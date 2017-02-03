По местам будущих побед. Колонка Алексея Андронова

О самом успешном баскетбольном клубе современной России, который вдруг стал раскачиваться на непонятных качелях, включающих досадные и ненужные поражения, «Советский спорт» уже говорил устами известного спортивного обозревателя Алексея Андронова. После встречи баскетбольного ЦСКА с «Фенербахче» пришло время продолжить разговор.

Проведение финала Евролиги-2017 в Стамбуле, в силу известных событий в жизни Турции - вызывает определенное беспокойство у многих. Индикатором этого вполне можно считать соцсети самих баскетболистов. ЦСКА не остался в стороне от волнений - Аарон Джексон после новогодних терактов в Турции удивился тому, что Евролига по-прежнему собирается играть в ее столице.

Сегодня Стамбул не выглядит городом, живущим в напряжении, и ожидании серьезных проблем. Впрочем, это свойство мегаполиса, у него короткая память. Так бывало и в Москве и в Париже. Однако баскетболисты «Фенербахче» отправлялись на матч в сопровождении «пазика» вооруженного до зубов спецназа. Есть некоторые бытовые изменения, которые бросаются в глаза, но это скорее можно считать шагом Стамбула в направлении того, как все должно быть устроено, и отходом от своей традиционной беспечности. Весь транспорт, заезжающий на территорию больших отелей, или спортивных арен досматривается, в том числе и с помощью зеркал, позволяющих проконтролироват ь днище автомобиля. Досмотр при входе на «Улкер-Арену» стал настоящим досмотром. То же самое касается и аэропорта имени Ататюрка. В общем, некоторые выводы сделаны, а изменит ли это ситуацию - покажет время.

Кстати, если раньше, как рассказывали опытные товарищи, основным впечатлением от поездок на баскетбол в исполнении «Фенербахче» был многочасовой переезд из Европы в Азию (мосты через Босфор стоят в пробках почти всегда), то теперь этой проблемы нет - построен туннель под Босфором, вдали от основных туристических маршрутов, и передвижение по городу вызывает меньше проблем и вопросов.

ЦСКА снова уступил, в шестой раз в этом евросезоне. Второй раз уступил одному и тому же сопернику (последний раз такое было три года назад, и тогда триумфатором тоже был «Фенер» Желько Обрадовича). Означает ли это поражение, что проблемы, о которых мы говорили в прошлом материале - усугубляются? Скорее всего - нет. В Евролиге нет достаточного количества команд, способных выбить армейцев из первой четверки и лишить преимущества своей площадки в раунде плей-офф. Что же до содержания игры - то отрицать трагичность потери Теодосича (при всех его хорошо известных минусах) - невозможно. Без него ЦСКА другой. Слабее «Фенербахче». Нервный и нестабильный. А уж если еще чуть прищемят судьи, как получилось в Стамбуле...

Игроки турецкого клуба намного раньше вышли на разминку. Среди них выделялся Энтони Бенетт, первый номер драфта НБА 2013 года. Канадец (кстати, первый в истории, задрафтованный так высоко) не без ленцы в движениях отрабатывал трехочковые из углов. Карьера в НБА у него не сложилась, он приехал в Европу уже в январе. Судя по всему, Бенетт не справился с внезапно обрушившейся на него славой. Первый номер драфта не может многого не уметь, а вот не хотеть - вполне может. Например, отрабатывать в обороне. Желько Обрадовичу хватило первой четверти, чтобы в этом убедиться, и Бенетт отправился на самый дальний угол лавки. От себя добавим - канадцу бы немного ограничить себя в чревоугодии, а то на фоне Датомо, Веселы и даже Антича он выглядит не вполне спортивно.

Другой звездой разминки стал капитан турков Мелих Мевлютоглу. Точно так же отрабатывая дальний бросок, под углом 45 градусов он попал 14 раз подряд. В матче не появился ни на секунду, как и любой другой из турецких баскетболистов (натурализованны й Бобби Диксон - не в счет). Возможно, у Мевлютоглу такая роль и есть - командир в раздевалке и звезда на разминке.

Когда разминаться вышли армейцы, некоторые игроки «Фенербахче» стали указывать друг другу пальцами на их сторону площадки и что-то обсуждать. По всей видимости, их удивило отсутствие того игрока, которого после прошлогоднего финала они помнят лучше всего - Виктора Хряпы. Как и Милош Теодосич, капитан ЦСКА остался дома.

