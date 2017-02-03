Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив2 : 0Видеотон
Футбол  Зенит0 : 2Спарта
Теннис  Джокович3:6, 0:1Медведев
Хоккей  Металлург5 : 4 БСКА
Хоккей  Слован1 : 5Витязь
Футбол  Гамбург0 : 0Байер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» уверенно обыграет «Арсенал». Прогноз на матчи 24-го тура АПЛ

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» уверенно обыграет «Арсенал». Прогноз на матчи 24-го тура АПЛ
Источник: Reuters

Корреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает свои прогнозы на матчи 24-го тура чемпионата Англии. 

Челси – Арсенал

«Челси» в прошлом матче поделил очки с «Ливерпулем», а вот «Арсенал» проиграл. Если все знают, что команда Юргена Клоппа заводная с характером, то вот про Арсенал такого не скажешь! «Челси», после потери очков, на «Стемфорд бридж» не упустит победы. Поставим на победу «Челси» с разницей в два мяча.

Халл Сити – Ливерпуль

Второй тайм «Ливерпуля» в матче с «Челси» показал, что команда Клоппа оживает. Вернулся Мане, а с ним вернулся и азарт. «Халл» в свою очередь сыграл с «Манчесте Юнайтед» в ничью, но тут скорее повезло. Завтра везение будет на стороне Ливерпуля.

Саутгемптон – Вест Хэм

Один из самых непростых матчей этого тура с точки зрения прогноза. Команды равны. «Саутгемптон» лучше играет дома, но «Вест Хэм» играет чуть удачнее сейчас, да и желание всем доказать, что с уходом Димитри Пайета в «Марсель» им хуже не стало. Но поставим все же на результативную ничью.

Эвертон – Борнмут

«Борнмут» команда, конечно, крепкая для АПЛ, но «Эвертон» потерял очки в матче со «Сток Сити» и поэтому болельщики погонят их вперед на домашнем стадионе. Ставим на убедительную победу «Эвертона».

Кристал Пэлас – Сандерленд

Обе команды борются за выживание, если «Кристал Пэлас» выиграет, то наверняка покинет зону вылета после этого тура. Да и с кем еще набирать очки, если не с прямыми конкурентами. Поставим на минимальную победу «Кристал».

Уотфорд – Бернли

Оба клуба располагаются в плотной группе середины таблицы. Оба одержали победу в прошлом туре. Но если «Бернли» скромно обыграл «Лестер», то перед «Уотфордом» не устоял «Арсенал». Рискнем предположить, что на такой волне «Уотфорд» не заметит сопротивления «Бернли» и одержит победу.

Вест Бромвич – Сток Сити

Команды так же идут друг за другом и «Сток» отстает на 4 очка. В прошлом матче Питер Крауч забил свой 100 гол в АПЛ, и, я думаю, он захочет сразу улучшить это достижение. Предположим, что команды обменяются голами, но все же «Сток Сити» одержит победу.

Тоттенхем – Мидлсбро

В прошлом туре «Тоттенхэм» неожиданно сыграл вничью с аутсайдером, тем самым не смог воспользоваться потерей очков «Челси». На домашнем стадионе они своего не упустят и полетят вперед и, наверняка, матч закончится крупной победой лондонского клуба.

Манчестер Сити – Суонси

Команда Пэпа Гвардиолы всего в одном шаге от «Тоттенхема», который идет на втором месте. Всего пару матчей и ситуация может измениться. 5 место – это не то, на что рассчитывают босы сити. В этом матче, я думаю, будет такая же уверенная победа «Манчестер Сити», как и в прошлом туре.

