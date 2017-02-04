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Почему «Детройт» отказался от игрока сборной России Алексея Марченко? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему «Детройт» отказался от игрока сборной России Алексея Марченко? (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

РЕШЕНИЕ

«Детройт» поместил Алексея Марченко на драфт отказов. Если российского защитника не заберет ни один клуб лиги, то он отправится в АХЛ – в «Гранд Рэпидз».


 Чем можно объяснить это решение? Марченко пропустил пять последних матчей, хотя был здоров. Просто тренер Джефф Блашилл не видел его в составе. А тут еще «Детройт» вывел Брендана Смита из списка травмированных.

При этом Алексей Марченко имеет односторонний контракт ($1,3 млн в год). То есть «Ред Уингз» не отказались от этого защитника, не имеющего очень хорошую статистику, но нацеленного на строгую работу в обороне. Это чисто технический момент. Марченко нужна игровая практика, поэтому он едет в АХЛ.

А если его перехватит какая-нибудь «Аризона» - се ля ви. «Детройт» проваливает сезон, команде нужна перестройка, и об этой потере долго жалеть не будут. Алексею же смена клуба может пойти на пользу – посмотрите на Александра Бурмистрова.

ПРОПАЖА

Евгений Малкин снова не сыграл за «Питтсбург». Где он?


 Травма колена, Джино уже вернулся к тренировкам. Но скорее всего, в двух ближайших матчах «Пенс» не выйдет. Малкин уже пропустил игру против «Коламбуса» (4:3 ОТ). Отряд не заметил потери бойца, дубль сделал Фил Кессел. Вряд ли Евгений сыграет и сегодня – в гостях против «Сент-Луиса».

Ждите, что лучший российский бомбардир лиги вернется 7 февраля – в домашнем поединке против «Калгари».

ОБМЕНЫ

Не за горами – дедлайн, а клубам нужно как-то решать вопросы с вратарями. Ведь в межсезонье пройдет драфт расширения по случаю того, что в лигу вступает «Вегас». Защитить можно будет только одного голкипера. Поэтому команде, имеющей двух сильных вратарей, лучше сейчас обменять одного куда-нибудь за компенсацию.

«Питтсбург» определился – основным стал Мэтт Мюррей. Но что делать с уважаемым Марком-Андре Флери? Генменеджер Джим Рутерфорд говорит, что лучше бы никого не менять. Но если сам Флери захочет сменить обстановку, потому что он ведь на лавке сидит и не играет, то ему пойдут навстречу.

Кроме того, «Тампа» по слухам готовит обмен Бена Бишопа, и от этой новости Андрей Василевский должен прыгать до потолка.

ГОЛ


 Лучший бомбардир лиги Коннор Макдэвид забросил еще одну шайбу. Быстроногий капитан «Эдмонтона» снова улетел от защиты и переиграл вратаря. Жаль только, «Ойлерз» снова проиграли. Сезон «нефтяники» начали очень здорово, и есть задел очков. Но если так и дальше пойдет, можно не попасть в плей-офф.

ЮБИЛЕЙ


 Вот как забивал Фил Кессел. Кстати, это для него 800-й матч в лиге. Так что он сделал себе хороший подарок, оформив дубль.

А вот Сергей Бобровский проиграл третий матч подряд. Вратарь «Коламбуса» продолжает лидировать в лиге по количеству побед (28). Но вы же не думали, что Бобровский будет выигрывать в каждой встрече подряд? Сказка «Блю Джекетс» не могла быть вечной. А о подвигах этого клуба будем судить по тому, как команда выстрелит в плей-офф. Или не выстрелит.

ТАБЛО

Питтсбург – Коламбус – 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Кессел (2), Хорнквист, Бонино – Дубински, Веннберг, Аткинсон

К: в Бобровский (33-29; 87,9%, 63.15)

Нью-Джерси – Калгари – 3:4 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 0:1)

Хенрик, Заха, Палмиери – Монахэн, Верстиг, Стэджан, Бэклунд

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 0, 00.00)

Детройт – Айлендерс – 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Гленденинг, Хелм, Манта, Зеттерберг, ДеКейсер – Бэйли, Лэдд, Таварес, Чимера

А: Кулемин (0+0; -1, 0, 2, 12.01)

Каролина – Эдмонтон – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Д.Стаал, Ахо – Макдэвид

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 0, 10.33)

Флорида – Анахайм – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Р.Смит, Юбердо – Линдхольм

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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