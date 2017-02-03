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Против Мозякина и CКА не сдюжил! Как магнитогорцы и армейцы рубились на Урале

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Против Мозякина и CКА не сдюжил! Как магнитогорцы и армейцы рубились на Урале
Источник: Photo.khl.ru

В этой игре было все – аншлаг, сумасшедший камбэк, два матч-штрафа, отмененный гол в овертайме, буллиты и хет-трик Сергея Мозякина.

В ЦЕНТРЕ «МАГНИТКИ» – МИНУС ДВА

За день до матча «Магнитка» тренировалась в усеченном составе: пока одни катались, другие разминались в спортзале, а третьи – отправились к доктору на восстановительные процедуры.

– Проблемы есть, и их становится все больше день ото дня, – сетовал на травмы Илья Воробьев. – Поскорее бы это закончилось. Вслед за ТоммиСанталой перелом плюсневой кости получил еще один центральный нападающий, Дмитрий Казионов. Ему предстоит операция, на месяц он вне хоккея.

У СКА вне заявки по-прежнему были форварды Виктор Тихонов и СергейПлотников, а также защитник Патрик Херсли.

– Это проблемы с составом? Да у СКА пять первых звеньев! – предвкушал битву Крис Ли, «полузащитник» «сталеваров» (а какое амплуа дать игроку обороны, набравшему 60 очков в 57 играх и щелкающего бомбардирские рекорды, как орехи?). – Будем играть от обороны, надо лишить их шансов на гол!

ЗАПИСКА ДЛЯ ЗНАРКА

Рубка начинается уже в первом периоде: то дерзкий Тимкин бесцеремонно «расколет» профессора Дацюка, то Казионов-младший получит в зуб от Зуба. Фэны «Магнитки» мотивируют своих любимцев – устраивают салют из конфетти на секторе.

Но настоящий хоккейный фейерверк происходит на последней минуте периода. Сначала Хабаров не попадает по шайбе и позволяет солировать Дацюку – Павел двумя движениями оставляет не у дел распластавшегося Кошечкина – 0:1. Но «Магнитку» голыми руками не взять, ведь в составе есть Ли – он-то знает, как играть с Питером. За пять секунд до сирены защитник забивает 50-й (!) гол в КХЛ и 14-й (!) в сезоне. 1:1! 

Настоящая драма на льду – в середине второго периода. «Магнитка» нарывается на два технических штрафа – сначала ошибаясь на смене, а потом выбрасывая шайбу за пределы площадки. Втроем против пятерых армейцев – самоубийство. Хладнокровный киллер в составе СКА – Евгений Дадонов. Он дважды в упор расстреливает Кошечкина. Сначала бабахает с ближнего пятака, спустя полминуты совершает контрольный выстрел уже с дальней точки. 1:3! А в концовке отрезка еще и Косов жестко встречает Рыкова. Оба уходят в раздевалки: первый отбывать матч-штраф, а второй – приходить в себя после нокаута. Минуту в конце второго периода и четыре в начале третьего «сталевары» играют вчетвером.

Хозяева отбивается, и тут же Мозякин впервые за вечер стреляет в девятку. Оклемавшийся Рыков хватает две минуты штрафа – шанс «сталеваров» на спасение. Но магнитогорцы зевают прорыв Коскиранты – 2:4!
Вбрасывание, и на лед проливается кровь – Каблуков зачем-то засаживает локтем в лицо Калетнику. Теперь «Магнитка» будет играть пять минут в большинстве! И снова – неподражаемый Мозякин. Два броска – два гола! На лед летят шапки! Суровые уральцы готовы по такому поводу идти домой по морозу без головного убора.

В овертайме Гусев забивает девятый гол в этой фееричной встрече. Но судьи разводят руки – нарушение численного состава! Знарок негодует, кажется, вот-вот уведет команду. Но судьи привозят ему какую-то записку, которая успокаивает пыл тренера. 

А дальше – буллиты. Тренеры рокируют вратарей, но с такими мастерами в атаке это бесполезно. В итоге Мозякин, Ли и Зарипов забивают на один гол больше, чем Гусев, Ковальчук и Дацюк. Уезжая, кто-то из игроков СКА в расстройстве цедит сквозь зубы:

– До встречи весной!

«ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ССОРИТЬСЯ?»

Не менее огненной получается и пресс-конференция. Знарок, смеясь, пасует Воробьеву:

– Классная игра для болельщиков, для нас – нервотрепка. Сейчас немного отдохнем, потренируемся и будем готовиться к следующему этапу. Вот так – быстро.
– Я думаю, что долго этот матч будут крутить по разным хоккейным программам и телеканалам, – улыбается в ответ Воробьев. – Это была прекрасная реклама хоккея. Много голов.

– Эту игру можно назвать матчем Всех звезд? – спрашивают у обоих тренеров.
– Хорошие игроки, много забивали мы и они. Опять же – интрига, мастера! – Загибает пальцы Знарок.
– Матч звезд прошел, но было классно, – смеется Воробьев.
– Особенно вам, – подкалывает коллегу наставник СКА.

– Вы не поссоритесь после этого матча? – один из журналистов решил сгустить краски этой дружелюбной беседы.
– Мы? А мы-то чего должны ссориться? – у Знарка поползли брови вверх.

– Ну просто, – репортер явно смущен.

– Так к чему вопрос я не могу понять? – продолжает удивляться тренер СКА. – Или нечего было задать, вот и задал? А! Есть еще вопросы? Тогда давайте побыстрее, а то мы уезжаем. Вы там пока пишите что-то…

Следующий вопрос – снова о совместной работе тренеров. Прессу интересует - обсуждали ли специалисты вместе состав сборной?

– Давайте по игре, – строго отсекает Знарок.

– Так когда же мы с вами увидимся еще? – не унимается журналист.
– Думаете, я с удовольствием встречаюсь с вами? – главный тренер СКА и сборной на этом ставит точку в пресс-конференции.

СТАТИСТИКА

Металлург (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:4 бул. (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0). 7500 зрителей.

Голы: 0:1 Дацюк 12 (Ковальчук, Белов, 19.26), 1:1 Ли 14 (Семин, Филиппи, 19.55), 1:2 Дадонов 29 (Белов, Шипачев, 28.59, б.), 1:3 Дадонов 30 (Гусев, 29.26, б.), 2:3 Мозякин 45 (Ли, 44.41), 2:4 Коскиранта 12 (46.24, м.), 3:4 Мозякин 46 (Ли, Зарипов, 46.59, б.), 4:4 Мозякин 47 (Ли, 48.40, б.), 5:4 Зарипов (65.00, буллит).

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