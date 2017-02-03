Европа атакует! Появится ли на форме игроков КХЛ символ Евросоюза?

Европарламент одобрил новый закон, касающийся всех спортсменов, представляющих на крупных соревнованиях страны Европейского союза.

По новому правилу, одобренному на днях европейскими законодателями, на форме всех спортсменов, выступающих за страны Евросоюза, отныне должна присутствовать не только национальная и клубная символика, но и флаг Евросоюза со звездами на синем фоне.

2 февраля это ноу-хау было официально поддержано большинством европейских законодателей. В ближайшее время доклад по нему будет передан исполнительному аппарату ЕС для создания специального закона.

Изменение на форме касается, как было сказано, «всех крупных соревнований». В первую очередь речь идет, конечно, об Олимпийских играх и чемпионатах мира, где дело не ограничится только формой. Во время матчей и турниров на аренах будут подниматься национальные флаги не только соревнующихся держав, но если хотя бы одна из них является членом ЕС, то обязательно и флаг Евросоюза.

Новое правило может затронуть интересы и нашей главной хоккейной лиги. Ведь КХЛ позиционирует себя именно как Континентальная международная лига, объединяющая и Европу, и Азию. А ее чемпионат расценивается, как минимум, как второй по силе в хоккейном мире.

Но должны ли тогда игроки КХЛ носить на своих свитерах эмблему Евросоюза во время хоккейных поединков?

Ведь несколько клубов лиги, которую мы привыкли по привычке считать российской, представляют страны-участницы Евросоюза. Это на сегодняшний день Финляндия («Йокерит»), Словакия («Слован»), Латвия (рижское «Динамо») и Хорватия («Медвешчак»).

Как только закон Евросоюза обретет реальную силу, нашей лиге придется всерьез задуматься над этим. Ведь с одной стороны отменить решение Евросоюза в отношении формы игроков «Йокерита», «Слована», рижского «Динамо» и «Медвешчака» мы не сможем. А с другой стороны пиарить Евросоюз, который продолжает настаивать на различных санкциях против России в нашей же, по сути, лиге тоже как-то не камильфо.

Вот вам и спорт без политики…



