Александр Полинский: В ходе ЧМХ-2016 меня «уволили» раз семь

В редакции «Советского спорта» побывал руководитель Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий правительства Москвы Александр Полинский. Он рассказал о том, как организуются турниры в столице, как определяются цены на билеты, как бороться со спекулянтами и какие соревнования он хотел бы еще провести.

«ГОТОВИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ»

- Что сейчас самое актуальное на повестке дня?

- В следующем году в Москве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Мы уже приступили к подготовке к этому мероприятию. Это, наверное, самый крупный турнир, кроме футбола, на ближайшие два года из того, что мы имеем.

- Но был момент в жизни, когда тебе приходилось готовить чемпионат мира по фигурному катанию за один месяц.

- Даже меньше.

- В чем разница между подготовкой в сжатые сроки и работой, когда есть время?

- Разница в том, что, когда есть запас времени, ты спокойно и планово готовишься к мероприятию. Есть время все продумать, поправить, понять, делаем ли что-нибудь не так. А тогда все было с пылу с жару. Но, справедливости ради, скажу: о том, что эта тема идет, и чемпионат мира может быть перенесен в Москву, я знал где-то за два месяца. Но решилось все за месяц. Я тогда был не в Москве – с женой на недельку в Варшаву поехал отдохнуть. И тут вдруг, в четверг, я стал дежурным по стране. Мне звонили все спортивные руководители страны, города: «Давай-давай-давай, поехали!» Как-то так это было. Я говорю: «Хорошо, сейчас прилечу».

- С чего начали?

- С понедельника, - улыбается Полинский. - Большим подспорьем было то, что в 2005 году мы уже проводили чемпионат мира по фигурному катанию. Алгоритм действий был понятен, что надо делать было понятно, как надо делать – тоже. Вроде бы все получилось. Оттавио Чинкванта (в то время – президент ISU. – Прим. ред.) людям из оргкомитета следующего чемпионата мира, он в Ницце был, потом сказал: «Вы три года готовитесь, а русские все за три недели сделали – не надо столько времени».

- То есть вы новые стандарты задали?

- Сейчас можно шутить, а тогда у меня некоторые сотрудники дирекции несколько ночей подряд не спали.

«ЦЕНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОПОСТАВИМЫ С ЗАПРОСАМИ»

- У чемпионата Европы рейтинг, наверное, пониже? Реально собрать полный «Мегаспорт»?

- Рейтинг, конечно, пониже. С этим не поспоришь. Там нет японцев, американцев, канадцев, китайцев. Но с учетом того, что последние года три мы на этап «Гран-при» собирали полную арену, думаю, у нас есть шансы и на чемпионат Европы собрать полный «Мегаспорт».

У нас теперь есть время. Мы можем правильно разработать билетную программу. Тогда же мы делали все с листа. Меня уговорили сделать цены пониже, ну и нарвались на то, что билеты были перекуплены спекулянтами. Не все, конечно, но большая часть. А ругали нас, что нет билетов в свободной продаже. Цены должны быть адекватно сопоставимы с запросами. Как мы сделали в прошлом году на чемпионате мира по хоккею.

- Тогда не ругали?

- Тоже ругали – уже за цены. Вижу по телевизору, как кто-то звонит Виталию Леонтьевичу Мутко и говорит: «Цены очень большие». А с другой стороны я знаю, что все билеты на матчи сборной России уже выкуплены. Как это все объяснить? Цены высокие, но билеты все выкупили. Ну, значит, не такие высокие, раз все билеты уже купили. Если они высоки для наших людей, значит, не будут покупать. Интересно, что в первую очередь были выкуплены билеты первой категории – самые дорогие. Зато я точно знаю, что на чемпионате мира по хоккею 2016 года никто не…

- …нажился?

- Не банковал. Кто-то в любом случае нажился. С этим явлением вообще бороться бесполезно. Но нажились не в той степени, как это иногда бывает.

