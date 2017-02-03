«Семин хотел все согласовать, но…». Агент Миранчука об уходе игрока из «Локо»

Агент 21-летнего полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев в интервью «Советскому спорту» объяснил, почему один из самых талантливых игроков «Локомотива» покидает клуб.

ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОНТРАКТУ

- Главный вопрос: почему Миранчук не хочет оставаться в «Локомотиве»?

- Потому что клуб сделал все для этого. Вынудил сделать такой выбор.

- Что именно сделал?

- Переговоры о новом контракте клуб начал в сентябре прошлого года. С игроком и его представителями встретились президент Илья Геркус и спортивный директор Игорь Корнеев. Нам выдали на руки контракт, который устраивал игрока на 99 процентов. Алексей с радостью готов был его подписать.

- Но…

- Хотели отредактировать нюансы. Это касалось желания футболиста поиграть в хорошем европейском клубе. Просили зафиксировать сумму, по которой игрок мог бы в европейский клуб перейти. Алексей, как и его брат Антон, отдают предпочтение Испании – они фанаты «Барселоны».

Так вот, клуб настаивал на компенсации в 20 млн. евро, мы хотели, чтобы сумма была не более 15 млн. Готовы были при этом отказаться от 20 процентов, которые должен был бы получить игрок в случае трансфера в европейский клуб.

- В итоге не договорились?

- Более того – клуб перестал выходить на контакт. От переговоров был отстранен Игорь Корнеев (позже он покинул пост спортивного директора – Прим. ред.), сказав, что все трансферы будет обсуждать только президент. И в октябре помощник Геркуса приехал за Алексеем на базу в Баковку, после чего отвез на переговоры в клуб. Туда же пригласили и маму Алексея, которая работает воспитателем в детском садике и интернате «Локомотива». Сказали, что звонить никому не надо. Президент Геркус встретил их и сообщил, что переговоры по контракту проведет адвокат клуба Василий Грищак.

- Что было дальше?

- Грищак предложил подписать новую редакцию контракта. Алексей ответил, что не может этого сделать без представителя, потому что не владеет юридическими знаниями по этому вопросу. При этом финансовые условия в этой редакции были на 45 процентов снижены по сравнению с изначальной.

- Почему?

- Алексей тоже спросил об этом. Господин Грищак ответил, что братьям этого контракта на двоих достаточно, что они и вдвоем этого не стоят. Это он сказал в присутствии Алексея и его мамы. Мама спросила, зачем их позвали, если считают, что мальчики недостойны. Ответ был такой, что выполняется решение президента. После этого они ушли из кабинета. Этот разговор и стал переломным.

- Алексей осенью играл, мягко говоря, не очень убедительно…

- Давайте будем объективны: неубедительно выглядела вся команда. Все сразу начали говорить о статистике Алексея – парень отыграл столько матчей, но забил лишь раз, пас один отдал голевой. Что касается Алексея, конечно, ему было морально тяжело после такого отношения со стороны клубного руководства.

Алексей Миранчук и Майкон Источник: ФК «Локомотив»

РЕАКЦИЯ ТРЕНЕРА

- Семин знал, что такое происходит?

- Говорит, что не знал. На сборе в Испании сказал: «Говорите любую цифру – согласую». Я объяснил: «Юрий Палыч, дело не в цифрах».

Вот Евгений Серафимович Ловчев говорит: «Леша, «Локо» твой дом». Призывает остаться. Но дом – место, где тебя любят и уважают. Этого по отношению к Миранчуку не было.

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- Зачем клубу избавляться от своего игрока?

- До сих пор не понимаем. Спрашивал президента Геркуса, почему на иностранных футболистов молятся и готовы платить безумные деньги – как раз был продлен контракт с Чорлукой – и не ценят своих. На это президент ответил: «Как можно сравнить Лешу с Чорлукой, который играл в Англии и стабильный игрок сборной?».

- Какую сумму изначально предлагал «Локомотив» Миранчуку?

- Пожалуйста, не спрашивайте о суммах. Это прямое нарушение условий. Но при этом «Локо» – чуть ли не единственный клуб, из которого происходит утечка данных по суммам, бонусам.

- Хорошо бы клубам эту информацию вообще открыто публиковать, учитывая, что большинство спонсируются госкорпорациями или вообще из бюджета.

- Думаю, это неправильно. Это личные условия человека.

- Сейчас президент «Локомотива» говорит, что Миранчук будет продан в клуб, который предложит больше…

- Да, и добавляет, что желание футболиста его не интересует.

- Каково это желание?

- Миранчук хочет перейти в «Рубин», который предложил «Локомотиву» 5 млн. евро за игрока, у которого через 10 месяцев заканчивается контракт.

- Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркивает, что в случае ухода игрока сейчас, последуют санкции, ведь контракт истекает только в ноябре.

