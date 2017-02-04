Вот это поворот! Александр Емельяненко подпишет контракт с промоушеном Кадырова

Сегодня состоялось взвешивание турнира WFCA 33, на котором неожиданно присутствовал скандальный боец смешанного стиля Александр Емельяненко (23 победы, 7 поражений).

«Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили. Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с «Ахматом» контракт на дальнейшие выступления. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает все большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене», — сказал Емельяненко.

Ничего себе поворот. Александр уверяет, что уже несколько лет следит за промоушеном. Боец высоко оценил вклад в спорт и в индустрию в целом Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который, кстати, и является владельцем клуба «Ахмат».

Напомним, что в конце прошлого года между старшим братом Александра, Федором, и представителями команды «Ахмат» случился конфликт. Федор Емельяненко, будучи президентом Союза ММА России отметил, что на турнирах по смешанным единоборствам нельзя выступать детям до 12-ти лет, да еще и без должной экипировки. На шоу, вспомним, выступили сразу три сына Рамзана Кадарова. После заявления Федора, на прославленного бойца посыпались критические высказывания со стороны людей из «Ахмата». Мы все помним, чем та история закончилась. Кадыров посчитал, что прав он, Федор Емельяненко больше в диалог не вступал. Примирения не было.

Через некоторое время в Москве напали на дочь Федора. Многие подумали тогда, что это дело чеченской мафии. Полиция на днях сообщила, что дело закрыто — ничего не выявлено. Ну а потом на свободу вышел Саша Емельяненко по УДО. А теперь Саша в Грозном и собирается подписать контракт с «Ахматом».

Александр Емельяненко выразил желание подписать контракт с клубом "Ахмат" и выступать в Лиге WFCA. Фото опубликовано FIGHT CLUB AKHMAT (@akhmat_mma) Фев 3 2017 в 10:50 PST

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел на свободу в конце ноября 2016 года. Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года. Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.

Турнир WFCA 33 состоится в субботу. В соревнованиях примут участие 24 бойца из разных стран мира, в том числе и 12 представителей клуба «Ахмат». На турнире будет присутствовать и экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум.