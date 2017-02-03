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Миранчук: гол на прощание? Игрок одной ногой в «Рубине», но забивает в «Локо»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Миранчук: гол на прощание? Игрок одной ногой в «Рубине», но забивает в «Локо»
Источник: ФК «Локомотив»

В контрольном матче «Локомотив» обыграл второй состав венгерского «Видеотона». Корреспондент «Советского спорта» посмотрел, как играет команда и Алексей Миранчук, который одной ногой в «Рубине».

Матч с венграми игрался на главном стадионе Марбельи. Тем не менее, привкус «контрольности» чувствовался. Во-первых, железнодорожникам противостоял резерв «Видеотона». Во-вторых, главным судьей была изящная испанская Карменсита. А может, Кончита. При двух дюжих ассистентах мужеского полу. Бегала по полю эта газель не быстро, но судила уверенно. И приверженкой какого-нибудь фиксированного «тотала», как румынские заплечных дел мастера со свистками, себя не показала.

«Локомотив» выставил «основу». Условную – в межсезонье команды чувствительны к таким формулировкам. С Миранчуком. Что загадочно. Стоило Самедову обозначить намерение перейти в «Спартак», его убрали в запас. Миранчук даже не обозначил намерение, а написал заявление: не хочу больше быть железнодорожником. Его наигрывают.

Что-то тут не так. Какую-то надежду сохранить футболиста красно-зеленые, полагаю, еще питают. Хотя уж и президент Илья Геркус сказал: уходит. Чудны дела твои, российский футбол.

Венгры тупиков для «Локомотива» не придумали, серьезных проблем перед командой Юрия Семина не поставили. Их «основе» надлежало играть на том же месте в тот же день против «Краснодара». Резерв же пытался и старался, но он всего лишь резерв «Видеотона». А против него – сам «Локомотив». О-го-го! Не до конца готовый, правда.

Да, команда обретает себя. Накануне удалось перекинуться с Семиным парой фраз в отеле. Смысл такой: работают, и работают много. Атмосфера хорошая, нагрузка ложится как надо и куда надо. Качества пока нет. Не переросло в него количество. Но должно.

Ничего не остается, кроме как согласиться с корифеем. Качества (еще?) нет. Есть желание и индивидуальные действия. Иногда удачные. Есть преимущество в таких матчах, как с «Видеотоном». И есть гол Майкона, которому под рывок и удар забросил с фланга мяч Игнатьев.

Майкон, кстати, играл чистого форварда. А непонятный француз Коре уже покинул расположение команды с формулировкой: «Просмотр закончен, гаснет свет». Куда поехал, непонятно. Но вернется вряд ли.

Пара слов о Миранчуке. Рядом со мной на трибуне смотрел матч Дмитрий Лоськов, помощник Семина. Вот он, думаю, совершенно не понимает шумихи вокруг молодого плеймейкера. На всякий случай, мне Лоськов ничего не говорил. Просто сравнить Миранчука с Лоськовым по ценности для команды совершенно невозможно. При всем понимании его талантов и перспектив. Значит, вся история эта с Миранчука то ли переходом, то ли нет, не про футбол – она про деньги.

А гол свой гол Миранчук во втором тайме забил. С пенальти, назначенного симпатичной Беатрис за снос Майкона. К концу игры стало известно, что симпатичную испанскую арбитрессу зовут именно так.


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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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