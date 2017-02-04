Вело, драка и чудесное спасение (видео не для особо впечатлительных)

Драка непосредственно во время велогонки – явление нечастое. Хотя и не сказать, что совсем уже невозможное. Во время третьего этапа гонки «Тур Дубая» произошло событие, тянущее именно на драку. Немецкий велогонщик из команд​ы «Quick-Step Floors» Марсель Киттель теперь требует дисквалифицирова ть на полгода украинца Андрея Гривко, бившего его во время третьего этапа гонки «Тур Дубая». «Его должны отстранить от гонок на шесть месяцев. Это [поведение Гривко] ужасное разочарование для велоспорта, его команды и спонсоров гонки», — цитирует Киттеля издание «Cyclingnews».



Что произошло? Как рассказал немец, в борьбе за позиции он несколько раз толкнул украинского спортсмена. Правда, делает существенную оговорку: «Да, я его толкал, можно сказать, что и бил, но делал это в соответствии с регламентом, то есть не отрывая рук от руля!»

Ах, какой чудесный вид спорта! Тут дерутся (и не скрывают этого!) – хочется произнести это ещё раз и вдумчиво: «Не отрывая рук от руля».

А в отместку за это Гривко сделал страшное! Оторвал руки от руля! Ударил немца и тем самым рассек ему бровь.

Кстати, Гривко и его команда «Astana» принесли Киттелю извинения, однако немец заявил, что не примет их, и назвал поведение украинского гонщика позором. После инцидента Гривко был отстранен от участия в многодневке «Тур Дубая».

Позже Гривко объяснил, что лишь «ответил агрессивным действием на агрессивное действие с другой стороны». «Возможно, я поддался эмоциям и такому не место в велоспорте, но в экстремальн ых моментах, когда речь идет о безопасности, сложно оставаться спокойным», — написал украинец в своих социальных сетях.

В общем, велоспорт – это место не только для выносливых и сильных духом (почему-то чуть было не написалось «допингом», но сегодня мы не об этой напасти велосипедного вида спорта). Но и для капризных нытиков!

Кстати, для сравнения! В мощном и плаксивом немце 86 кг, а в украинце – всего 70 кг.

Но меня все равно не покидает одна мысль: как можно бить кого-то, не отрывая рук от руля? Это получается, что самим велосипедом, что ли?

Ну, а пока мы пребываем в таком эсхатологическом размышлении, предлагаю посмотреть на то, что, увы, в велогонках случается намного чаще. Выглядит зрелищно, но как правило, наносит пусть и лёгкие, но травмы. Речь о массовом падении.

Посмотрите на эту леденящую кровь историю. Незадолго до финиша одной из велогонок на мосту произошло столкновение (случайное, тут никто никого не бил) двух велосипедистов. Гонщик Майк Аллеко, следующий за ними, не смог объехать завал и врезался в него. Ну, бывает, скажете вы. Но посмотрите внимательно это видео до конца. Именно в этот момент гонщики проезжали по мосту над рекой. После столкновения гонщика перебросило через бетонный барьер и он чудом не погиб в результате падения с 9-метровой высоты.



