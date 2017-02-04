«Бе недоволен Логиновым? А нам приятно на сопли норвежцев-астматиков смотреть?»

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о составе нашей сборной на стартующий 9 февраля в Хохфильцене чемпионат мира.

- Владимир Петрович, о составе нашей сборной – всех сильнейших вроде бы взяли. Вопросов у вас по составу нет?

- Какие смогут быть вопросы? Тренерскому штабу виднее.

- Бабиков сказал в интервью «Советскому спорту», что трасса в Хохфильцене рядовая – нет длинных подъемов, спусков. Вы что скажете?

- Трасса очень быстрая. Бабиков правильно сказал: там нет длинных подъемов и спусков. Поэтому все время надо находиться в движении, все время работать. Отдыхать негде. Преимущество будет иметь тот, кто функционально хорошо готов.

- Попробуем порассуждать о составе на эстафету. Видимо, Цветков и Волков будут конкурировать за первый этап?

- Наверное, да - Цветков и Волков.

- Многие специалисты считают, что серьезное усиление – Александр Логинов. Хотя долго шли разговоры: брать - не брать...

- Мнения были разные. Но по результатам чемпионата Европы Логинов вроде бы как посильнее Волкова и Малышко выглядит.

- Сергей Тарасов считает, что Логинова, видимо, будут планировать на третий этап. Потому что, полагает Тарасов, третий этап важнее второго. Это так?

- У разных команд разные тактические задачи. Я всегда бежал на втором этапе. Задача спортсмена, бежавшего на первом этапе – не проиграть. Моя задача была – создать отрыв, а у ребят, бежавших на третьем и четвертом этапах, - отрыв увеличивать и побеждать. Сейчас тактика изменилась. Практически все команды делают ставку на лидеров и ставят их на последний этап - пусть там Фуркад, Свендсен, Шемпп и Шипулин между собой разбираются. А на предыдущих трех этапах – лишь бы не проиграть много и прийти к финишу всем вместе.

- Есть также мнение, что Логинов функционально не слабее Шипулина.

- Не знаю, откуда такой вывод? Логинов разве где-то выступал вместе с Шипулиным в одних соревнованиях?

- Аргументы такие, что по таланту Логинов не уступает Антону, и если б не эти два года дисквалификации…

- Ну знаете… У нас столько было талантливых, только не все из них добегали даже до Кубка мира. Да, у Логинова были хорошие результаты три года назад. Но пока они с Шипулиными не встретились очно, говорить, кто сильнее не стоит. Чемпионат мира все покажет. Пока Логинов проявил себя лишь на Европе, где была только одна болгарская команда, состоящая из двух человек.

- О женщинах. Взяли всех сильнейших, кто у нас есть на данный момент, учитывая, что наш женский биатлон на сегодня переживает не лучший период?

- Думаю, да. Можно наверное было посмотреть на Никулину, но, думаю, взяли действительно всех, кто на сегодня есть.

- Напоследок, про скандал трехдневной давности, когда Мартен Фуркад «поздравил» Логинова с днем рождения на его страничке в соцсети, написав, что главное достижение Александра – дисквалификация. Почему он это сделал?

- Ну это надо у Фуркада спросить. Он парень южный, видимо, эмоции захлестнули. Потом остыл и удалил свое «поздравление». Видимо, понял, что не стоит плевать в колодец.

- А на днях Йоханнес Бе сказал, что не хочет выходить на старт в одних соревнованиях с Логиновым. Типа, это ему неприятно.

- Да мало ли, кто и что говорит?! Нам тоже было неприятно с норвежцами-астматиками соревноваться, когда они в нос себе брызгали. Неприятно было видеть эти постоянные сопли на их лицах. Не надо обращать на них внимание. Пусть на трассе доказывают, что они сильнее.

Состав сборной России на ЧМ:

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.