплатить за него отступные, сколько команду, в которой ему предложат максимально выгодный контракт. С этим делом в «армейском» клубе всегда были проблемы. Даже капитан команды Игорь Акинфеев сейчас получает примерно столько же, сколько хочет Алексей, не забивший за год ни одного гола и отдавший всего две результативные передачи.

В-третьих, делами Миранчука занимается агент Павел Андреев. Павел Андреев – не самый приятный оппонент, когда речь идет о переговорах по контракту. Своего он со своим подопечным никогда не упустит. Президент же ЦСКА, Евгений Гинер, всегда отличался своим негативным отношением к игрокам, интересы которых представляют агенты. Своих футболистов он никогда не обманывал, но и лишнего им никогда не позволял.

Но есть и причина, по которой ЦСКА должен заинтересоваться в приобретении Алексея Миранчука. Эта причина – двухлетняя дисквалификация лучшего атакующего полузащитника команды, а может и всего чемпионата России, Алексея Еременко. Как бы в «армейском» клубе ни надеялись отстоять права своего футболиста, вряд ли это удастся. Поэтому, неплохо было бы заткнуть дыру в центре поля. Это вполне можно сделать, оставив Еременко без зарплаты, взыскав с него штраф, примерно пропорциональный его трансферной стоимости, как это было в аналогичном случае с Адрианом Муту в «Челси». Этих денег будет более чем достаточно для покрытия всех расходов на покупку Миранчука. Даже останется. Вот только, потянет ли Алексей объем работы Еременко – большой вопрос.

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«Зенит» – 12,5%

Вариант с продолжением карьеры Алексея Миранчука в питерском «Зените» выглядит более вероятным по сравнению с ЦСКА. Но не намного.

В пользу этого варианта говорит то, что «Зенит» никогда не откажется от возможности выгодно подписать контракт с молодым и перспективным футболистом с российским паспортом. Такой игрок – дефицитный товар на нашем рынке. Вряд ли стоит тут расписывать все ужасы лимита на легионеров. Да и работа с агентами никогда сине-бело-голубых не отпугивала. С зарплатами в клубе с берегов Невы тоже все в полном порядке – никогда не обижали никого, кроме, разве, нынешнего одноклубника Алексея Игоря Денисова. Но там – совершенно другая история.

Чем же тогда плох этот вариант? В вопросе денег, который так остро встал в «Локомотиве» - ничем. Он опасен в футбольном плане. Как легко в «Зенит» приглашают молодых и перспективных, так же легко их там и сажают на лавку. Лучше остальных об этом может рассказать сбежавший из «Динамо» в Санкт-Петербург за длинным рублем Иван Соловьев. Можно, кстати, поинтересоваться этим и у Артура Юсупова, лишь в условиях дикого дефицита игроков с российским паспортом, начавшего появляться на поле.

В итоге, решать придется футболисту и его агенту, у которого, кстати, в «Зените» игроков не так и много, да и те, либо перешли туда сто лет назад, как Александр Анюков, либо вообще не переходили, а просто там выросли.

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«Краснодар» – 12,5%

Ходили слухи, что Алексей Миранчук может оказаться в «Краснодаре». Но они скорее похожи либо на разговор на пустом месте, либо на попытку набить игроку цену при переговорах с другой командой, которые, конечно, активно ведутся.

С одной стороны этот вариант выглядит очень интересно. Судите сами. «Краснодар» - команда, в которой мечтают делать ставку на российских футболистов атакующего плана. Желательно, конечно, на своих воспитанников, но при неимении лучшего на данный момент, сошел бы и Миранчук. «Краснодар» - это команда, в которой умеют раскрывать молодых, и не очень молодых, футболистов. Пример Смолова мозолит глаза. В «Краснодаре» существует проблема с лимитом на легионеров. Там она стоит даже острее, чем в «Зените». Это видно из статистики времени, которое на поле проводят российские футболисты и легионеры. По этому показателю у «Краснодара» крен в сторону иностранцев больше, чем в большинстве других российских клубов. Им нужны россияне.

