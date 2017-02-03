«Ювентус» обыграет «Интер». Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд

Боже, какие социальные катаклизмы встречают очередную порцию матчей чемпионата Испании! Полиция задерживает игрока игрока «Атлетико» из-за его насилия над невестой. Надо ж какие неженки, праздные испанские дамы. (Еще невеста, а уже жалуется на насилие). Матч «Депортиво» - «Бетис» отменен. Тут уже крыша оказалась нежной больно: ветер сорвал кровлю и бросил на газон. Слава богу, что до игры всё это случилось.

«Сельта» - «Реал» - ставлю на победу мадридцев. Но не с разницей в пару мячей, а такую… трудовую победу. 2:1. Королевский клуб рвется к чемпионству. Четыре очка, а по потерянным – целых семь. И матч с «Сельтой» - не тот, в котором надо терять очки, но и «Сельта» сейчас неплоха. Играть будут весело. Аспас, Васс, Тео Бонгонда, Систо, Гвидетти, Диас - отличная команда атаки, очень согласованно действуют. Голы забьют точно обе команды.

Серия А. Здесь топ из всех топов – «Ювентус» - «Интер». Лично я не в каждую неделю могу что-то выбрать для себя в чемпионате Италии. Если «Интер» не сможет, то никто не сможет. Здесь абсолютно аналогичная ситуация: «Ювентус» оторвался от преследователей на 4 очка и еще одна игра у туринцев в запасе. Интер на 4 месте, не отстает от лидеров. Но возможно – надо добавить словечко пока. Ставлю на победу «Юве» 2:0.

В Бундеслиге – ключевой матч «Боруссия Дортмунд» - «Лейпциг». Гостям важно не упустить вперед «Баварию», а Боруссии все-таки продолжить сражаться за лигочемпионские строчки. Настаиваю на победе хозяев. Не потому, что они сильнее, а потому, что на стадионе «Сигнал Идуна Парк» гостям играть всегда проблематично. Потрясающая акустика и атмосфера. Что ещё нужно, чтобы встретить 19-й тур самого жёсткого и яркого чемпионата?