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Дженифер Финч. Девушка с большими мячами

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня мы знакомимся с таким замечательным видом спорта, как софтбол. По сути, это бейсбол, только более простой. Потому что для женщин. И разумеется, знакомиться с ним можно через женщин.

Наша героиня – Дженифер Финч. Причем тут большие мячи, наверное спросите вы. А при том, что в софтболе играют мячами куда более крупными, чем в бейсболе. Там есть ещё нюансы, связанные с техникой подачи (не сверху, а снизу надо подбрасывать мяч), но какое это имеет значение? Посмотрите, какие мячи в этом виде спорта:

Если же кому-то мячик показался небольшим, то для сравнения скажем, что ив девушке роста ни много ни мало 1,85 м.

Когда же она берет в руки биту, то вообще не понятно, что в жизни является более убедительным аргументом: разговоры о софтболе или же наша нашумевшая статья про городки (если не видели, что умеют вытворять женщины с палкой, то обязательно прочитайте http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/957029).


Надо ли отдельно упоминать, что и биты выпускают уже именные, в ее честь?


Дженифер Финч учит детишек в специальных спортивных лагерях.

Если бы у меня в детстве были такие длинноногие преподавательницы, эх… Посмотрите, как она это делает в своём твиттере: 

Постоянно оказывается на обложках журналов. Посмотрите, как она украсила заморскую версию некогда популярного советского журнала «Крестьянка»:

Сразу видно: вот такие селянки украшают одноэтажную Америку.

Ну, и само собой: счастливая семья с тремя совместно нажитыми за более чем десятилетие детишками.

На Олимпиаде-2004 она взяла с командой «золото», спустя 4 года повторить успех не смогла, оставшись в «серебре». Но похоже не сильно переживала: на родине ее снова ждали обложки журналов.


О чём бы позабыли ещё сказать? Ах да, о правилах софтбола… А вы уверены, что это точно то, что сейчас надо? Давайте лучше ещё на красавицу полюбуемся:


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