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Футбол и голуби. Евгений Дзичковский – о демонизации агентов

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футбол и голуби. Евгений Дзичковский – о демонизации агентов
Источник: Global Look Press

Обозреватель «Советского спорта» – о демонизации агентов и переоценке их роли в футбольной действительности.

Материал продолжает начатую «Советским спортом» тему работы футбольных агентов. После публикации нашумевшего рейтинга со своей колонкой выступил Сергей Микулик.

Про агентов рассказывают ужасные вещи. Они выводят из отечественного футбола миллиарды и обнуляют клубы. Губят таланты. Вздымают цены. Управляют целыми командами и судьями, вступают в коалицию с ОПГ, заведуют «договорняками».

Что характерно, все это правда. Или, по крайней мере, многое. По этой причине агентов принято не любить.

Ну и что? Полицию тоже не любят, но меньше ее от этого не становится, и сама она не добреет.

Еще одно наивное занятие: выжигать агентов под корень, как класс. С таким же успехом можно воевать с продавцами на рынке, риэлторами или, к примеру, театральными импресарио. Без них продукт станет дешевле. Но сама встреча товара и потребителя резко затруднится. Красиво удовлетворить спрос предложением – древняя и важная профессия, не имеющая ничего общего с производством предметов спроса. Посредник, спекулянт, ритейлер, агент, «жучок» – как ни назови, такие люди всегда были, есть и будут просто потому, что они нужны.

Да и кто против помощи агента игроку за 3 или даже 10 процентов от его доходов? Футболиста нужно распиарить, научить держать вилку в левой руке, уберечь от покупки «ягуара» в 18 лет, выгодно «впарить» клубу. И эти самые 3 процента записаны, между прочим, в регламенте РФС по деятельности посредников. Не говоря уж про всякие УК, налоговые, финансовые, юридические и прочие правила регулирования, которым несть числа в России-матушке.

Тут начинается самое интересное: разговор о том, что первично – ветер или раскачивание деревьев.

Почему агенты высасывают из футбола столько денег?

а) Потому что эти деньги в футболе есть;

б) Потому что они плохо контролируются.

Вряд ли кто-то слышал про богатых спецов по трудоустройству трамвайных кондукторов. Но они непременно появились бы, водись у трамвайных депо халявные миллиарды.

Другой пример. Президент клуба говорит нескольким дублерам: вам стукнуло 21, и мы понимаем, что ошиблись с вами. Контракт продлевать не будем. Свободны. В этот момент на горизонте как бы случайно возникает агент. И увозит группу молодых людей в низшие лиги одной из европейских стран. Два-три человека там закрепляются. Деньги от их последующих трансферов агент делит с президентом клуба, который фактически вывел из своего предприятия основные активы. Дублеров, чье воспитание требовало денег, можно было отдать в аренду или продать в низшие дивизионы, – тогда выгоду получил бы клуб. А так ее получает человек. Основано на реальных событиях.

Агент виноват? Нет. Агент был лишь инструментом. Менеджер – расхитителем.

Мы все пытаемся подступиться к ним с мерками совести, честности, справедливости. Но при этом не меняем среду их обитания и не контролируем ее. Агент Калоев получил от «Спартака» Нч за переход чужого (!) игрока 22 миллиона рублей. Ни денег, ни Калоева до сих пор не нашли. Да и не особо ищут. Отчего в следующий раз процедуру не повторить агенту Сизоносову или Убейволку?

Менеджеры, состоящие в доле, и летаргический сон правоохранителей – вот причина. Безумные доходы агентов – следствие. Стае птиц все равно, последнюю краюху хлеба она дербанит или нет. Разгони этих, слетятся другие – была бы краюха.

Сейчас мы гоняем голубей и совершенно не трогаем булочников. Что глупо. Агенты и пернатые, всегда там, где кормят и не ловят. А процент честных, бессовестных, демонических и обычных среди них такой же, как в целом по больничке.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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