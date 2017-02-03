«Челси» уверенно обыграет «Арсенал». Прогноз на матчи 24-го тура АПЛ

Корреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает свои прогнозы на матчи 24-го тура чемпионата Англии.

Челси – Арсенал

«Челси» в прошлом матче поделил очки с «Ливерпулем», а вот «Арсенал» проиграл. Если все знают, что команда Юргена Клоппа заводная с характером, то вот про Арсенал такого не скажешь! «Челси», после потери очков, на «Стемфорд бридж» не упустит победы. Поставим на победу «Челси» с разницей в два мяча.

Халл Сити – Ливерпуль

Второй тайм «Ливерпуля» в матче с «Челси» показал, что команда Клоппа оживает. Вернулся Мане, а с ним вернулся и азарт. «Халл» в свою очередь сыграл с «Манчесте Юнайтед» в ничью, но тут скорее повезло. Завтра везение будет на стороне Ливерпуля.

Саутгемптон – Вест Хэм

Один из самых непростых матчей этого тура с точки зрения прогноза. Команды равны. «Саутгемптон» лучше играет дома, но «Вест Хэм» играет чуть удачнее сейчас, да и желание всем доказать, что с уходом Димитри Пайета в «Марсель» им хуже не стало. Но поставим все же на результативную ничью.

Эвертон – Борнмут

«Борнмут» команда, конечно, крепкая для АПЛ, но «Эвертон» потерял очки в матче со «Сток Сити» и поэтому болельщики погонят их вперед на домашнем стадионе. Ставим на убедительную победу «Эвертона».

Кристал Пэлас – Сандерленд

Обе команды борются за выживание, если «Кристал Пэлас» выиграет, то наверняка покинет зону вылета после этого тура. Да и с кем еще набирать очки, если не с прямыми конкурентами. Поставим на минимальную победу «Кристал».

Уотфорд – Бернли

Оба клуба располагаются в плотной группе середины таблицы. Оба одержали победу в прошлом туре. Но если «Бернли» скромно обыграл «Лестер», то перед «Уотфордом» не устоял «Арсенал». Рискнем предположить, что на такой волне «Уотфорд» не заметит сопротивления «Бернли» и одержит победу.

Вест Бромвич – Сток Сити

Команды так же идут друг за другом и «Сток» отстает на 4 очка. В прошлом матче Питер Крауч забил свой 100 гол в АПЛ, и, я думаю, он захочет сразу улучшить это достижение. Предположим, что команды обменяются голами, но все же «Сток Сити» одержит победу.

Тоттенхем – Мидлсбро

В прошлом туре «Тоттенхэм» неожиданно сыграл вничью с аутсайдером, тем самым не смог воспользоваться потерей очков «Челси». На домашнем стадионе они своего не упустят и полетят вперед и, наверняка, матч закончится крупной победой лондонского клуба.

Манчестер Сити – Суонси

Команда Пэпа Гвардиолы всего в одном шаге от «Тоттенхема», который идет на втором месте. Всего пару матчей и ситуация может измениться. 5 место – это не то, на что рассчитывают босы сити. В этом матче, я думаю, будет такая же уверенная победа «Манчестер Сити», как и в прошлом туре.

Лестер – Манчестер Юнайтед

Еще в прошлом году мы бы уверенно поставили на победу «Лестера», но сейчас, когда у действующего чемпиона Англии дела идут не очень хорошо, а команда Мауринью потеряла очки с «Халлом», поставить на конкретный результат не просто. Все же предпочтение отдаю «Юнайтед», но уверен, что это будет не простая победа.