Дженифер Финч. Девушка с большими мячами

Сегодня мы знакомимся с таким замечательным видом спорта, как софтбол. По сути, это бейсбол, только более простой. Потому что для женщин. И разумеется, знакомиться с ним можно через женщин.

Наша героиня – Дженифер Финч. Причем тут большие мячи, наверное спросите вы. А при том, что в софтболе играют мячами куда более крупными, чем в бейсболе. Там есть ещё нюансы, связанные с техникой подачи (не сверху, а снизу надо подбрасывать мяч), но какое это имеет значение? Посмотрите, какие мячи в этом виде спорта:

Если же кому-то мячик показался небольшим, то для сравнения скажем, что ив девушке роста ни много ни мало 1,85 м.

Когда же она берет в руки биту, то вообще не понятно, что в жизни является более убедительным аргументом: разговоры о софтболе или же наша нашумевшая статья про городки (если не видели, что умеют вытворять женщины с палкой, то обязательно прочитайте http://www.sovsp ort.ru/gazeta/ar ticle-item/95702 9).

Надо ли отдельно упоминать, что и биты выпускают уже именные, в ее честь?

Дженифер Финч учит детишек в специальных спортивных лагерях.

Если бы у меня в детстве были такие длинноногие преподавательниц ы, эх… Посмотрите, как она это делает в своём твиттере:

Talking pitching- focus on correct spin and being able to hit your location. It's better to have a few pitches that actually work. pic.twitter.com/TrjLx20h4f