«Бе недоволен Логиновым? А нам приятно на сопли норвежцев-астматиков смотреть?»
Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о составе нашей сборной на стартующий 9 февраля в Хохфильцене чемпионат мира.
- Владимир
Петрович, о составе нашей сборной – всех
сильнейших вроде бы взяли. Вопросов у
вас по составу нет?
- Какие смогут быть вопросы? Тренерскому штабу виднее.
- Бабиков сказал
в интервью «Советскому спорту», что
трасса в Хохфильцене рядовая – нет
длинных подъемов, спусков. Вы что скажете?
- Трасса очень быстрая. Бабиков правильно сказал: там нет длинных подъемов и спусков. Поэтому все время надо находиться в движении, все время работать. Отдыхать негде. Преимущество будет иметь тот, кто функционально хорошо готов.
- Попробуем
порассуждать о составе на эстафету.
Видимо, Цветков и Волков будут конкурировать
за первый этап?
- Наверное, да - Цветков и Волков.
- Многие специалисты
считают, что серьезное усиление –
Александр Логинов. Хотя долго шли
разговоры: брать - не брать...
- Мнения были разные. Но по результатам чемпионата Европы Логинов вроде бы как посильнее Волкова и Малышко выглядит.
- Сергей Тарасов
считает, что Логинова, видимо, будут
планировать на третий этап. Потому что,
полагает Тарасов, третий этап важнее
второго. Это так?
- У разных команд разные тактические задачи. Я всегда бежал на втором этапе. Задача спортсмена, бежавшего на первом этапе – не проиграть. Моя задача была – создать отрыв, а у ребят, бежавших на третьем и четвертом этапах, - отрыв увеличивать и побеждать. Сейчас тактика изменилась. Практически все команды делают ставку на лидеров и ставят их на последний этап - пусть там Фуркад, Свендсен, Шемпп и Шипулин между собой разбираются. А на предыдущих трех этапах – лишь бы не проиграть много и прийти к финишу всем вместе.
- Есть также
мнение, что Логинов функционально не
слабее Шипулина.
- Не знаю, откуда такой вывод? Логинов разве где-то выступал вместе с Шипулиным в одних соревнованиях?
- Аргументы такие,
что по таланту Логинов не уступает
Антону, и если б не эти два года
дисквалификации…
- Ну знаете… У нас столько было талантливых, только не все из них добегали даже до Кубка мира. Да, у Логинова были хорошие результаты три года назад. Но пока они с Шипулиными не встретились очно, говорить, кто сильнее не стоит. Чемпионат мира все покажет. Пока Логинов проявил себя лишь на Европе, где была только одна болгарская команда, состоящая из двух человек.
- О женщинах.
Взяли всех сильнейших, кто у нас есть
на данный момент, учитывая, что наш
женский биатлон на сегодня переживает
не лучший период?
- Думаю, да. Можно наверное было посмотреть на Никулину, но, думаю, взяли действительно всех, кто на сегодня есть.
- Напоследок, про
скандал трехдневной давности, когда
Мартен Фуркад «поздравил» Логинова с
днем рождения на его страничке в соцсети,
написав, что главное достижение Александра
– дисквалификация. Почему он это сделал?
- Ну это надо у Фуркада спросить. Он парень южный, видимо, эмоции захлестнули. Потом остыл и удалил свое «поздравление». Видимо, понял, что не стоит плевать в колодец.
- А на днях Йоханнес
Бе сказал, что не хочет выходить на старт
в одних соревнованиях с Логиновым. Типа,
это ему неприятно.
- Да мало ли, кто и что говорит?! Нам тоже было неприятно с норвежцами-астматиками соревноваться, когда они в нос себе брызгали. Неприятно было видеть эти постоянные сопли на их лицах. Не надо обращать на них внимание. Пусть на трассе доказывают, что они сильнее.
Состав сборной России на ЧМ:
Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.
Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.