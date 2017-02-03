Антонио Конте: «Челси» уже не та команда, мы выйдем обыгрывать «Арсенал»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии лондонского дерби с «Арсеналом» в рамках 24-го тура АПЛ.

Первым делом итальянский специалист вспомнил матч первого круга, который завершился разгромной победой «пушкарей» со счетом 3:0.

«Поражение от «Арсенала»? Это случилось давно, однако, забывать об этом не стоит. Мы проигрывали после первого тайма со счетом 0:3. Это было поражение по всем статьям. Я об этом хорошо помню. Надеюсь, мои подопечные также не забыли, какой была та встреча, поскольку завтра их ожидает очень сложный матч.

Должен сказать, что с тех пор много изменилось. Мы уже не та команда. Наша цель – обыграть «Арсенал». Сейчас очень важно использовать ситуацию. Мы находимся в великолепной форме и демонстрируем отличный футбол. У нас получается играть на высоких скоростях. Матч с «Арсеналом» – возможность вновь продемонстрировать это.

Уверен, наши болельщики погонят команду вперед, ведь мы играем на домашней арене, однако, это не отменяет того, что мы должны сыграть предельно аккуратно», – сказал Конте.

Наставник «синих» заявил, что просмотрел игру «Арсенала» с «Уотфордом» и не нашел объяснения тому, почему лондонский клуб не сумел обыграть своего соперника (1:2).

«Видел их матч. Знаете, иногда результат встречи не соответствует содержанию игры. Команде Арсена Венгера просто не повезло, но «Уотфорд», буду честен, сыграл на отлично. У «Арсенала» были шансы забить, чтобы выиграть ту встречу. Они находятся в хорошей форме, поэтому я удивлен, почему они не сумели выиграть», – сказал итальянец.

Также Конте прокомментировал высказывание наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который после победы над «Вест Хэмом» (3:0) заявил, что «синие» не станут чемпионами Англии в этом сезоне.

«Это нормальные вещи. Каждый тренер пытается взбодрить своих подопечных, и оказывать давление на соперника. Помню, в начале осени мы отставали от команды Гвардиолы на 7 очков. Сейчас все иначе, однако, я могу сказать Хосепу, что в футболе все может быстро поменяться, и отрыв в 10 очков ни о чем не говорит.

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Также я не согласен с теми, кто считает, что исход борьбы предрешен. Я знаю, что такое чемпионский титул. Случиться может все, что угодно. Нужно быть очень внимательным на этом отрезке сезона. «Челси» предстоит провести 15 сложных матчей, а позади нас достаточно сильных команд.