Собственно игра вряд ли добавила что-то новое к уже сложившемуся портрету ЦСКА начала 2017-го. Без серба явно страдает атака, отдельные фрагменты получаются неплохо, но цельной картины нет. К тому же ЦСКА порой упирается в невидимую стену, когда игроки упрямо пытаются что-то «исполнить» - а не идет (на этот раз очередь дошла до Дмитрия Кулагина). Ничего нового не было и в провале в начале третьей четверти - и ведь очень обидным он был, потому что первую половину ЦСКА провел четко, мощно и не случайно ушел на перерыв, ведя 4 очка. Единственным минусом были фолы - один только Богданович 4 раза отправлялся на линию, но тут не обошлось и без традиционной симпатии к хозяевам.

Критикуя судей, чем активно занимались армейцы после игры, не стоит забывать о том, что и сами они, и их возможные симпатии, как говорят большие тренеры - лишь элемент разметки площадки. Если ты заранее ждешь, что тебя прижмут - это и случится, а ты будешь бессилен ответить. Да, «Фенеру» пропускали пробежки, свистели довольно странные нарушения (апофеозом стада попытка данка от Датоме, по ходу которой он врезался рукой в боковой торец щита), Воронцевича, набравшего в первой половине 8 очков, быстро «посадили на фолы». Все это так. Но что толку это обсуждать? И тем более, акцентировать внимание на национальности арбитра Бориса Рыжика. Да, он украинец. И что? Будто ЦСКА впервые играл в Турции и не знал, что и как тут происходит. Что после любого спорного момента болельщики из первого ряда на паркете вылетают чуть ли не на площадку (в одного едва не врезался Аарон Джексон), что показывать судьям жест пробежки можно любому в зале, кроме тренера гостей, что Обрадович будет ходить колесом возле своей лавки и не только? Все это хорошо известно. Надо терпеть. И тот же Джексон, кстати, после матча сделал акцент не на судьях или сходящих с ума болельщиках (весь матч распевавших «F*ck you, De Colo»), а на том, как неубедительно ЦСКА провел третью четверть.

Серьезной проблемой для ЦСКА может стать «игра против больших». Экпе Удо творил у щита армейцев все, что хотел, недалеко от него ушел и огромный македонец Перо Антич, забивший еще и 2 трешки из 2. Ян Веселы, провалившийся в финале евролиги, на этот раз был собран во всем. А вот Хайнс, Огастин и Фрилэнд радовали лишь эпизодами. И здесь Итудису очень нужно придумать что-то, что нивелирует этот недостаток.

Оба тренера по ходу матча отметились эталонным управлением игрой и сменой состава под конкретное владение. Итудису удалась концовка первой половины, Обрадович же менял состав каждые 15 секунд в концовке матча, выпуская больших парами защиты и нападения. Вообще, похоже, что разделение обязанностей в штабе «Фенера» выстроено именно по принципу координации необходимых задач. В отличие от американского футбола, здесь не меняется состав целиком, но вот координаторы защиты и нападения уже заметны.

Теперь ЦСКА вернется в Стамбул только в плей-офф, если попадет на «Дарушшафаку» или «Эфес» («Фенербахче», разумеется, будет в первой четверке), либо уже на финал 4-х. Он, кстати, будет проходить не в азиатской части города, где квартирует «Фенер», а в Европе, в 16-тысячной «Синан Эрдем Арене». Судя по поездке в Стамбул сейчас, перенос мероприятия вряд ли возможен. В конце концов, Франция провела Евро-2016 без происшествий (драка в марсельском порту - не в счет), а ведь незадолго до турнира, после взрывов возле «Стад де Франс» сборная Германии сидела в раздевалке до утра в ожидании гарантий безопасности выезда. Я попросил Аарона Джексона, раз уж он затрагивал тему безопасности финала 4-х, рассказать о своих ощущениях и опасениях поподробнее.

- Когда я говорю об опасениях, я имею в виду не себя. Я не боюсь выйти на улицу прямо сейчас и прогуляться. Я играл в Турции один сезон, я знаю, как тут все устроено. Уверен в том, что с безопасностью участников все будет нормально. Но когда мы говорим о большом событии - на него приезжают родные, друзья. За них многим придется волноваться. Тем более, мы будем сидеть в отеле и готовиться, а они пойдут гулять. Наденут командные майки, как это принято в США. И здесь уже важен не конкретный отель, а весь город. Да и болельщиков приедет много, за них тоже волнительно. Если даже отвлечься от безопасности - когда мы приезжаем на финал, то стараемся абстрагироваться от всего происходящего, об этом нас просит тренер. Получится ли это в Стамбуле - я не знаю. Я не говорю, что Турция плоха для проведения финала, совсем не так. Я не говорю, что финал надо перенести. Это хорошая и веселая страна. Но волноваться мы с коллегами все равно будем. Но это только мои мысли... Я думаю, в Евролиге понимают, как надо все отрегулировать, чтобы игроки показали здесь праздник баскетбола, а не отвлекались на неспортивные моменты.