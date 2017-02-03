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День Якушева в «Парке Легенд». Как в Москве чествовали знаменитого форварда

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День Якушева в «Парке Легенд». Как в Москве чествовали знаменитого форварда
Источник: «Советский спорт»

Сегодня в «Парке Легенд» чествовали легендарного нападающего Александра Якушева, который 2 января отметил 70-летний юбилей.

ВСТРЕЧА С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

«КАК НАМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?»

- Уважаемые болельщики, не занимайте очередь, Александр Сергеевич спешит на гала-матч, - умоляли организаторы мероприятия, начавшегося в Музее хоккея.

Очередь за автографами выстроилась такой же длины, как на матчи в славное для «Спартака» и Якушева время. Когда красно-белые по праву считались самой зрелищной командой. И почти все ее игры в 12-тысячном дворце спорта в Лужниках проходили с аншлагом.

За последний год Музей хоккея в спортивно-развлекательном квартале «Парк Легенд» стал центром хоккейного и не только притяжения. Его облюбовали функционеры-менеджеры, здесь же проходят торжества. В декабре «Советский спорт» совместно с ФХР с размахом провел свою фирменную церемонию «Харламов Трофи» в честь 70-летнего юбилея отечественного хоккея.

- Мы очень рады видеть у нас «Советский спорт», надеюсь, наше плодотворное сотрудничество продолжится, - говорила директор Музея хоккея Рита Бутова. – Думаю, такие встречи легенд хоккея с болельщикам станут здесь постоянными. Скоро в гости придут два Бориса - Михайлов и Майоров, капитаны легендарной сборной СССР.

- А Музей хоккея пополняется экспонатами?
- Да. Люди приносят раритеты, мы им благодарны. Есть трофеи и Александра Якушева. Его клюшка.

Якушев, к слову, играл короткой клюшкой. В отличие от того же Михайлова, орудовавшего в самой горячей точке площадки, на пятачке. В этом гости смогли убедиться, посмотрев нарезку ярких эпизодов с участием ЯК-15. Спасибо за это хоккейному архивариусу Евгению Кузнецову.

А началась праздничная программа с народной пресс-конференции. Вопросы Якушеву задавали на самую злободневную тему: «Как «Спартаку» жить дальше?» Отвечал он деликатно, но в тоже время искренне.

Потом ЯК-15 рассказал о первых шагах в хоккее, любимом тренере Всеволоде Боброве.

- За два года сильная команда не строится, нужно время, - подытожил глава попечительского совета «Спартака».

ГАЛА-МАТЧ

ТРЕТЬЯК: ЕГО ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС – МАТЧИ С КАНАДЦАМИ

Разумеется, Якушев ни одному болельщику не отказал. Поэтому не успел переодеться в хоккейную форму и во время мачта, прошедшего на малой арене «ВТБ Ледового дворца», исполнял обязанности тренера родной команды. Все ее игроки, включая вратарей, вышли с фирменным спартаковским номером Якушева – 11-м. Включая вратарей.

А соперники все до одного стали 15-ми, под этим номером юбиляр играл в сборной. Возглавили сборную легенд Борис Михайлов и Сергей Макаров. Уже после игры заглянул в раздевалку постоянный партнер Якушева Владимир Шадрин, мозговой центр красно-белых. А правофланговые спартаковского суперзвена менялись – Евгений Зимин, Александр Мартынюк, Виктор Шалимов. Двое последних вчера вышли на лед.

Перед стартовым вбрасыванием я встретил Владислава Третьяка.

- Для меня Якушев раскрылся в Суперсерии-72, особенно в московских матчах, - поделился воспоминаниями президент ФХР. – Канадцы не знали, что делать с его связкой с Шадриным. Да и мне они доставили столько хлопот и неприятных минут.

- Мне было приятно и почетно выходить в свитере сборной вместе с Якушевым и почетно играть против него, - признался двукратный олимпийский чемпион 66-летний Владимир Лутченко, самый опытный среди участников гала-матча. – Якушев – великий спортсмен.

А на льду было не до сантиментов. Как в ленте «Легенда №17», где сценаристы живописали матч «Спартак» - сборная СССР.

Нет, рефери Сергей Карабанов никому не подсуживал. А Андрей Коваленко, дебютировавший в ЦСКА через восемь лет после завершения карьеры Якушевым, так плотно приложился к шайбе, что едва не снес шлем спартаковского вратаря.

Комментатор Олег Мосалев, вещавший на всю арену, заметил:

- На льду бушуют такие же страсти, как в КХЛ.

Так что пусть никто не сомневается: соперники не желали проигрывать, посему ничья 4:4.

МАТЧ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Вчера «Спартак» прощался со своими болельщиками. До августа. Фанаты во всю трибуну развернули баннер с портретом Якушева и словами «Фигура высшего пилотажа». Не забыли про регалии. Не упомянув при этом три суперсерии против НХЛ, прославившие ЯК-15 по ту сторону океана.

Бегущая строка по периметру арены в свою очередь напоминала о достижениях Якушева.

Перед стартовым вбрасыванием зачитали поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина. Вручили юбиляру золотой перстень со знаменитым уральским изумрудом. Сколько их уже в богатой коллекции ЯК-15. Четыре он получил как лучший игрок матча в Суперсерии-72. Один из которых продемонстрировал нашим читателям во время визита в редакцию «Советского спорта».

По ходу игры Якушева с медиа-куба приветствовал глава ИИХФ Рене Фазель, швейцарец добился удивительного прогресса в русском.

А Филу Эспозито незачем учить великий и свободный, но он тоже поздравил ЯК-15, против которого сражался в Суперсерии-72 и на ЧМ-1977 в Вене. Помнится, Якушев на том турнире отгрузил канадцам четыре шайбы. А наши их побили 11:1.

Поздравить легенду решили и рвущиеся в плей-офф сочинцы. Первый гол они забили в лихой контратаке с перепасом и броском в пустые ворота, которые защищал Александр Трушков. Долго молодой вратарь ждал своего часа и дождался. Только выручить «Спартак» не смог.

Хотя во втором периоде забрезжила надежды. Шайбу, заползшую в ворота гостей от конька Виктора Боброва – он мог порадовать юбиляра одной только фамилией, рефери под номером 15 после видеопросмтора засчитал.

Но победа «леопардам» была нужнее. Они в итоге ее и выгрызли.

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