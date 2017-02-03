Футбол и голуби. Евгений Дзичковский – о демонизации агентов

Обозреватель «Советского спорта» – о демонизации агентов и переоценке их роли в футбольной действительности .

Материал продолжает начатую «Советским спортом» тему работы футбольных агентов. После публикации нашумевшего рейтинга со своей колонкой выступил Сергей Микулик.

Про агентов рассказывают ужасные вещи. Они выводят из отечественного футбола миллиарды и обнуляют клубы. Губят таланты. Вздымают цены. Управляют целыми командами и судьями, вступают в коалицию с ОПГ, заведуют «договорняками».

Что характерно, все это правда. Или, по крайней мере, многое. По этой причине агентов принято не любить.

Ну и что? Полицию тоже не любят, но меньше ее от этого не становится, и сама она не добреет.

Еще одно наивное занятие: выжигать агентов под корень, как класс. С таким же успехом можно воевать с продавцами на рынке, риэлторами или, к примеру, театральными импресарио. Без них продукт станет дешевле. Но сама встреча товара и потребителя резко затруднится. Красиво удовлетворить спрос предложением – древняя и важная профессия, не имеющая ничего общего с производством предметов спроса. Посредник, спекулянт, ритейлер, агент, «жучок» – как ни назови, такие люди всегда были, есть и будут просто потому, что они нужны.

Да и кто против помощи агента игроку за 3 или даже 10 процентов от его доходов? Футболиста нужно распиарить, научить держать вилку в левой руке, уберечь от покупки «ягуара» в 18 лет, выгодно «впарить» клубу. И эти самые 3 процента записаны, между прочим, в регламенте РФС по деятельности посредников. Не говоря уж про всякие УК, налоговые, финансовые, юридические и прочие правила регулирования, которым несть числа в России-матушке.

Тут начинается самое интересное: разговор о том, что первично – ветер или раскачивание деревьев.

Почему агенты высасывают из футбола столько денег?

а) Потому что эти деньги в футболе есть;

б) Потому что они плохо контролируются.

Вряд ли кто-то слышал про богатых спецов по трудоустройству трамвайных кондукторов. Но они непременно появились бы, водись у трамвайных депо халявные миллиарды.

Другой пример. Президент клуба говорит нескольким дублерам: вам стукнуло 21, и мы понимаем, что ошиблись с вами. Контракт продлевать не будем. Свободны. В этот момент на горизонте как бы случайно возникает агент. И увозит группу молодых людей в низшие лиги одной из европейских стран. Два-три человека там закрепляются. Деньги от их последующих трансферов агент делит с президентом клуба, который фактически вывел из своего предприятия основные активы. Дублеров, чье воспитание требовало денег, можно было отдать в аренду или продать в низшие дивизионы, – тогда выгоду получил бы клуб. А так ее получает человек. Основано на реальных событиях.

Агент виноват? Нет. Агент был лишь инструментом. Менеджер – расхитителем.

Мы все пытаемся подступиться к ним с мерками совести, честности, справедливости. Но при этом не меняем среду их обитания и не контролируем ее. Агент Калоев получил от «Спартака» Нч за переход чужого (!) игрока 22 миллиона рублей. Ни денег, ни Калоева до сих пор не нашли. Да и не особо ищут. Отчего в следующий раз процедуру не повторить агенту Сизоносову или Убейволку?

Менеджеры, состоящие в доле, и летаргический сон правоохранителей – вот причина. Безумные доходы агентов – следствие. Стае птиц все равно, последнюю краюху хлеба она дербанит или нет. Разгони этих, слетятся другие – была бы краюха.

Сейчас мы гоняем голубей и совершенно не трогаем булочников. Что глупо. Агенты и пернатые, всегда там, где кормят и не ловят. А процент честных, бессовестных, демонических и обычных среди них такой же, как в целом по больничке.