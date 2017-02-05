Альварес – не лидер. Рейтинг лучших боксеров Мексики

На прошлой неделе Франсиско Варгас и Мигель Берчельт в кровавой мексиканской мясорубке напомнили всем, что бокс еще жив, а мексиканский бокс - это самый правильный бокс в мире. В связи с этим «Советский спорт» составил рейтинг самых сильных мексиканских боксеров современности.

10. Орландо Салидо

Орландо Салидо (слева) побеждает Василия Ломаченко Источник: Associated Press

Возраст: 36

Послужной список: 43-13-4

Весовая категория: Второй полулёгкий вес - до 58,967 (130)

Последний бой: Франсиско Варгас, MD12

Следующий бой: –

Комментарий: «Неудобный», даже «чертовски неудобный». Наверное, эти слова лучше всего характеризуют Салидо, который начал карьеру в 1996 году. Это боксер, грубый, грязный, бескомпромиссный и прямолинейный. Такие люди, как Хуан Мануэль Маркес и Майки Гарсия быстро подбирали к нему ключики и без проблем доводили дело до победы. Но Юриоркису Гамбоа, Роману Мартинесу и Франсиско Варгасу Салидо доставил очень много проблем, а Василий Ломаченко даже потерпел от него поражение в своем втором бою на профессиональном ринге.

В последние месяцы много разговоров шло о возможном реванше, но что-то не сложилось и соперником Василия стал Джейсон Соса. Таким образом, украинец остался без возможности для мести. Жаль. Было бы зрелище.

9. Карлос Куадрас

Карлос Куадрас (справа) не справился с Романом Гонсалесом Источник: Associated Press

Возраст: 28

Послужной список: 35-1-1

Весовая категория: вес Второй наилегчайший вес – до 52,163 (115)

Последний бой: Роман Гонсалес, UD12

Следующий бой: Давид Кармона, 18 марта 2017

Комментарий: Хороший доминирующий боксер. До недавнего времени считался лидером своей весовой категории. Однако в поединке с Романом Гонсалесом Куадрас изменил себе и стал действовать в контратакующей манере. Это ему на пользу не пошло.

Куадрас безусловно бой проиграл, но где-то конкуренцию сопернику навязал. Как обычно в таких случаях стали поговаривать о реванше, но команду стоп дал сам Гонсалес, запросивший большой гонорар. В результате ближайший бой Куадрас проведет с проходным соперником Давидой Кармоной.

8. Абнер Марес

Абнер Марес в бою с Лео Санта Крусом Источник: Associated Press



Возраст: 31

Послужной список: 30-2-1

Весовая категория: полулегкий вес – до 57,153 (126)

Последний бой: Хесус Андрес Куэллар, SD12

Следующий бой: –

Комментарий: Свою славу скандальный мексиканец заслужил после боя с ганцем Джозефом Агбеко. В течение поединка Марес нанес сопернику 23 (!) удара ниже пояса и не получил ни одного предупреждения. Причем 23-й удар привел к тому, что рефери Рассел Мора отсчитал ганцу нокдаун. И именно благодаря стараниям Моры судейский вердикт сделал Мареса чемпионом мира (113-113, 115-111, 115-111).

Спесь с Мареса приспустил Джонни Гонсалес, нокаутировавший его в первом раунде. После этого было поражение от Лео Санта Круса в достаточно равном бою за титул суперчемпиона по версии WBA. В результате WBA дала возможность Маресу выйти на бой за титул регулярного чемпиона с Хесусом Андресом Куэлларом. На этот раз в близком поединке победу отдали Маресу.

7. Сауль Альварес

Сауль Альварес, рядовая победа Источник: Associated Press

Возраст: 26

Послужной список: 48-1-1

Весовая категория: второй полусредний вес – второй средний вес от 69,85 (154) до 76,203 (168)

Последний бой: Лиам Смит (США), KO9

Следующий бой: Хулио Сесар Чавес-младший, 6 мая 2017

Комментарий: В рейтинге Boxrec Альварес занимает первое место. Да и журнал The Ring разметил его на аналогичной позиции среднего веса. Но все-таки достижения «Канело» искусственно раздуты его промоутером Оскаром де ла Хойей.

Весь свой уровень Альварес показал в бою с Флойдом Мэйвезером, где был разбит в одну калитку. Кроме того, многие считают, что мексиканец проиграл кубинцу Эрисланде Ларе. Но главным фактором столь невысокого места в нашем рейтинге является то, что мексиканец откровенно боится выходить на ринг против Геннадия Головкина.

Альварес заупрямился и сказал, что их бой состоится только в промежуточном весе – до 154 фунтов (69,9 кг), а Головкин для него слишком большой. Казахстанский чемпион традиционно выступает в 160 фунтах (72,6 кг). Он без боя получил титул мексиканца, который страшно испугался 2,5 кг разницы. Правда, затем Альварес согласился выйти на ринг против младшего Чавеса в 164 фунтах (74,6 кг). И почему не в 165? 227 граммов ничего не изменили бы, а выглядело бы хоть чуть-чуть солиднее. Да и сам Альварес никого не обманет на счет своего веса. За сутки после официального взвешивания он прибавляет по 9-10 кг.

Пока Альварес для каждого соперника придумывает свою собственную весовую категорию, выше седьмого места у нас он не поднимется.



