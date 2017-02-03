С таким счастьем – и на свободе. Сергей Микулик – о футбольных агентах

«Советский спорт» опубликовал свой собственный рейтинг футбольных агентов, работающих на российском рынке. Сегодня продолжаем тему колонкой нашего обозревателя Сергея Микулика.

Не сказать, сколько уже лет назад заскочил к нам один штамп под названием «известный агент» и очень даже устойчиво прижился. Настолько, что спрашиваешь порой у коллег: а вот у вашего персонажа имеются известные клиенты – ну хоть один. В ответ чаще всего молчание или заявления типа «этот человек уже столько лет на рынке – в тусовке у него авторитет».

На самом деле если этот дядька однажды поспособствовал переходу своего подопечного из спортшколы «Шайба» в аналогичную школу «Зубило», и кому-то вовремя об этом рассказал, то он моментально становится известен – если даже у мальца дальше не задалось. Вспомните историю громкого перехода футболиста Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити». Кто только авторитетно не комментировал ее со стороны двух клубов и еще «Шахтера». Я помог, я посоветовал, я поспособствовал. Сам-то Зинченко, когда переход состоялся, заявил, что настоящий агент у него ровно один и зовут его Гаврилов Юрий Васильевич. Остальные могут расслабиться.

Один такой «известный» однажды посоветовал команде «Томь», когда у той еще, как теперь ни удивительно слышать, были деньги, выкупить со спартаковской лавки нападающего Погребняка. Дельный совет обошелся клубу почти в полмиллиона долларов, и когда об этом стало известно в Москве, оттуда резво вылетела в Томск следственная группа: найдем, посадим, вернем вам деньги (Могу блеснуть эрудицией – на юрязыке это зовется «притворная сделка»).

Однако здоровая эта инициатива не нашла отклика в холодных сибирских административных сердцах – москвичам, которых мало где в провинции любят, а уж тем более – следователей, было сказано, что все в клубе и городе остались очень довольны – сначала советом, а затем продуктивностью Погребняка, которого вскорости удалось очень выгодно продать в «Зенит». И намечавшееся громкое дело развалилось ввиду отсутствия потерпевшей стороны.

Но так у господ агентов случается далеко не всегда. Например, в Нальчике в свое время обнаружилось, что больше годового клубного бюджета ушло на «совет» одного мало известного агента приобрести форварда Медведева, что в итоге и было сделано. Только агент потом куда-то канул – одна расписка осталась. И официальный представитель интересов Медведева, Алексей Сафонов проходил потом малоприятную процедуру почерковедческой экспертизы – а не ты ли, мил человек, все эти денежки под другой фамилией загробастал? Распишись-ка нам здесь сто пятьдесят раз – а мы потом изучим. И если хоть одна подпись из этих ста пятидесяти совпадет – не сдобровать тебе, разоритель Кабардино-Балкарии.

Не совпало, однако – Сафонов все еще на свободе, и готовит очередной контракт Рыжикова с «Рубином». Умеет он это. Потому и известный.