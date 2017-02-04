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«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Осечка «Зенита»

«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах – от чешской «Спарты» (0:2). Но пусть лучше «Зенит» сейчас, чем «Ростов» потом. «Спарта» в последние годы точно преследует российские клубы, доставляя им неприятности. Настораживает то, что обе команды – чехи и наши – стартуют в 1/16 финала Лиги Европы. Стало быть, на данный момент «Спарта» готова лучше сыгравшего основой «Зенита».

Мирча Луческу был разгневан.

– Недоволен игрой в середине поля, особенно в первом тайме. Надеюсь, со временем найдем лучшие варианты. Не понравилось отношение ребят в первом тайме. Такое чувство, что вышли на прогулку, а не на контрольную игру.


Фото: официальный сайт «Зенита»

Иванович отметил дебют. Вышел во втором тайме. На правый фланг. Да еще под 5 номером, хотя взял 60-й.

– Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника. Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить – просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать, – прокомментировал свое решение Луческу.

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Особенность «Локомотива»

Хорошие новости. В состав железнодорожников вернулись Пейчинович и Чорлука. Вчера они впервые приняли участие в контрольном матче. Вновь порадовал Игнатьев, взрывавший своими действиями игру. На позиции центрфорварда неплохо смотрелся Майкон. А Миранчук отметился голом (с пенальти) – возможно, последним в составе этой команды. В общем, выиграл «Локомотив» у венгерского «Видеотона» (2:0). Пусть соперник и играл в экспериментальном составе, нам до этого дела нет.

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Особенность «Локомотива» в другом. Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с миловидной девушкой Беатрис. Отсудила дама на «отлично». Впрочем, тем, кто смотрел трансляцию, она наверняка понравилась не только и не столько этим. Хорошо бы провести такой эксперимент на матче ЦСКА. Очень интересно, как бы повел себя Вернблум, который обычно обрушивается на судей с трехэтажным матом. Разумеется, безнаказанно.


Фото: официальный сайт «Локомотива»

Дебют Шишкина и Клаессона

Спустя три часа после окончания матча «Локомотива» с «Видеотоном» играл «Краснодар». Получилось не так здорово – 0:0. Против основы венгров «быки» выставили очень оригинальный состав, с вратарем Адамовым, в итоге сыгравшим великолепно, и почти всеми новичками: Рамиресом, Шишкиным, Клаессоном.


Кстати, Шишкин занял позицию в опорной зоне. Наши догадки подтвердились: Игорь Шалимов планирует использовать Романа не только в качестве флангового защитника. Клаессон действовал в атаке, чуть левее. Увы, пока охарактеризовать его игру за новую команду не получается. Да и рано еще.


Вчера состоялись еще несколько контрольных матчей. «Томь» обыграла «Шинник» (1:0). «Терек» был сильнее чешского «Брно» (3:1). А «Ростов» сыграл вничью с болгарским «Локомотивом» (2:2).

Второй сбор «Спартака»

Сегодня красно-белые отправились в Испанию на второй сбор. На самолете до Малаги. Оттуда – до Эстепоны. Массимо Каррера взял 26 футболистов. Без особых сюрпризов. Новые имена – Хомуха и Леонтьев. Хотя второй уже бывал на сборах с основой. А вот Пуцко, Гулиев и получивший травму Кутин работать с первой командой не будут.

Сегодня красно-белые проведут вечернюю тренировку. Ближайший контрольный матч состоится 10 февраля.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Ближайшие матчи
04.02. «Оренбург» – «Словацко», Чехия
04.02. «Рубин» – «Осиек», Хорватия
05.02. «Арсенал» – «Радник», Босния
05.02. «Зенит» – «Оденсе», Дания
05.02. «Рубин» – «Сенан Бельмаре», Япония
05.02. «Терек» – «Дукла», Чехия
05.02. «Краснодар» – «Славия», Чехия
05.02. «Локомотив» – «Сенан Бельмаре», Япония
05.02. «Анжи» – «Вардар», Македония

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Михаил Борзыкин
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