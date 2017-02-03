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Иванович прорвался без заявки. «Зенит» с топ-новичком проиграл впервые в году

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Иванович прорвался без заявки. «Зенит» с топ-новичком проиграл впервые в году
Источник: ФК «Зенит»

Неожиданный выход Ивановича не спас зенитовцев. Но поражением от «Спарты» Луческу может быть доволен больше, чем ничьей с «Оддом». 

«Меня в детстве сильнее шлепали»

Казалось бы, чем можно удивить, когда на трансферном рынке работа завершена? Все-таки самые неожиданные вещи в футболе связаны с переходами футболистов из одного клуба в другой. Но даже приобретение Бранислава Ивановича – новой звезды РФПЛ – поблекло на фоне новости о том, что теперь капитан «Зенита» – Артем Дзюба. Ни Доменико Кришито, которого в этом качестве мы уже привыкли видеть, ни Мигель Данни – появившись на поле, ему сам же Дзюба и передавал повязку.

Но раз Мирча Луческу назначил – нужно посвящать. Какой-то особенный ритуал зенитовцы не придумали, воспользовались тем же, чем обычно – тоннелем, куда форвард заходить не очень-то и хотел.

– Давай! Тот, кто больше всех бьет! – зазывали Артема одноклубники с большим желанием отомстить. Больше всего досталось от Игоря Смольникова: все уже разошлись, а защитник добивал кэпа в одиночку по почкам.

– Меня в детстве сильнее шлепали, – вот и первая фраза Дзюбы в новом, ответственном статусе. Было бы ошибочно думать, что из-за него он откажется от шуток.

Не до юмора «Зениту» было позавчера, когда норвежскому «Одду» помешало победить лишь невезение. Большое количество ошибок в обороне показало, насколько необходим петербуржцам новый защитник. Ивановича очень ждут в игре со «Спартой» – будущим соперником «Ростова» в 1/16 финала Лиги Европы, но в заявке на матч его нет.

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Выход Ивановича – ошибка или сюрприз?

32-летний футболист сидит на скамейке запасных и видит, как на 24-й минуте в ворота «Зенита» назначают пенальти: Олег Шатов, забивающий красиво пока только на тренировках, толкает Вячеслава Караваева. Алеш Чермак бьет в правый нижний угол и не промахивается. Жаль, что вместо Юрия Лодыгина нельзя выпустить Андрея Лунева – экс-голкиперу «Уфы» только дай 11-метровый отбить. У сине-бело-голубых опасный момент возникает лишь перед перерывом: Хави Гарсия выставляет ногу под прострел Кришито, мяч попадает в крестовину.

Перед вторым таймом в голубой футболке появляется игрок под пятым номером. Нет, Александр Рязанцев не прилетел со сбора «Зенита-2», это Иванович – он меняет Александра Анюкова. Появление серба можно объяснить либо невнимательностью человека, заполняющего заявку, либо сюрпризом от Луческу. Как бы то ни было, Бранислав приносит пользу уже через минуту. Из центра поля головой он отправляет мяч в штрафную, где сносят Александра Кокорина, ставят еще один пенальти, но его не реализует Доменико.

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Бывший защитник «Челси» активно подключается к атакам. На нем даже несправедливо не ставят второй 11-метровый – здесь главный судья ошибается, но в эпизоде со вторым голом «Спарты» действует безупречно. Лукаш Юлиш добивает головой после удара Нестора Альбаха. Петербургский клуб настаивает на офсайде, но его действительно нет. Про оборону Иванович тоже не забывает и спасает в конце встречи «Зенит» от разгрома, прерывая передачу на Давида Лафату, который был готов отправить мяч в пустой угол.

Матч

Зенит - Спарта - 0:2 (0:1)

Голы

Дочкал 24 (0:1 - пен.). Юлиш 64 (0:2).

Состав

Зенит: Лодыгин (Лунев, 75), Нету, Кришито, Анюков (Иванович, 46), Жирков (Чернов, 73), Хави Гарсия (Цаллагов, 74), Жулиано (Молло, 76), Эрнани (Данни, 46), Шатов (Маурисио, 46), Дзюба (Джорджевич, 78), Кокорин (Мак, 77)

Спарта: Коубек, Караваев, Кадлец М. (Гавелка, 69), Намойнесу (Ветежэлу, 63), Мазух, Конате, Дочкал, Чермак, Ваха (Голек, 66), Альбьяч (Гибш, 86), Юлиш (Лафата, 79)

Незабитые пенальти

Кришито (Зенит), 48

Предупреждения:

Нету, 89 - Альбьяч, 52

Место и дата

03 февраля 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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