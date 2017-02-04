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Проигрывал Дацику, побеждал Вердума. Черные и белые полосы в карьере Орловского

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Проигрывал Дацику, побеждал Вердума. Черные и белые полосы в карьере Орловского
Источник: Associated Press

Сегодня исполняется 38 лет белорусскому бойцу смешанного стиля Андрею Орловскому. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе сейчас переживает очередной кризис в своей карьере. На данный момент он имеет серию из четырех поражений кряду, причем все бои он проиграл досрочно.

За свою карьеру Андрей провел немало хороших поединков. Он дрался с лучшими тяжеловесами мира: Федором Емельяненко, Тимом Сильвией, Фабрисио Вердумом, Антонио Силвой и другими.

«Советский спорт» уже рассказывал, как Орловский дрался с российскими спортсменами. Сегодня мы решили вспомнить самые важные бои Питбуля в ММА.

Первая победа в карьере

Всем известно, что белорус начал свою карьеру неожиданно плохо. Он нокаутом проиграл психоделическому российскому спортсмену Вячеславу Дацику. Это было в апреле 1999 года в Санкт-Петербурге.

Ну а первую победу Орловский одержал на турнире M-1 MFC — European Championship в 2000 году, победив голландца Михаэла Тилроя с помощью гильотины. Всего в тот день Питбуль подрался два раза.

Кроме боя Тилроем, он провел поединок с Романом Зенцовым и победил его техническим нокаутом в первом раунде.


Первые бои в UFC

Орловский дебютировал в UFC 17 ноября 2000 года поединком против американца Аарона Бринка. Тогда американский промоушен не был лидером в индустрии ММА. Он сильно уступал японскому Pride. Но уже тогда Штатах имелись сильные бойцы.

Белорус заставил сдаться соперника уже на 55-й секунде первого раунда.

Затем Орловский подрался с американцем Рикко Родригесом. Этот бой состоялся на UFC 32 и завершился победой Рикко техническим нокаутом в третьем раунде.


Завоевание чемпионского пояса UFC

Орловский победил Иэна Фримена, Владимира Матюшенко, Уэсли Коррейру и получил шанс сразиться за титул «временного» чемпиона в тяжелом весе.

5 февраля 2005 года Андрей в Лас-Вегасе встретился с Тимом Сильвией — одним из сильнейших тяжеловесов в мире. К удивлению многих экспертов, белорус уложился всего в 47 секунд, проведя болевой прием (ущемление ахиллова сухожилия). Орловский становится «временным чемпионом».

В следующем бою белорус защитил свой титул от посягательств Джастина Эйлерса, послав его в нокаут в первом раунде. После этого поединка Орловский будет объявлен беспорным чемпионом тяжелого дивизиона.

Первая защита титула

7 октября 2005 года Андрей впервые защищал свой пояс. Претендентом был американец Пол Буентенелло. Всего 15 секунд продлился поединок и завершился победой чемпиона.


Потеря титула и два боя с Сильвией

Следующим претендентом на бой с Орловским стал Сильвия, которого Андрей уже побеждал. Белорусский спортсмен был фаворитом этого противостояния, но неожиданно уступил американцу 15 апреля 2006 года ТКО в первом раунде. Организация разрешила провести реванш спустя несколько месяцев, но Сильвия вновь оказался сильнее Орловского. На этот раз единогласным судейским решением.

Бой с Федором и черная полоса

После того, как Питбуль дважды проиграл Сильвии, он одержал три победы кряду (в том числе и над Вердумом) и покинул UFC. В рамках Affliction он одолел Джейка Обрайена, а в организации EliteXC нокаутировал Роя Нельсона.

24 января 2009 года промоушен Affliction организовал поединок между Орловским и сильнейшим на тот момент тяжеловесом мира Федором Емельяненко. Белорус перед поединком сказал много неприятных слов в сторону россиянина и его команды и поплатился за это уже в первом раунде. Орловский прижал Федора в углу и наносил удары по корпусу и голове. Андрей решил в прыжке пробить коленом, но наткнулся в полете на удар Емельяненко. Орловского долго не могли привести в себя. Федор нанес ему шестое поражение в карьере.


После боя с Последним императором карьера Орловского покрылась черной полосой. Он проиграл еще три боя подряд: Бретту Роджерсу, Антонио Силве и Сергею Харитонову.

Триумфальное возвращение в UFC

С 2012 года Орловский выступает в не самых известных промоушенах мира. Он дерется в Fight Nights, WSOF и ONE FC.

Одержав несколько неубедительных побед, Орловский нежданно подписывается в UFC и в 2014 году с большим трудом, по очкам побеждает Брендана Шауба.

Затем последовали победы над Антонио Силвой, Трэвисом Брауном и Фрэнком Миром.

Бой против Трэвиса был признан одним из лучших поединков года в 2015 году.


Снова черная полоса

На турнире UFC 195 Орловский встретился с американцем Стипе Миочичем. Победитель этого противостояния должен был драться за пояс чемпиона. Американцу хватило 54 секунды, чтобы послать белоруса в глубокий нокаут.


После этого Питбуль потерпел еще три сокрушительных поражения. Алистар Оверим нокаутировал его во втором раунде, Джош Барнетт «задушил» в третьем раунде, француз Фрэнсис Нганно дерзко вырубил в первом…


Сложно сказать, что дальше ждет Орловского. 38 лет — это в наше время не возраст для тяжеловеса.

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