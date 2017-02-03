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Дмитрий Тарасов показал свою любимую! Обзор Instagram российского футбола

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первые зимние сборы у большинства команд российской футбольной премьер-лиги уже прошли. Начались вторые. Игроки находятся под дикими нагрузками – им не до социальных сетей.

Однако, хоть активность футболистов онлайн и снизилась, «Советский спорт» все же сумел найти несколько интересных постов которыми спешит поделиться со своими читателями.

Вам хотелось знать, кому принадлежит сердце полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова после разрыва с Ольгой Бузовой? Хоть себе не врите – мы видим статистику просмотров новостей о них. А принадлежит сердце игрока вот кому – его дочери от первого брака Ангелине, с которой он не теряет связь даже за тысячи километров.

Поговорил со своей обезьянкой🐵#доча🙏🏻❤️

Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23)

Понтус Вернблум из ЦСКА пять дней назад хвастался своим маленьким холодильником, забитым итальянским пивом.

Imorgon kommer @bjars5 och hälsar på.

Фото опубликовано Pontus Wernbloom (@wernbloom)

А вот тот же самый холодильник всего через три дня. Видите разницу? Как он успел выпить все это пиво? Сборы называется. Кстати, в синих баночках – это не черная икра, как можно было подумать. Это снюс – тот самый жевательный табак, который так любят скандинавские футболисты.

Snus o protein bars. #träningsläger

Фото опубликовано Pontus Wernbloom (@wernbloom)

Капитан Спартака Денис Глушаков скромно и со вкусом отметил свой 30-й юбилей. На празднике кроме самого виновника торжества зажигали Мот и Нюша. Нет, не та Нюша, о которой вы подумали, а известная певица.

Знакомьтесь, это дочь Павла и Аланы Мамаевых. Что в этом фото странного? На этот вопрос ответит любой фанат «Краснодара» – на голове у девочки кепка немецкой «Боруссии» из Дортмунда, в которую мог перейти одноклубник Мамаева Федор Смолов. Может он и Павла с собой звал?

🐒

Фото опубликовано ! Аlana🌴 (@alana_mamaeva)

Как вы думаете, означает ли это фото, что Квинси Промес мечтает о капитанской повязке в «Спартаке»? Или сейчас просто модно повязывать бандану на предплечье?

" # 25! " #QP10 #tbt

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes)

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