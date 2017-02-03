Самедов устроил скандал в ресторане!

Российским СМИ стало известно о странном решении экс-футболиста московского «Локомотива» Александра Самедова.

Напомним, что игрок в нынешнее трансферное окно сменил одну столичную команду на другую, чем вызвал шквал откликов как в среде болельщиков, так и среди специалистов.

Самедов, как и многие другие футболисты, предпочитает, чтобы деньги «работали». Он, как и многие его коллеги по футбольному ремеслу, вложился в общепит. Его ресторан в парке «Сокольники» многим болельщикам «Локо» известен. Лишний раз давать название и координаты не будем, чтобы не вызвать подозрения читателя в недобросовестной рекламе.

Но вот тут-то и начинается самое интересное! На днях случилось то, что болельщики сочли форменным скандалом, который сам же Самедов и устроил в своем общепитовском заведении.

Сразу после перехода 32-летнего футболиста в команду Массимо Карреры десятипроцентная скидка для владельцев клубных карт «Локо», которая существовала здесь испокон веку, перестала действовать.

При этом эта привилегия у болельщиков красно-зелёных, повторимся, здесь была изначально: как только в качестве хозяев здесь появились Александр и его супруга.

Каким именно образом происходило решение снять у болельщиков «Локо» этот маленький бонус? Обсуждалось ли оно или было принято на эмоциях, быстро и стремительно? Об этом «Советскому спорту» у представителей общепитовской точки в парке узнать не удалось.

То ли Самедов обиделся на жесткую обструкцию, которую ему устроили болельщики «Локо» в конце прошлого календарного года (когда только появилась информация о переговорах спартаковского руководства со своим воспитанником), то ли просто решил, что корпоративное поведение должно сменяться со сменой корпорации: теперь скидками, возможно, будут одаривать болельщиков красно-белых.

По крайней мере, с сайта «Локомотива» информация о кафе уже исчезла.



