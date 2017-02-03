Кто круче: Икарди или Игуаин? Пять интриг 23-го тура серии А

Гонсало Игуаин Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о главных интригах очередного тура серии А, главным событием которого станет Дерби Италии - матч «Ювентуса» и «Интера».

ИКАРДИ ПРОТИВ «ЮВЕНТУСА»

У многих нападающих есть любимая команда, которой они часто забивают. Но мало у кого таким «клиентом» является «Ювентус». Мауро Икарди - исключение. Выступающий пятый сезон в серии А аргентинец забил в ворота туринского клуба уже семь мячей! Трижды он огорчил «Старую синьору», играя за «Сампдорию», четырежды - за «Интер». Более того, свой первый гол в футболке черно-синих в 2013 году Икарди забил как раз в ворота «Ювентуса»!

Форвард не скрывает, что огорчать чемпиона ему приятно: «Должен признаться, матчи с «Ювентусом» для меня особенные, это одна из моих любимых жертв. Я действительно часто забиваю этому клубу. Причина моих успехов проста: настрой на такие игры особый. Помню свой первый гол за «Интер». Болельщики радовались так громко, что я чуть не оглох!»

В этом сезоне Икарди уже насолил «Ювентусу». В матче первого круга он поразил ворота Джанлуиджи Буффона, а «Интер» победил - 2:1. Но дело было в Милане. Теперь задача Икарди куда сложнее - забить Буффону в Турине. На «Ювентус Стэдиум» никому не бывает легко, особенно это касается серии А. Шутка ли, на счету «Старой синьоры» 27 домашних побед подряд.

ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

ИГУАИН ПРОТИВ ИКАРДИ

В этом сезоне в серии А Икарди забил 15 мячей. Столько же отправил в ворота соперников нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин! Кроме них такой же результативность ю в чемпионате Италии может похвастаться лишь Эдин Джеко из «Ромы». Поэтому одна из главных интриг Дерби Италии звучит так: кто из аргентинцев круче?

Игуаин не уходит с поля без гола уже шести матчах серии А подряд, игра с «Интером» может стать седьмой. Если в начале сезона можно было усомниться, стоит ли он те 90 миллионов евро, что «Ювентус» заплатил «Наполи», то сейчас Игуаин своими действиями заткнул всем критикам рты.

Недавно издание Tuttosport опубликовало интервью с братом Гонсало - Федерико Игуаином. Он тоже футболист, играет за американскую команду «Коламбус Крю». Вот что рассказал Федерико: «В детстве Гонсало подражал Креспо и Франческоли. Он всегда хотел забивать. Посмотрите, как он реализует сейчас свои моменты! Сколько он забьет? 20, 30, 50 голов… Не знаю! Его каждый год критикуют, а он забивает и забивает! У него есть то, что называют инстинктом убийцы».

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ МАТЧЕЙ СЕРИИ А

ПОГОНЯ ДЖЕКО ЗА ТОТТИ

В середине этой недели «Рома» в Кубке Италии обыграла «Дженоа» (2:1). Один из голов забил Джеко. С учетом всех турниров мяч стал для него уже 22-м в этом сезоне! Столько же в сезоне-1994/95 за «Рому» забил аргентинец Абель Бальбо. А вот достижение другого аргентинца - Габриэля Батистуты - Джеко превзошел: в сезоне-2000/01 Батистута забил за красно-желтых 21 гол.

В этом туре «Рома» сыграет с «Фиорентиной». Возможно, в этой встрече Джеко оставит позади себя еще двух известных бомбардиров римской команды - Винченцо Монтеллу и Марко Дельвеккио. Первый забил 23 гола в сезоне-2004/05, второй - столько же в кампании-1998/99 . Обойдя этих футболистов, Джеко станет вторым бомбардиром в истории «Ромы» по количеству голов за один сезон.

А вот чтобы стать рекордсменом, боснийцу придется попотеть. Десять лет назад, в сезоне-2006/07, Франческо Тотти забил 32 гола. Но шансы превзойти достижение капитана у Джеко есть, и довольно неплохие. Во-первых, он является основным форвардом команды. Во-вторых, у «Ромы» впереди много матчей, так как она участвует в трех турнирах: серии А, Кубке Италии и Лиге Европы. Интересно, что тогда Тотти выиграл «Золотую бутсу», а тренировал римлян Лучано Спаллетти. Возможно, в этом году история повторится, но уже с Джеко в главной роли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИЛИКА

Приятная новость для всех болельщиков «Наполи»: на поле готов вернуться нападающий Аркадиуш Милик, приобретенный летом у голландского «Аякса» за 32 миллиона евро. Ожидается, что встречу против «Болоньи» он начнет на скамейке запасных. Из-за травмы крестообразных связок колена поляк не играл с начала октября! Начал же сезон Милик ударно – четыре гола в семи матчах – и успел полюбиться неаполитанским болельщикам.

«Наполи» в этом туре крайне важно победить, ведь нужно реабилитироватьс я за досадную ничью с «Палермо» (1:1) в прошлый уик-энд. Тогда неаполитанцы создали уйму моментов, но реализация оставляла желать лучшего. «В некоторых матчах мы забивали по два-три гола, но не имели столько шансов», - был раздосадован после игры главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри. «Мы провели не лучшую встречу, но создали огромное количество моментов», - согласился с наставником защитник Рауль Альбиоль.

Легко «Наполи» не будет - «Болонья» является неудобным соперником для «партенопейцев». В прошлом сезоне она победила на своем поле команду Сарри со счетом 3:2, а по ходу игры и вовсе вела в три мяча! До встречи с ней неаполитанцы не проигрывали никому на протяжении 13 встреч. В рамках той серии были повержены «Ювентус», «Милан», «Фиорентина» и «Интер». Своей уверенной игрой «Наполи» заставил говорить о себе как о претенденте на титул. В такой ситуации подножка от «Болоньи» была совсем не к месту. Первый после той истории визит «Наполи» на стадион «Ренато Далль'Ара» - шанс отомстить сопернику.

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«МИЛАН» БЕЗ БОНАВЕНТУРЫ

У «Милана» большая беда - из-за травмы сухожилия полузащитник Джакомо Бонавентура выбыл на четыре месяца. А это ключевой атакующий игрок красно-черных. По количеству проведенных на поле минут он входит в пятерку лидеров в команде. По количеству удачных обводок в среднем за матч (3,2) занимает второе место в серии А, уступая лишь нападающему «Лацио» Фелипе Андерсону (3,3). Также Бонавентура входит в десятку лучших игроков чемпионата Италии по передачам под удар партнерам - 2,2 за встречу.

В последних матчах Бонавентура играл на позиции левого нападающего в схеме 4-3-3. Сейчас равноценно заменить его некому. Еще совсем недавно основным игроком на этой позиции считался Мбай Ньянг, но в трансферное окно он перебрался в английский «Уотфорд». Причина перехода проста - желание играть в АПЛ. Представить такое (уход из «Милана» в «Уотфорд» по собственному желанию) еще десять лет назад было невозможно.

Играть «Милану» предстоит с «Сампдорией». В прошлом туре она взяла верх над «Ромой» (3:2). Красно-черные в этом году еще не побеждали.

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