Кого воскресить «Салавату»? Захаркин – о церкви, Квартальнов про Витька (видео)

Дмитрий Квартальнов похвалил вратаря Витька, а Игорь Захаркин не увидел ошибок у своего голкипера.

По лицам и настроениям главных тренеров на пресс-конференции сложно сказать, кто из них выиграл, а кто проиграл. Дмитрий Квартальнов нервно потер лицо и долго не мог подобрать слов об игре.

– Тяжелый матч, сегодня Витя Фаст держал нас в игре. Во втором периоде забили гол, но плохо сыграли после – по броскам в створ 0-15 получили. Витька нам очень помог. Третий период – зачет, – выдавил из себя Квартальнов.

Больше тренера ЦСКА не беспокоили – тот успел немного уйти в себя, проверить, работает ли микрофон. Это странно, но воду пить не стал.

Игорь Захаркин, как и два дня назад, похвалил своих хоккеистов. Девятое поражение подряд – пора бы поругать, хотя бы немного.

– Парни сражались, делали все, что могли, – повторил Захаркин слова с матча против СКА. – Не забросили шайбы, а соперник воспользовался всеми нашими оплошностями. Поэтому они так нас переиграли. У игроков сейчас будет три дня на отдых, а потом будем серьезно готовиться к оставшимся матчам.

«Не позорьте наше имя». ЦСКА продолжил избиение «Салавата»

В российском спорте есть такая традиция: если у команды дела идут плохо – надо помолиться или поставить свечку. Так что вопрос не заставил долго ждать.

– Впереди длительные выходные. Может, «Салавату» стоит сходить в церковь или еще что-то сделать?

– Мы подумаем, – это не «да», но уже близко.

– Впервые за 12 лет «Салават» на грани непопадания в плей-офф. Что сейчас в первую очередь надо сделать?

– Самое важное – воскресить травмированных. Нам нужны бомбардиры, первое звено.

После пропущенных шайб «Салавата» телекамеры выхватывали в кадр второго вратаря – Андрея Литвинова. Если вы ни разу не видели его игры, то вы такой не один.

– Не думал о замене Сведберга, я совсем не знаю, как играет этот, другой вратарь, – признался Захаркин. – Да и не думаю, что там были ошибки Никласа. Сейчас Гаврилов поправится, у нас будет два неплохих вратаря.

Момент первого гола в ворота «Салавата». Источник: КХЛ-ТВ

Не оставили журналисты без внимания так называемые «шажки», которые из матча в матч делают уфимцы по мнению их наставника.



– Я говорю так, потому что вижу улучшение. Возьмем молодых Воробьева и Капризова: мальчишки 98-го года рождения. Они плохо сыграли? – Захаркин вроде бы спросил, хотя ответ он выдал сразу же сам. – У Миши было четыре шанса, но он не забросил. Я не могу сказать, что он сыграл слабо – он создал эти моменты. Плюс в том, что эти мальчишки играют на равных с ЦСКА, так что я считаю, что это хороший шаг вперед.

– Когда команда в конце матча подъехала благодарить болельщиков, было слышно «Не позорьте наше имя».

– Я не слышал, а комментировать с ваших слов не буду, – кроме журналистов, обидные слова слышали хоккеисты. – Видимо, вы концентрируете внимание на выкриках болельщиков, а я на управление командой.

На этом официальная пресс-конференция закончилась, тренеры стали уходить. Несколько местных журналистов спросили уходящего Захаркина «Как быть?». Игорь Владимирович пообещал вытащить команду и одержать победы над «Ак Барсом» и «Ладой».