Лестер – Манчестер Юнайтед

Еще в прошлом году мы бы уверенно поставили на победу «Лестера», но сейчас, когда у действующего чемпиона Англии дела идут не очень хорошо, а команда Мауринью потеряла очки с «Халлом», поставить на конкретный результат не просто. Все же предпочтение отдаю «Юнайтед», но уверен, что это будет не простая победа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тоттенхэм» может остаться без Роуза на месяц из-за травмыЗащитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз получил травму. Не исключено, что она выведет его из строя на месяц.Жозе Моуринью: Раньери заслужил называться лучшим тренером мираГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил достижение итальянского специалиста Клаудио Раньери, который в прошлом сезоне вместе с «Лестером» выиграл чемпионат Англии.Три клуба из АПЛ ведут борьбу за полузащитника «Ромы»Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.Антонио Конте: Слова Гвардиолы? Каждый тренер оказывает давление на соперникаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал высказывание наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который после победы над «Вест Хэмом» (3:0) заявил, что «синие» не станут чемпионами Англии в этом сезоне.Харт провел переговоры с представителями «Челси»Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может переехать в Лондон.«Реал» нацелился на АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Mirror.Манчини может вернуться в чемпионат АнглииБывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини вошел в список потенциальных замен Славена Билича на посту главного тренера «Вест Хэма».Кэррик должен пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «МЮ»Как сообщает The Sun, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет, чтобы полузащитник Майкл Кэррик остался в команде на будущий сезон.«Бавария» проявляет интерес к Деле АллиКак сообщает The Times, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может сменить клубную прописку.«Непонятно, чем гордится Гвардиола?» Эксперты – о матче «Сити» с «Вест Хэмом»«Непонятно, чем гордится Гвардиола?» Эксперты – о матче «Сити» с «Вест Хэмом»Комментаторы телеканала «Матч ТВ» проанализировали матч 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Манчестер Сити».Арсен Венгер: Да, «Арсеналу» не хватает УилшераГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как состоялся переход полузащитника Джека Уилшера в «Борнмут».Форвард «Сток Сити» был тайно дисквалифицирован за допинг на восемь недельФорвард «Сток Сити» Саидо Берахино в конце прошлого года отбыл дисквалификацию в связи с положительным результатом допинг-теста.Арсен Венгер: «Арсенал» пытался купить Канте два разаГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб дважды хотел подписать полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.Коста согласовал контракт с китайским клубом с зарплатой в 30 млн евро в годНападающий «Челси» Диего Коста летом покинет лондонский клуб и переберется в Китай, сообщает Cadena Ser.«Челси» может предложить Лэмпарду роль посла«Челси» рассчитывает на возвращение в клуб бывшего полузащитника команды Фрэнка Лэмпарда, который на этой неделе объявил о завершении игровой карьеры.Робер Пирес: Если «Челси» победит «Арсенал», вопрос с чемпионом будет закрытБывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает, что матч 24-го тура премьер-лиги с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» может стать решающим в борьбе за титул.Моуринью сомневается в необходимости Гризманна для «Манчестер Юнайтед»Возможное приобретение полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна стало причиной разногласий в «Манчестер Юнайтед».Джо Харт летом может перейти в «Челси»Вратарь «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», летом может перейти в «Челси», сообщает Сalciomercato.Лэмпард Львиное сердце. Главные вехи в карьере легендарного игрока «Челси»Лэмпард Львиное сердце. Главные вехи в карьере легендарного игрока «Челси»Один из самых ярких полузащитников в истории английского футбола Фрэнк Лэмпард принял решение завершить карьеру футболиста.Агуэро опроверг информацию об обнаружении наркотиков в доме его бабушкиНападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг информацию о проведении полицейских обысков в доме его бабушки.
Главные новости
Гандбол
ФГР признала неудовлетворительным выступление сборных России, но Трефилов и Торгованов останутся главными тренерами
Теннис
Троицки обыграл Хачанова и вывел Сербию вперед в матче Кубка Дэвиса против России
Футбол
«Зенит» проиграл «Спарте», Иванович дебютировал за петербуржцев
Футбол
Жозе Моуринью: Раньери заслужил называться лучшим тренером мира
Футбол
Паулу Соуза может возглавить «Ювентус»
Хоккей
Олег Знарок: Илью Самсонова вызвали в сборную в том числе за хорошее выступление на МЧМ
Хоккей
«Детройт» поместил Марченко на драфт отказов
Футбол
Антонио Конте: Слова Гвардиолы? Каждый тренер оказывает давление на соперника
Футбол
Аксель Витсель: В Китае мне будут платить не просто так, этот клуб амбициозен
Хоккей
Мозякин установил рекорд чемпионата России, набрав 84 очка
все новости