К главному финалу американского футбола готовится не только «Советский спорт», выпустивший в субботнем номере специальную инфографику, но и те, от кого этого точно не ждешь. Ясно, что в Америке зарабатывают на финале чемпионата абсолютно все – телевизионные боссы заламывают за 30-секундный рекламный ролик по 4,5 миллиона долларов, продавцы куриных крылышек уже радостно потирают руки в предвкушении баснословной выручки (ну, а вы супербоул разве без крылышек смотреть собираетесь?). Но самое главное заключается даже не в этом.

Болельщики, интересующиеся американским футболом и самым рейтинговым матчем телевизионного года, есть по всему миру. А значит, заработать можно не только в Хьюстоне, где пройдёт финал, или в его американских окрестностях. Заработать можно везде – лишь бы ты имел отношение к спорту. Можно даже не к американскому футболу – просто футболу, например.

Посмотрите, как подготовился к Супербоулу лидер итальянской Серии А – «Ювентус» из Турина, который Геннадий Сергеевич Орлов называл просто: «городом Ювентусом».





Можно, конечно, повеселиться, объясняя недавнюю смену логотипа приходом в клуб американской маркетинговой компании. Но ведь согласимся с двумя тезисами:

1) получилось красиво, ну, не спорьте – правда ведь, красиво?

2) это и сеть самая замечательная и правильная стратегия: есть спрос – удовлетворяй. Если есть желающие приобщиться к заокеанскому шоу, но при этом не изменять своей любимой команде, то вот вам и готовый потребитель.