«НА ЧМХ С ЦЕНАМИ НА БИЛЕТЫ СРАБОТАЛИ ИДЕАЛЬНО»

- Как вообще формируется цена билета?

- Могу рассказать на примере чемпионата мира по хоккею. Мы брали цены пражского чемпионата мира 2015 года. Понятно, что там цены - в евро, у нас – в рублях. Но мы сопоставляли, сравнивали. Брали цены сочинского Олимпийского хоккейного турнира. Не забывали об опыте, который у нас накоплен. Для меня самого это был третий чемпионат мира по хоккею, который я проводил. Таким образом, с помощью компании-партнера по реализации билетной программы, определяли цену. Я лично считаю, что по разработке ценовой политики мы в прошлом году сработали идеально.

- Нет ли каких-то предписаний со стороны международных федераций по ценам на билеты?

- Нет. Но мы обязаны с ними согласовать. Наверное, если мы залезем вверх или слишком опустимся в цене, они будут какие-то замечания давать. Но мы их не получали.

- Хорошо, фигурное катание может собрать аудиторию. Хоккей может собрать. А что еще?

- Если вспомнить 2013 год, легкая атлетика у нас собирала.

- Первые дни там так, пустовато было.

- А что за программа у чемпионата мира по легкой атлетике в первый день? В субботу. Женский марафон, мужская «десятка» – два вида и все. Причем, понятно, что Россия – без шансов и в том, и в другом. Кто в Москве пойдет на это смотреть? А, начиная со вторника, в тот день, когда прыгала Лена Исинбаева, у нас был полный стадион.

- И на Болта пришел полный стадион.

- Правильно. Я о том и говорю: Исинбаева, Болт на 100 метров, Болт на 200 метров, эстафета 4 по 400 метров, бежал Серега Шубенков, прыгал Саша Меньков. После этого пошло-покатило. Начиная со вторника и до воскресенья у нас каждый день был полный стадион.

«ИНТЕРЕСНО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

- В такие дни, когда наша сборная играет в финале, или Исинбаева прыгает, сколько людей звонит примерно насчет билетов?

- Я понимаю, что вы имеете в виду не тех, кто у касс стоит. Могу сказать, сколько человек меня «увольняет» по телефону. На последнем чемпионате мира по хоккею меня «уволили» раз семь. Разные люди. По этой именно причине – билеты. Иногда «увольняют» за транспортные пропуска: «Вы мне дали пропуск не на ту парковку». Я в таких случаях обычно не церемонюсь…

- Есть ли личные приоритеты? Какие соревнования нравится организовывать? Настольный теннис, какой-нибудь, например?

- Настольный теннис я люблю. Мы когда на базе в молодости сидели, бильярда тогда же не было, вот мы в пинг-понг и гоняли. Играл достаточно прилично. Сказать, какие у меня приоритеты… Начинал я с «Кубка Кремля». Мне интересно организовывать любые спортивные мероприятия, главное, чтобы они были масштабные, серьезные. Чемпионаты мира, например. Мне очень интересно было организовать чемпионат мира по фехтованию. И организовали мы его хорошо. Очень люблю волейбол. По волейболу проводили Мировую лигу, чемпионат Европы, а вот чемпионат мира не проводил.

- Почему? Нет заявок от федерации?

- Моя жена кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Я одно время очень ретиво пытался настроить нашу федерацию на то, чтобы пригласить чемпионат мира к нам. Инициатива же должна исходить от федерации. Все зависит от того, есть ли в федерации активные люди, как, например, Вячеслав Аминов из федерации пятиборья. Я на своем веку уже по-моему три чемпионата мира по пятиборью провел. А есть люди, которые не хотят. Не знаю по каким причинам. Денег они просить не хотят. Заморачиваться не хотят. Это же морока. Для федерации – тоже большая морока. Одно дело – заявка на чемпионат мира по футболу, другое дело – заявочная книга чемпионата мира по хоккею, и совсем другое дело – чемпионат мира по фехтованию. Везде свои особенности.