Дмитрий Тарасов показал свою любимую! Обзор Instagram российского футбола
Первые зимние сборы у большинства команд российской
футбольной премьер-лиги уже прошли. Начались вторые. Игроки находятся под
дикими нагрузками – им не до социальных сетей.
Однако, хоть активность футболистов онлайн и снизилась,
«Советский спорт» все же сумел найти несколько интересных постов которыми
спешит поделиться со своими читателями.
Вам хотелось знать, кому принадлежит сердце полузащитника
«Локомотива» Дмитрия Тарасова после разрыва с Ольгой Бузовой? Хоть себе не
врите – мы видим статистику просмотров новостей о них. А принадлежит сердце
игрока вот кому – его дочери от первого брака Ангелине, с которой он не теряет
связь даже за тысячи километров.
Понтус Вернблум из ЦСКА пять дней назад хвастался своим
маленьким холодильником, забитым итальянским пивом.
А вот тот же самый холодильник всего через три дня. Видите
разницу? Как он успел выпить все это пиво? Сборы называется. Кстати, в синих
баночках – это не черная икра, как можно было подумать. Это снюс – тот самый
жевательный табак, который так любят скандинавские футболисты.
Капитан Спартака Денис Глушаков скромно и со вкусом отметил
свой 30-й юбилей. На празднике кроме самого виновника торжества зажигали Мот и
Нюша. Нет, не та Нюша, о которой вы подумали, а известная певица.
Фухххххх!😂 Дорогие мои и любимые друзья! Спасибо большое,что отметили вместе со мной мои 30 лет!❤💋ВЫ 🔝Любимая, спасибо за организацию. Люблю тебя родная❤#спасибо #большое #друзья #люблю #вас #вы#топ #жизнь #деньрождения #отметили #как #надо#супер #семья #команда #repost #30лет#глушаков#спартак#россия#москва#подмосковныевечера #рублевка
Знакомьтесь, это дочь Павла и Аланы Мамаевых. Что в этом
фото странного? На этот вопрос ответит любой фанат «Краснодара» – на голове у
девочки кепка немецкой «Боруссии» из Дортмунда, в которую мог перейти
одноклубник Мамаева Федор Смолов. Может он и Павла с собой звал?
Как вы думаете, означает ли это фото, что Квинси Промес
мечтает о капитанской повязке в «Спартаке»? Или сейчас просто модно повязывать
бандану на предплечье?