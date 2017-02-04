Скажи, кто твой агент, и я скажу, кто ты

Материал продолжает начатую «Советским спортом» тему работы футбольных агентов. После публикации нашумевшего рейтинга своей точкой зрения поделился Сергей Микулик. С жестким высказыванием выступил обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский.

На сегодняшний день футбольный агент – это не только юрист, не только сыщик новых предложений. Футбольный агент сейчас – это много больше. «Советский спорт» рассказывает, как футболисту важно иметь рядом грамотного агента.

Сразу опустим тему трудоустройства, юридических проволочек и попытки выбить контракт пожирнее.

Последние десять лет медиапространств о над головами футболистов сомкнулось в массивный купол из не всегда позитивного общественного мнения, выдержек из интервью, фотографий из Instagram и выброшенных в Интернет посредством Twitter необдуманных выражений. Одни футболисты контролируют себя, не просят совета и не попадают на полосы желтых изданий. Другие – напротив.

Быт

За последние годы футбольные агенты превратились в настоящих друзей футболистов. Как показывает практика, такой союз не мешает карьере и помогает в жизни. Агенты зачастую советуют игрокам, где снять дом во время отдыха, чтобы не донимали репортеры, какую купить машину и к кому записаться на стрижку. И знаете, это неплохо.

Герман Ткаченко, агент форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, признался в одном из интервью, что активно продвигает в массы положительный образ футболиста. Смолов – модный, вежливый, культурный и целеустремленный нападающий с отличной результативность ю. Федор – интеллектуал. Но после его приезда на вечеринку, она становится еще интереснее без дорогущего шампанского и фейерверков.

Психология

Зачастую агент, а не жена или, скажем, отец, – первый, кому звонит футболист и рассказывает о проблемах. Агент постоянно получает важные смс после матча, очередной операции на колене или ДТП. Агент может приехать на тонированной иномарке к заднему выхода ночного клуба и без лишних разговор отвезти футболиста домой.

Современный агент – психолог. Насколько хороший, можно определить по карьере его клиентов. Например, Роман Широков не раз признавал, что многие жизненные проблемы обсуждает со своим агентом Арсеном Минасовым, который за долгие годы сотрудничества стал для экс-игрока сборной России хорошим другом.

Личная жизнь

Порой, за свадьбу или развод футболиста агенты ратуют больше него самого. Мол, мешает тебе эта девушка, парень. Или наоборот: остепенись, заведи семью, стань примером для молодого поколения.

История умалчивает, по какой причине Федор Смолов разошелся с Викторией Лопыревой и перезапустил карьеру, или с чей подачи Криштиану Роналду (может, все-таки Жорже Мендеш?) запланировал свадьбу с Джорджиной Родригес и заставил скептиком поумерить свой пыл относительно его сексуальной ориентации.

Отношения современных футболистов с агентами давно переросли из сугубо деловых в приятельские, а местами – и в дружеские. И это просто прекрасно.

Многим современным игрокам, в том числе в РФПЛ, не мешает поработать над своим медиаобразом. Яркий тому пример – Александр Кокорин. Не выделяясь последние пару лет выдающимися спортивными результатами, форвард «Зенита» и национальной сборной то и дело попадает в неоднозначные для медийной оценки истории: вспомните ресторан в Монако, футболку с Че Геварой, семечки в самолете. Видимо, с Кокориным агент работает согласно контракту, не более того. А жаль.