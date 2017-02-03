Дмитрий Тарасов показал свою любимую! Обзор Instagram российского футбола

Первые зимние сборы у большинства команд российской футбольной премьер-лиги уже прошли. Начались вторые. Игроки находятся под дикими нагрузками – им не до социальных сетей.

Однако, хоть активность футболистов онлайн и снизилась, «Советский спорт» все же сумел найти несколько интересных постов которыми спешит поделиться со своими читателями.

Вам хотелось знать, кому принадлежит сердце полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова после разрыва с Ольгой Бузовой? Хоть себе не врите – мы видим статистику просмотров новостей о них. А принадлежит сердце игрока вот кому – его дочери от первого брака Ангелине, с которой он не теряет связь даже за тысячи километров.

Поговорил со своей обезьянкой🐵#доча🙏🏻❤️ Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Янв 30 2017 в 12:34 PST

Понтус Вернблум из ЦСКА пять дней назад хвастался своим маленьким холодильником, забитым итальянским пивом.

Imorgon kommer @bjars5 och hälsar på. Фото опубликовано Pontus Wernbloom (@wernbloom) Дек 29 2016 в 11:39 PST

А вот тот же самый холодильник всего через три дня. Видите разницу? Как он успел выпить все это пиво? Сборы называется. Кстати, в синих баночках – это не черная икра, как можно было подумать. Это снюс – тот самый жевательный табак, который так любят скандинавские футболисты.



Snus o protein bars. #träningsläger Фото опубликовано Pontus Wernbloom (@wernbloom) Фев 1 2017 в 4:33 PST

Капитан Спартака Денис Глушаков скромно и со вкусом отметил свой 30-й юбилей. На празднике кроме самого виновника торжества зажигали Мот и Нюша. Нет, не та Нюша, о которой вы подумали, а известная певица.

Знакомьтесь, это дочь Павла и Аланы Мамаевых. Что в этом фото странного? На этот вопрос ответит любой фанат «Краснодара» – на голове у девочки кепка немецкой «Боруссии» из Дортмунда, в которую мог перейти одноклубник Мамаева Федор Смолов. Может он и Павла с собой звал?

🐒 Фото опубликовано ! Аlana🌴 (@alana_mamaeva) Янв 26 2017 в 3:25 PST

Как вы думаете, означает ли это фото, что Квинси Промес мечтает о капитанской повязке в «Спартаке»? Или сейчас просто модно повязывать бандану на предплечье?