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«Русские судьи наших парней плавят!» Как Лукашенко ругал арбитров КХЛ (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Русские судьи наших парней плавят!» Как Лукашенко ругал арбитров КХЛ (видео)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в «Большом разговоре» с журналистами обвинил судей КХЛ в предвзятом отношении к минскому «Динамо».

В прямом эфире, который транслировался на всю страну президент Белоруссии коснулся и хоккейных вопросов, в частности предъявив претензии арбитрам Континентальной хоккейной лиги, в которой выступает минское «Динамо».

- Вот смотрите, как на выезде мы сыграли последнюю игру, - вспоминал Александр Лукашенко недавний матч с участием минских динамовцев. – Ну просто мужики - молодцы! С «Автомобилистом» у вас вроде игра была? Ну просто молодцы! Их там плавили россияне-судьи как только могли (При этих словах Лукашенко широко махал рукой, видимо, показывая как он сам бы мог сплавить куда подальше арбитров того матча. – Прим. ред.). Я ж в хоккее немножко разбираюсь… Что они только не творили с ними! За полторы минуты опять выгнали этого… Нашего парня! А мы назло выиграли! Вот так и надо играть. Умеем же…


Вот такая «горячая» тирада главы Белоруссии и персонального болельщика минского «Динамо».

К слову поединок минчан с «Автомобилистом» в Екатеринбурге действительно получился очень нервным и закончился со счетом 3:2 в пользу гостей. При этом уральцы заработали всего 10 минут штрафа. А вот белорусы – 54 (Правда, из них 40 минут – дисциплинарные штрафы).

Удаление на предпоследней минуте тоже было. «Этот наш парень», фамилию которого Лукашенко затруднился вспомнить, - канадский форвард Мэтт Эллисон. Он действительно был удален за задержку клюшкой на 59-й минуте матча, когда минчане вели в счете 2:1.

И после этого события на площадке развивались самым непредсказуемым образом, подогревая страсти.

58.21. Белорус Александр Павлович забрасывает третью шайбу в ворота хозяев, когда его команда находится в меньшинстве – 1:3 («…мы назло выиграли»)

59.48. Теперь уже уральцы реализовали большинство – 2:3. После этого со скамейки до конца матча был удален главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт. («…что они только не творили с ними»)

Эх, знал Александр Лукашенко как часто российских арбитров ругают наши же тренеры, игроки и руководители клубов. Правда, при журналистах – все реже! На пресс-конференциях пресс-атташе некоторых команд даже специально просят провокационных вопросов наставникам не задавать, чтоб не нарваться на штрафы.

Ну и посмотрите, к чему это привело. Проблема судейства КХЛ достигла уже и международного, можно сказать, государственного масштаба!

Президенты соседних государств озабочены, понимаешь, низким уровнем судейства в КХЛ. И прозрачно намекают на предвзятость.

А ну как Лукашенко в этом вопросе поддержат главы других государств – Казахстана, Латвии, Словакии, Хорватии, Финляндии…

И вообще – будет КХЛ штрафовать минское «Динамо» за то, что президент Белоруссии критикует наших судей? Он ведь это сделал публично.

Или как?

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