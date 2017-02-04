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«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов
Источник: Associated Press

«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.

Меньше знаешь – крепче спишь

Китайские деньги, судя по всему, окончательно вскружили голову полузащитнику «Барселоны» Арда Турану. Как сообщают СМИ, один из азиатских клубов предложил игроку сборной Турции контракт на 4 года с общей суммой в 100 млн евро.

Футболист настолько сильно «загорелся» идеей переезда в чемпионат Китая, что послал своего агента на переговоры с клубом.

То, есть, за каждый сезон Туран может получить по 25 млн. Это, кстати, больше, чем получает его одноклубник Лионель Месси после вычета налогов и лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что интерес к Турану, как и к защитнику «Челси» Джону Терри, проявляет «Гуанчжоу Эвергранд», которым руководит Луис Фелипе Сколари, выигравший чемпионат мира со сборной Бразилии в 2002 году.

Англичанин в Бундеслиге?

Накануне стало известно, что мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.

Оказывается, действующий чемпион Германии давно следит за выступлениями молодого игрока и готов начать переговоры по его трансферу будущим летом.

Известно, что «Бавария» очень рационально подходит к трансферному рынку, а знающие люди утверждают, что мюнхенский клуб не тратит на покупку игроков больше 40 млн евро.

Действительно, самый дорогой трансфер клуба за последние 10 лет – приглашение полузащитника Хави Мартинеса из «Атлетика» за 40 млн.

А теперь представьте, сколько запросит за своего лидера (Алли именно таковым и является, несмотря на столь юный возраст) «Тоттенхэм». Источник утверждает, что не меньше 86 млн фунтов. Вряд ли немецкий гранд станет нарушать свои правила.

Агуэро – на выход

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро переживает непростой период в этом сезоне. После скандального матча с «Челси», игрок сборной Аргентины получил четырехматчевую дисквалификацию.

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Мало того, что футболист не может подстроиться под стиль игры Хосепа Гвардиолы, у него появился молодой и амбициозный конкурент из Бразилии Габриэл Жезус.

СМИ утверждают, что за ситуацией пристально следит мадридский «Реал», который готов приобрести аргентинца, поскольку сейчас в испанском клубе некоторая несуразица со своими нападающими – Альваро Мората собрался в «Ювентус», а Карим Бензема своей игрой раздражает всех болельщиков «Реала». Футболки, видимо, перестали продаваться…

Жозе одобряет

Один из самых возрастных игроков европейского футбола Майкл Кэррик, который до сих пор демонстрирует высокий уровень, завоевал доверие со стороны Жозе Моуринью. Как сообщают СМИ, у 35-летнего футболиста есть шанс остаться в команде на следующий сезон, поскольку именно этого хочет наставник «красных дьяволов».

Сейчас стороны ведут переговоры о продлении контракта (соглашение Кэррика с клубом истекает этим летом). Известно одно: чтобы продлить свое пребывание на «Олд Траффорд» Майкл должен пойти на понижение зарплаты.

Встреча в «Милане»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, переехавший в Серию А минувшим летом, собирается стать игроком «Челси». По крайней мере, об этом пишут итальянские СМИ.

Сообщается, что игрок сборной Англии встретился с представителями лондонского клуба в одном из отелей Милана. Судя по всему, «синие» готовятся к отъезду Тибо Куртуа этим летом, который твердо решил вернуться в Мадрид. Но не в «Атлетико», как думали многие, а в «Реал». 

Интересно, как долго будут вестись переговоры между «Челси» и «Сити». Захотят ли «горожане» усиливать игроком сборной прямого конкурента, который итак доказывает свое могущество в этом сезоне? И вообще, может Гвардиола «наступит» на собственную гордость, извиниться перед Хартом и вернет его в основу? Хосеп в этом сезоне уже столько настрадался со своими голкиперами, что может передумать...

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