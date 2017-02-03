«Не позорьте наше имя». ЦСКА продолжил избиение «Салавата»

Армейцы опять могут стать чемпионами регулярки, а уфимцы – не попасть в плей-офф.

Надежда №17

Пока «Салават» продолжает проигрывать одну игру за другой, теряет игроков из-за травм и дисквалификаций и пугает болельщиков возможным непопаданием в плей-офф, лишь одно радует в уфимской команде. Вернее, один.

Кирилл Капризов присоединился к юлаевцам лишь в начале сезона, но сразу влюбил в себя местную публику. Лучший снайпер и бомбардир бронзового для России молодежного чемпионата мира-2017, приглашение на Матч звезд КХЛ – все это вывело известность форварда на высшую точку.

Если «Салават» бьет рекорды по поражениям, Капризов – по набранным очкам в КХЛ для игроков моложе 20 лет. Евгений Кузнецов со своим 41 очком уже ниже. Первый день февраля 19-летний нападающий уже отметил в своем календаре как праздник – Олег Знарок вызвал юношу в сборную России.

Кто мог подумать о такой крутой карьере игрока в начале сезона? Да, из «Кузни», откуда уфимцы его взяли, вышло много топ-игроков, но не все зажглись как Капризов. К такому не были готовы даже производители атрибутики. На «Уфа-Арене» в продаже – именные джерси только Игоря Григоренко. В точке персонализации формы из-за Капризова закончились вышитые «К» и «7», а продавец давно сделала заготовки на фамилию нападающего – ее просят нанести чаще всех остальных.

Кружки и брелоки на прилавках почти разобрали. Увидев на прилавке значки с игроками «Салавата», 5-летний мальчик настойчиво повторял папе: «Смотли, Килилл Каплизов»! На фирменных календарях вновь Кирилл – так уж вышло, что год и номер игрока совпали. Нет сомнений, что Капризов выйдет новым Радуловым для Уфы, если оставит свое сердце зеленым хотя бы на пару сезонов.

Билеты на плей-офф

ЦСКА приехал в Башкирию следом за петербургскими армейцами – оба матча уфимский клуб провел под девизом «Верхом на звезде», оформив арену в стиле кантри. Оседлать СКА у «Салавата» не удалось, да еще потеряли двоих: вратаря Андрея Гаврилова из-за травмы и Максима Гончарова из-за дисквалификации. У москвичей тоже плохое настроение – в соседнем Челябинске они вели в одну шайбу за 15 минут до конца матча, но «Трактор» сыграл за СКА и отобрал очки.

Уже на второй минуте встречи уфимские болельщики вспомнили нецензурные башкирские слова: Стефан да Коста ушел от двоих по правому борту, Грег Скотт убрал на замахе уфимца и обыграл вратаря Сведберга. Александру Попову оставалось только ткнуть шайбу на пятаке. Шведский голкипер во втором матче подряд оказывается далеко от ворот во время гола, у болельщиков только недоумение в ответ.

Через четыре минуты «Салават» организовал еще один гол в свои ворота. Энвер Лисин отпасовал на синюю линию, но Захар Арзамасцев не принял шайбу. В это время Владимир Жарков выскочил из бокса штрафников и забросил, не встретив игроков в зеленом. Юлаевцы смогли быстро ответить – Дмитрий Макаров нашел щелочку между щитков Виктора Фаста. Уфимская публика взревела, почувствовала возможный камбэк. Но ЦСКА забросил еще две шайбы, а «Салават» так пытался отыграться, что дважды за полторы минуты получил штраф за нарушение численного состава.

Возможно, Игорь Захаркин и хотел бы заменить вратаря, но ему просто некем. Вместо травмированного Гаврилова – Андрей Литвинов, которого вызвали из «Тороса». Его тренер «Салавата» в деле не видел.

Пятому голу ЦСКА в исполнении Ивана Телегина уже аплодировали местные болельщики, не из-за красоты, а от отчаяния. В рекламный перерыв на стадионе болельщик победил в лотерее – ему вручили билеты на первые домашние матчи Кубка Гагарина .Ведущий понимал иронию, как и все на арене.

После матча юлаевцы нашли силы поблагодарить болельщиков, но те ответили грубым «Не позорьте наше имя» – команда рискует пролететь мимо плей-офф впервые за 12 лет.

«Салават» после очередного поражения опустился на шестое место, поменявшись с «Барысом». От «Сибири» и девятой строчки уфимцев отделяют только три очка, но новосибирцам играть на два матча больше. А ЦСКА за счет поражения СКА в Магнитогорске сократил отрыв от своего главного конкурента, команде Квартальнова тоже три очка до рубежа – правда, положительного.