- Про санкции, как Обама, говорит только Мещеряков, мы же предлагаем другое. Сегодня продать Миранчука за 5 млн. евро, либо через какое-то время Алексей уйдет за сумму в разы меньшую, ведь защищенный период его контракта давно закончился, и большинство сценариев не предполагают никаких спортивных санкций.

- Когда Алексей написал заявление об увольнении.

- 9 января. Соответственно, 10 февраля он может покинуть «Локомотив», но, повторюсь, существуют разные сценарии, в том числе, по срокам тех или иных действий.

- И «Локо» тогда от «Рубина» и предлагаемые 5 млн. евро не получит?

- Это решит палата РФС по разрешению споров, а в дальнейшем Спортивный суд. Но, думаю, здравый смысл должен возобладать.

РЕШЕНИЕ ИГРОКА

- А почему «Рубин» вообще? Вы же говорите, что Миранчук о Европе мечтает.

- Конкретных предложений от европейских клубов по прямому трансферу не было. Были пожелания, но только если игрок – свободный агент. Потому что российский футболист для Европы – рулетка.

Сейчас у Леши нет машины, квартиры. Деньгами не избалован. Живет в интернате, ест в столовой, где 12-летние воспитанники питаются. Он хочет перейти в другой клуб, где сможет прогрессировать как игрок. Тем более в «Рубине» он хочет работать с испанским тренером. Что он делает не так?

- Но в «Рубине» и так полно игроков. Вот Жемалетдинов ушел из «Локо», но играет через раз в Казани.

- Господин Мещеряков тоже упомянул о Рифате. Но в прошлом сезоне Жемалетдинов сыграл шесть матчей в основе «Локо», это около 300 минут. За полсезона 2016/17 в «Рубине» участвовал в 14 играх, это около 600 минут. Так кто оказался прав? Рифат прекрасно чувствует себя в Казани, как и Жора Махатадзе, который тоже ушел из «Локомотива» в «Рубин», и у которого все впереди.

- А интерес «Спартака», «Краснодара», «Зенита» к Миранчуку?

- Он был, более того, финансовые условия в некоторых из предложений были гораздо интересней, но Леша решил идти именно в «Рубин». А то, что пишут про решение агентов… Мы – не Лахтеры. Не приходим на локальную сделку, чтобы забрать кусок, а дальше хоть трава не расти. С этими ребятами мы сотрудничаем уже более пяти лет.

- Да, почему почти все молодые игроки «Локо» – клиенты агентства Павла Андреева?

- Не все игроки. Но люди видят отношение, поэтому делают такой выбор.

- Значит, случаи, как с Жемалетдиновым и Миранчуком продолжатся в «Локомотиве», учитывая, что многие игроки сотрудничают с вашим агенством?

- Так вопрос ставить нельзя, у нас нет планов увести игроков из «Локо». Только футболист, столкнувшись с той или иной ситуацией в клубе, принимает решение – оставаться или соглашаться на предложение другого клуба.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

- До 10 февраля Алексей продолжит тренироваться с «Локомотивом»?

- Это вопрос к президенту и главному тренеру. Леша все время тренировался, исполнял свои обязанности. Несмотря на претензии некоторых, в том числе, болельщиков. Мол, чего парень хочет? чего выкручивает руки? Да не было этого с его стороны!

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- А что с братом Антоном будет?

- Он хочет играть в «Локо». Но история повторяется. В ноябре был вариант контракта, Антон был согласен его подписать. Ни в ноябре, ни в январе, когда говорил об этом с президентом «Локомотива», этого не произошло. Потом господин Геркус предложил подписать соглашение в иной редакции. Но ознакомившись с ним, понял, что здравомыслящий человек такой контракт не подпишет.

- Что не так?

- Многие пункты были просто не понятны. Например, в случае болезни игрок должен был получать спецвыплаты, а не всю зарплату. За клубом закреплялось право в любой момент расторгнуть договор, выплатив игроку не более шести зарплат. Также клуб мог отправить игрока в аренду без его согласия… Договаривались об одном, а потом появлялось вот это. Но зачем? Не для того ли, чтобы молодых и перспективных выдавить, а на их позиции взять 32-летних из-за границы, якобы свободных агентов?

Антон Миранчук (справа) и Александр Коломейцев Источник: ФК «Локомотив»

Это и к вопросу, зачем нужны агенты игрокам. Что бы делал парень, самостоятельно подписав такой договор? Да загнал бы себя в кабалу! Хочется пожелать высшему руководству клуба хоть раз приехать и поговорить с глазу на глаз с игроками, узнать суть происходящего. Пока делается все, чтобы у игроков появилось желание поменять клуб. Значит, это кому-то нужно.

- Что если «Локомотив» в последний момент вернется к первоначальному варианту контракта и попросит забыть все дрязги? Алексей подпишет соглашение?

- Повторюсь, дело не в деньгах, а в отношении нынешнего руководства клуба к игрокам. Думаю, точка невозврата пройдена.