Кого воскресить «Салавату»? Захаркин – о церкви, Квартальнов про Витька (видео)
Дмитрий Квартальнов
похвалил вратаря Витька, а Игорь Захаркин не увидел ошибок у своего голкипера.
По лицам и настроениям главных тренеров на пресс-конференции
сложно сказать, кто из них выиграл, а кто проиграл. Дмитрий Квартальнов нервно
потер лицо и долго не мог подобрать слов об игре.
– Тяжелый матч, сегодня Витя Фаст держал нас в игре. Во
втором периоде забили гол, но плохо сыграли после – по броскам в створ 0-15
получили. Витька нам очень помог. Третий период – зачет, – выдавил из себя
Квартальнов.
Больше тренера ЦСКА не беспокоили – тот успел немного уйти в
себя, проверить, работает ли микрофон. Это странно, но воду пить не стал.
Игорь Захаркин, как и два дня назад, похвалил своих
хоккеистов. Девятое поражение подряд – пора бы поругать, хотя бы немного.
– Парни сражались, делали все, что могли, – повторил Захаркин слова с матча против СКА. – Не забросили шайбы, а соперник воспользовался всеми нашими оплошностями. Поэтому они так нас переиграли. У игроков сейчас будет три дня на отдых, а потом будем серьезно готовиться к оставшимся матчам.
«Не позорьте наше имя». ЦСКА продолжил избиение «Салавата»
В российском спорте есть такая традиция: если у команды дела
идут плохо – надо помолиться или поставить свечку. Так что вопрос не заставил
долго ждать.
– Впереди длительные
выходные. Может, «Салавату» стоит сходить в церковь или еще что-то сделать?
– Мы подумаем, – это не «да», но уже близко.
– Впервые за 12 лет «Салават»
на грани непопадания в плей-офф. Что сейчас в первую очередь надо сделать?
– Самое важное – воскресить травмированных. Нам нужны бомбардиры, первое звено.
После пропущенных шайб «Салавата» телекамеры выхватывали в
кадр второго вратаря – Андрея Литвинова. Если вы ни разу не видели его игры, то
вы такой не один.
– Не думал о замене Сведберга, я совсем не знаю, как играет этот, другой вратарь, – признался Захаркин. – Да и не думаю, что там были ошибки Никласа. Сейчас Гаврилов поправится, у нас будет два неплохих вратаря.
Не оставили журналисты без внимания так называемые «шажки»,
которые из матча в матч делают уфимцы по мнению их наставника.
– Я говорю так, потому что вижу улучшение. Возьмем молодых
Воробьева и Капризова: мальчишки 98-го года рождения. Они плохо сыграли? –
Захаркин вроде бы спросил, хотя ответ он выдал сразу же сам. – У Миши было
четыре шанса, но он не забросил. Я не могу сказать, что он сыграл слабо – он
создал эти моменты. Плюс в том, что эти мальчишки играют на равных с ЦСКА, так
что я считаю, что это хороший шаг вперед.
– Когда команда в
конце матча подъехала благодарить болельщиков, было слышно «Не позорьте наше
имя».
– Я не слышал, а комментировать с ваших слов не буду, – кроме журналистов, обидные слова слышали хоккеисты. – Видимо, вы концентрируете внимание на выкриках болельщиков, а я на управление командой.
На этом официальная пресс-конференция закончилась, тренеры стали уходить. Несколько местных журналистов спросили уходящего Захаркина «Как быть?». Игорь Владимирович пообещал вытащить команду и одержать победы над «Ак Барсом» и «Ладой».