«Семин хотел все согласовать, но…». Агент Миранчука об уходе игрока из «Локо»
Агент
21-летнего полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев в интервью «Советскому
спорту» объяснил, почему один из самых талантливых игроков «Локомотива»
покидает клуб.
ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОНТРАКТУ
- Главный вопрос: почему Миранчук не хочет оставаться в
«Локомотиве»?
-
Потому что клуб сделал все для этого. Вынудил сделать такой выбор.
- Что именно сделал?
- Переговоры о новом контракте клуб начал в сентябре прошлого года. С игроком и его представителями встретились президент Илья Геркус и спортивный директор Игорь Корнеев. Нам выдали на руки контракт, который устраивал игрока на 99 процентов. Алексей с радостью готов был его подписать.
- Но…
-
Хотели отредактировать нюансы. Это касалось желания футболиста поиграть в
хорошем европейском клубе. Просили зафиксировать сумму, по которой игрок мог бы
в европейский клуб перейти. Алексей, как и его брат Антон, отдают предпочтение
Испании – они фанаты «Барселоны».
Так
вот, клуб настаивал на компенсации в 20 млн. евро, мы хотели, чтобы сумма была
не более 15 млн. Готовы были при этом отказаться от 20 процентов, которые должен
был бы получить игрок в случае трансфера в европейский клуб.
- В итоге не договорились?
-
Более того – клуб перестал выходить на контакт. От переговоров был отстранен
Игорь Корнеев (позже он покинул пост спортивного директора – Прим. ред.),
сказав, что все трансферы будет обсуждать только президент. И в октябре
помощник Геркуса приехал за Алексеем на базу в Баковку, после чего отвез на
переговоры в клуб. Туда же пригласили и маму Алексея, которая работает
воспитателем в детском садике и интернате «Локомотива». Сказали, что звонить
никому не надо. Президент Геркус встретил их и сообщил, что переговоры по
контракту проведет адвокат клуба Василий Грищак.
- Что было дальше?
-
Грищак предложил подписать новую редакцию контракта. Алексей ответил, что не
может этого сделать без представителя, потому что не владеет юридическими
знаниями по этому вопросу. При этом финансовые условия в этой редакции были на
45 процентов снижены по сравнению с изначальной.
- Почему?
-
Алексей тоже спросил об этом. Господин Грищак ответил, что братьям этого
контракта на двоих достаточно, что они и вдвоем этого не стоят. Это он сказал в
присутствии Алексея и его мамы. Мама спросила, зачем их позвали, если считают,
что мальчики недостойны. Ответ был такой, что выполняется решение президента.
После этого они ушли из кабинета. Этот разговор и стал переломным.
- Алексей осенью играл, мягко говоря, не очень убедительно…
- Давайте будем объективны: неубедительно выглядела вся команда. Все сразу начали говорить о статистике Алексея – парень отыграл столько матчей, но забил лишь раз, пас один отдал голевой. Что касается Алексея, конечно, ему было морально тяжело после такого отношения со стороны клубного руководства.
РЕАКЦИЯ ТРЕНЕРА
- Семин знал, что такое происходит?
-
Говорит, что не знал. На сборе в Испании сказал: «Говорите любую цифру – согласую».
Я объяснил: «Юрий Палыч, дело не в цифрах».
Вот Евгений Серафимович Ловчев говорит: «Леша, «Локо» твой дом». Призывает остаться. Но дом – место, где тебя любят и уважают. Этого по отношению к Миранчуку не было.
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- Зачем клубу избавляться от своего игрока?
-
До сих пор не понимаем. Спрашивал президента Геркуса, почему на иностранных
футболистов молятся и готовы платить безумные деньги – как раз был продлен
контракт с Чорлукой – и не ценят своих. На это президент ответил: «Как можно
сравнить Лешу с Чорлукой, который играл в Англии и стабильный игрок сборной?».
- Какую сумму изначально предлагал «Локомотив» Миранчуку?
-
Пожалуйста, не спрашивайте о суммах. Это прямое нарушение условий. Но при этом
«Локо» – чуть ли не единственный клуб, из которого происходит утечка данных по
суммам, бонусам.
- Хорошо бы клубам эту информацию вообще открыто
публиковать, учитывая, что большинство спонсируются госкорпорациями или вообще
из бюджета.
-
Думаю, это неправильно. Это личные условия человека.
- Сейчас президент «Локомотива» говорит, что Миранчук будет
продан в клуб, который предложит больше…
-
Да, и добавляет, что желание футболиста его не интересует.
- Каково это желание?
-
Миранчук хочет перейти в «Рубин», который предложил «Локомотиву» 5 млн. евро за
игрока, у которого через 10 месяцев заканчивается контракт.
- Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий
Мещеряков подчеркивает, что в случае ухода игрока сейчас, последуют санкции,
ведь контракт истекает только в ноябре.