Но есть и два минуса. Владелец команды и ее президент Сергей Галицкий никогда не отличался расточительностью. Поэтому, крайне маловероятно, что он станет оплачивать все капризы молодой звезды, из которой неизвестно что получится, и его агента: комиссионные, отступные, подъемные, зарплата, бонусы и т.д. Кроме того, у «Краснодара» в центральной линии достаточно высокая конкуренция. Да, уехал в Китай Ахмедов, но ведь приехал Виктор Классон из Швеции. Стать стабильным игроков основы будет сложно и не факт, что Миранчук психологически готов к борьбе за место в составе. Да и из Москвы игрок, по нашей информации, уезжать не хочет.

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«Рубин» – 25%

Казанский «Рубин» называется в качестве одного из двух наиболее вероятных вариантов для Алексея Миранчука. СМИ сообщают о том, что казанский клуб уже сделал официальное предложение с достаточно внушительной суммой – порядка 5 миллионов евро отступных. Для игрока, чей контракт истекает менее чем через год, это даже слишком много.

В «Рубине» продолжается строительство команды. На контракте в клубе сейчас находится огромное количество игроков, но даже в таких условиях испанский тренер Хави Грасия испытывает дефицит центральных атакующих полузащитников. Да и с лимитом на легионеров у казанцев дела обстоят не лучшим образом. В столице Татарстана, можно сказать, спят и видят, как покупают в центр поля атакующего игрока с российским паспортом. Учитывая, что ставку гранатовые хотят делать на молодых игроков, Алексей Миранчук – практически идеальный выбор. Деньги в Казани найдут. За это можно не беспокоиться.

Главный минус – Казань. Как мы уже сказали, идеальным вариантом для Миранчука, конечно, является Москва. Здесь все: родители, друзья, тусовки, знакомые места. Все в столице. Переезд крайне нежелателен.

Почему об этом варианте говорят так много? Причин две. Во-первых – огромное желание «Рубина» подписать футболиста. Во-вторых, польза, которую эти слухи приносят игроку и его агенту в переговорах с другими командами. В итоге, правда, этот вариант может и сработать, если другие отпадут. Делать будет уже нечего. Либо переходить, либо ждать лета и начинать новые торги.

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«Спартак» – 45%

Самый вероятный вариант развития событий – переход Алексея Миранчука в стан московского «Спартака». Для этого сложились наиболее благоприятные обстоятельства.

Как раз сейчас владелец красно-белого клуба Леонид Федун готов тратить деньги и уже начал это делать, почувствовав запах первого за долгие годы трофея. Ради завоевания чемпионского титула «Спартак» в этом сезоне готов на все.

Для игрока этот вариант тоже привлекателен. «Спартак» - единственный клуб в Москве, который готов удовлетворить его финансовые потребности. И «куры» целы, и «лисы» сыты. И даже переезжать на другую «ферму» не придется. Тем более, дорожка из «Локо» в «Спартак» этой зимой уже протоптана Александром Самедовым. А до этого – Денисом Глушаковым.

Вот только, в «Спартаке» Миранчуку все же придется побороться за место в составе. Здесь вам и Джано Ананидзе, и Ивелин Попов, и освобожденный от оборонительных обязанностей бразильцем Фернандо Денис Глушаков, и свободный художник Квинси Прмес, которого справа должен выдавить Самедов. Бойня за место в составе предстоит нешуточная и кто-то наверняка останется не у дел.

Но главное – агентский вопрос – возможно, то самое влияние извне, на которое намекают в руководстве «Локомотива». Посмотрите на список самых дорогих клиентов агента Павла Андреева. Пять из восьми – в «Спартаке»: Глушаков, Зобнин, Селихов, Комбаров, Джикия. Здесь же еще 10 футболистов калибром поменьше, начиная с Георгия Мелкадзе. Тропа в кабинет генерального директора «Спартака» у Павла Андреева не то что протоптана, но уже уложена нашей любимой московской плиткой.

Самый удобный вариант для Мирачука - вариант с арендой в «Спартак» на год и последующим подписанием контракта. В таком случае «Локомотив» получит лишь 1,4 миллиона евро, как команда, воспитавшая молодого футболиста. Игрок же останется в любимой Москве и обрадуется высокой зарплате.