6. Франсиско Варгас

Франсиско Варгас в поединке с Такаши Миурой Источник: Grassroots/Сергей Новиков

Возраст: 32

Послужной список: 23-1-2

Весовая категория: Второй полулёгкий вес - до 58,967 (130)

Последний бой: Мигель Берчельт, KO11

Следующий бой: –

Комментарий: Совсем недавно Варгас потерпел первое поражение в карьере. Обидчиком стал его соотечественник Мигель Берчельт. И нужно сказать, что все к этому шло. К такому стремительному и оглушительному поражению. В прошлом году Варгас провел два зрелищных поединка. В первом он с трудом взял верх над японцем Такаши Миурой, побывав в нокдауне. Затем свел вничью поединок с Орландо Салидо. По сути, оба соперника – боксеры среднего уровня, которые были чемпионами мира благодаря удачному стечению обстоятельств. Но все равно Варгас пока остается топовым боксером. Причем с репутацией бойца, с которым на ринге скучать не придется.

5. Лео Санта Крус

Лео Санта Крус Источник: Associated Press

Возраст: 28

Послужной список: 33-1-1

Весовая категория: полулегкий вес – до 57,153 (126)

Последний бой: Карл Фрэмптон (Великобритания), MD12

Следующий бой: Карл Фрэмптон?

Комментарий: Последние два боя Санта Крус провел против североирландца Фрэмптона. Оба поединка получились равными. В первом судьи отдали победу Фрэмптону, во втором – Санта Крусу. Сразу напрашивается их третий бой, хотя… Поединки вроде получились неплохими, но явного преимущество ни у кого не было. Зато много сумбура и суматохи. Третий бой едва ли чем-то будет отличится от первых двух, а значит и точку в их противостоянии он не поставит. И все же обоим выгодно сражаться друг с другом. Проще и безопаснее, чем выходить на ринг против Гильермо Ригондо или Оскара Вальдеса.

4. Хильберто Рамирес

Возраст: 25

Послужной список: 34-0

Весовая категория: второй средний вес – до 76,203 (168)

Последний бой: Артур Абрахам, UD12

Следующий бой: –

Комментарий: На старости лет немецкий армянин Артур Абрахам отправился покорять США, где был уничтожен Хильберто Рамиресом. Трое судей единогласно отдали мексиканцу все 12 раундов к огромной радости его промоутера Боба Арума. Он сразу заявил, что зрители увидели лучшего мексиканского боксера современности.

К своим достижением Рамирес может добавить и победу над россиянином Максимом Власовым, но остальная оппозиция мексиканца не вызывает восторга. Да и победа над Абрахамом была в апреле прошлого боя, а планы на следующий поединок до сих пор не озвучены. При этом Рамирес все равно выглядит потенциальным лидером второго среднего веса.

3. Мигель Берчельт

Возраст: 25

Послужной список: 31-1-0

Весовая категория: Второй полулёгкий вес - до 58,967 (130)

Последний бой: Франсиско Варгас, KO11

Следующий бой: –

Комментарий: Победив Франсиско Варгаса на прошлой неделе, Берчельт стал чемпионом мира по версии WBC. Он мог стать чемпионом и раньше, если бы на его пути не возник колумбиец Луис Эдуардо Флорес.

Для своего веса Берчельт весьма большой боксер, но на фоне Флореса он выглядел малышом. Мексиканец пропустил мощный удар в первом же раунде. Успел подняться, но шатался на «макаронных» ногах и рефери справедливо остановил бой.

За исключением этого «конфуза» Берчельт представлял собой хорошую машину для нокаутов. За исключением последнего, всего его поединки укладывались в шесть раундов, и большая их часть завершилась досрочным победами Берчельта. Особый ураган представляет его правый кросс, который испортил лица многим соперникам.

2. Хуан Франсиско Эстрада

Хуан Франсиско Эстрада (справа) и Милан Мелиндо Источник: Associated Press

Возраст: 26

Послужной список: 34-2

Весовая категория: Легчайший вес – до 53,525 (118)

Последний бой: Рэймонд Табугон, UD12

Следующий бой: –

Комментарий: По мнению многих бывших мексиканских боксеров, именно Хуан Франсиско Эстрада сейчас является мексиканцем номер один на профессиональном ринге. Наверное, есть в этом большая доля правды, если лучший боксер вне зависимости от весовых категория Роман Гонсалес не горит желанием вновь встречаться с Эстрадой на ринге за сумму меньше, чем в миллион долларов.

В их первом бою победу отдали Гонсалесу, хотя схватка получилась настолько плотной, яркой и динамичной, что едва ли кто-то удивился бы победы Эстрады. После того поражения «Эль Галло» продолжал исправно появляться на ринге и крушить своих соперников. Правда из-за травм в прошлом году он провел только один поединок, пропустив чуть больше года.

1. Оскар Вальдес

Победа Оскара Вальдеса над Евгением Градовичем Источник: Associated Press

Возраст: 26

Послужной список: 21-0

Весовая категория: полулегкий вес – до 57,153 (126)

Последний бой: Хирошиге Осава, TKO7

Следующий бой: –

Комментарий: Лично мой выбор. Очень уж типичный и нетипичный мексиканец. У Вальдеса огромный опыт выступления на любительском ринге. Там он больших высок не достиг. Зато на профессиональном ринге его яркий талант сразу засверкал во всем блеске.

Как типичный мексиканец, Вальдес любит действовать первым номером и оказывать огромное давление на соперника. Но вместе с тем он никогда не переходит в откровенную рубку. Соответственно мало пропускает. Вальдес хорошо владеет своими эмоциями и не стремится добить соперника здесь и сейчас, попусту тратя силы. Он не просто выжидает правильный момент для хорошего удара, он этот момент сам готовит. И немало соперников попали в его ловушку. В том числе и Евгений Градович. Можно сказать, что на Вальдесе большая карьера россиянина подошла к концу.