- Про санкции, как Обама, говорит только Мещеряков, мы же предлагаем другое. Сегодня продать Миранчука за 5 млн. евро, либо через какое-то время Алексей уйдет за сумму в разы меньшую, ведь защищенный период его контракта давно закончился, и большинство сценариев не предполагают никаких спортивных санкций.
- Когда Алексей написал заявление об увольнении.
-
9 января. Соответственно, 10 февраля он может покинуть «Локомотив», но,
повторюсь, существуют разные сценарии, в том числе, по срокам тех или иных
действий.
- И «Локо» тогда от «Рубина» и предлагаемые 5 млн. евро не
получит?
- Это решит палата РФС по разрешению споров, а в дальнейшем Спортивный суд. Но, думаю, здравый смысл должен возобладать.
РЕШЕНИЕ ИГРОКА
- А почему «Рубин» вообще? Вы же говорите, что Миранчук о
Европе мечтает.
-
Конкретных предложений от европейских клубов по прямому трансферу не было. Были
пожелания, но только если игрок – свободный агент. Потому что российский
футболист для Европы – рулетка.
Сейчас
у Леши нет машины, квартиры. Деньгами не избалован. Живет в интернате, ест в
столовой, где 12-летние воспитанники питаются. Он хочет перейти в другой клуб,
где сможет прогрессировать как игрок. Тем более в «Рубине» он хочет работать с
испанским тренером. Что он делает не так?
- Но в «Рубине» и так полно игроков. Вот Жемалетдинов ушел
из «Локо», но играет через раз в Казани.
-
Господин Мещеряков тоже упомянул о Рифате. Но в прошлом сезоне Жемалетдинов
сыграл шесть матчей в основе «Локо», это около 300 минут. За полсезона 2016/17
в «Рубине» участвовал в 14 играх, это около 600 минут. Так кто оказался прав?
Рифат прекрасно чувствует себя в Казани, как и Жора Махатадзе, который тоже
ушел из «Локомотива» в «Рубин», и у которого все впереди.
- А интерес «Спартака», «Краснодара», «Зенита» к Миранчуку?
-
Он был, более того, финансовые условия в некоторых из предложений были гораздо
интересней, но Леша решил идти именно в «Рубин». А то, что пишут про решение
агентов… Мы – не Лахтеры. Не приходим на локальную сделку, чтобы забрать кусок,
а дальше хоть трава не расти. С этими ребятами мы сотрудничаем уже более пяти
лет.
- Да, почему почти все молодые игроки «Локо» – клиенты
агентства Павла Андреева?
-
Не все игроки. Но люди видят отношение, поэтому делают такой выбор.
- Значит, случаи, как с Жемалетдиновым и Миранчуком
продолжатся в «Локомотиве», учитывая, что многие игроки сотрудничают с вашим
агенством?
-
Так вопрос ставить нельзя, у нас нет планов увести игроков из «Локо». Только
футболист, столкнувшись с той или иной ситуацией в клубе, принимает решение –
оставаться или соглашаться на предложение другого клуба.
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
- До 10 февраля Алексей продолжит тренироваться с
«Локомотивом»?
- Это вопрос к президенту и главному тренеру. Леша все время тренировался, исполнял свои обязанности. Несмотря на претензии некоторых, в том числе, болельщиков. Мол, чего парень хочет? чего выкручивает руки? Да не было этого с его стороны!
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- А что с братом Антоном будет?
-
Он хочет играть в «Локо». Но история повторяется. В ноябре был вариант
контракта, Антон был согласен его подписать. Ни в ноябре, ни в январе, когда
говорил об этом с президентом «Локомотива», этого не произошло. Потом господин
Геркус предложил подписать соглашение в иной редакции. Но ознакомившись с ним,
понял, что здравомыслящий человек такой контракт не подпишет.
- Что не так?
-
Многие пункты были просто не понятны. Например, в случае болезни игрок должен
был получать спецвыплаты, а не всю зарплату. За клубом закреплялось право в
любой момент расторгнуть договор, выплатив игроку не более шести зарплат. Также
клуб мог отправить игрока в аренду без его согласия… Договаривались об одном, а
потом появлялось вот это. Но зачем? Не для того ли, чтобы молодых и
перспективных выдавить, а на их позиции взять 32-летних из-за границы, якобы
свободных агентов?
Это и к вопросу, зачем нужны агенты игрокам. Что бы делал парень, самостоятельно подписав такой договор? Да загнал бы себя в кабалу! Хочется пожелать высшему руководству клуба хоть раз приехать и поговорить с глазу на глаз с игроками, узнать суть происходящего. Пока делается все, чтобы у игроков появилось желание поменять клуб. Значит, это кому-то нужно.
- Что если «Локомотив» в последний момент вернется к
первоначальному варианту контракта и попросит забыть все дрязги? Алексей
подпишет соглашение?
- Повторюсь, дело не в деньгах, а в отношении нынешнего руководства клуба к игрокам. Думаю, точка невозврата пройдена.