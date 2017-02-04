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«Не Бесков переделал «Спартак», это «Спартак» переделал Бескова…»

Евгений Ловчев, Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Не Бесков переделал «Спартак», это «Спартак» переделал Бескова…»
Источник: Фото из архива «ССФ»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев рассуждает спартаковском футболе, его истоках, соперничестве футбольных идей Бескова и Лобановского.

«НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ В ОДНО КАСАНИЕ!»

Когда я смотрю тот же английский футбол, вижу, что команды все - разные. Ну, там, понятно, собраны лучшие тренеры. У Клоппа своя футбольная идея, у Моуринью – своя, у Гвардиола – своя. Они перед тем, как приехали в Англию, свою методику отработали на других командах, и расчет делают не на конкретных игроков, а именно на свою Идею.

А что я вижу в России? Практически у всех одна «идея» - сорвалась атака, все назад, на свою половину поля и - встали. Попробуйте, забейте! И только в «Ростове» Бердыев видна какая-то футбольная мысль. «Идея» у всех российских тренеров – одна: купить хороших игроков, и они вытянут. Хороший нападающий – забьет, хороший защитник организует оборону…

Но я глубочайше уверен, что в 1970-80 е годы футбол в СССР двигался вперед на соперничестве тактик «Спартака» и киевского «Динамо», то есть на соперничестве творческих идей Лобановского и Бескова, математического футбола и романтического.

У Лобановского - математический склад ума, он математически видел футбол. И нам говорил: «Нельзя играть в одно касание!» «Почему? Коля Осянин дает мне, я с ним в стеночку, он входит в штрафную…» «А если защитник перехватил мяч? То он один вас двух отрезал!»

У Лобана тогда была такая футбольная идея: крайние защитники должны проходить по флангу и делать передачу в штрафную, но не наобум, а в определенные точки, где должны быть уже нападающие, тот есть опять таки математический должен был быть такой «посев» игроков. На ближней штанге, к примеру, Онищенко, на дальней – Блохин, в районе одиннадцатиметровой - Колотов. А тот, кто делает подачу справа или слева, мог даже не видеть, кто там – в этих точках.

«ОНИ НАС БОЯТСЯ – МЫ ИХ ОБЫГРАЕМ…»

Бесков, в чем его величие, придя в «Спартак», не стал переделывать его на динамовский лад - под эту «машину». Он сохранил эту вязь, круговерть, «кружева спартаковские», так называли, когда полузащитники и нападающие менялись местами… Но и как переделать уже сложившихся игроков! Он ведь не сразу сменил состав, там были Булгаков, Ловчев, Осянин, Папаев…

В 1977-м мы триумфально возвращаемся в высшую лигу. Хотя начинали не очень, первый круг даже, кажется, на пятом месте закончили, а потом пошло – поехало. По четыре, по пять начали грузить! В конце чемпионата, когда мы приехали в Ташкент, «Пахтакор» был на первом месте, а мы боролись с Минском за второе. Перед этим мы сыграли 1:1 в Душамбе, Бесков нам всем напихал. И вот приходит на установку и говорит: «На нас выходит Ташкент, чтобы сыграть вничью. Они нас боятся…» У нас даже мысли не было на выезде играть с ним и вничью! Бесков сказал: «Они нас боятся – мы их обыграем…» Мы их и обыграли 3:1…

После окончания чемпионата меня, капитана команды, 28 лет, пригласили на комсомольский «Огонек» в какое-то кафе где-то около Университета. Там собрались руководители комсомола разных предприятий. Я выступаю – рассказываю: Бесков, придя в команду, провел селекционную работу, появился Гаврилов из дубля «Динамо»… Вдруг мужик один говорит: «Не хвалите, пожалуйста, Бескова!» Я продолжаю - про то, как Бесков хорошо поработал в тот год… И этот человек снова говорит: «Я вас прошу, не хвалите Бескова!» «А почему?» «А назовите мне хоть одну команду, которую Бесков сделал чемпионом!» Я отшутился: «Да вот, чемпионом первой лиги стали…» Но для меня это оказалось открытием.

«НАС В 1974-М НАЗЫВАЛИ «ЛЕТУЧИМИ ГОЛЛАНДЦАМИ»…»

Но вот все-таки удалось это ему – со «Спартаком». Потому что Бесков не стал перестраивать «Спартак», не стал ничего ломать, но сам… перестроился. Почувствовал вкус к этому спартаковскому футболу. Именно за счет этой распасовочки, этого так называемого «тесного квадрата», его «Спартак» обыгрывал Киев с его сумасшедшим прессингом.

Я считал всегда, что этот футбол спартаковский кружевной идет от Нетто, но, оказывается, - от Дементьева Николая Тимофеевича, это Никита Палыч Симонян рассказывал. А Нетто – его последователь. Короткий пас, не надо длинных… Но сейчас не говорят, что это футбол Тимофеича или Нетто, а говорят – футбол Бескова. Просто те умерли давно…

Не Бесков выдумал этот футбол. Ведь нас 1974-м году (второе место заняли) называли «летучими голландцами» - тогда весь мир влюбился в сборную Голландии с Кройфом, Неескенсом, Кролом, в их красивый тотальный футбол. Но Бесков дал очень много «Спартаку», развил эту футбольную идею. Сейчас говорят, что Каррера в «Спартаке» очень много над тактикой работает. А Бесков часами (!) на мониторе, на досках с фишками мог показывать, как выйти из обороны, как передвигаться… Помню, когда он возглавил в 1974-м сборную, мы перед игрой с чехами в Одессе (0:1 проиграли) часами сидели с ним! А там были киевляне, они сидели, улыбались: Ну, чего ты нам рассказываешь! Сколько можно! Мы же заслуженные мастера спорта!

К слову, вспомнил историю с Валеркой Масловым в «Динамо». Он на установку приходил, ватой затыкал уши и смотрел, как Бесков передвигал фишки – доводил мяч этот воображаемый до чужих ворот, гол на фишках забивал. Заканчивается установка, Валерка вытаскивает вату: «Как сыграли, ребята?»

Но в «Спартаке» то Бесков имел дело с молодыми! Он двигал фишки: «Хидя, ты вот здесь! А здесь Сорокин. Ты отдаешь ему мяч и выдвигаешься сюда…» И если кто либо не хотел, либо по интеллекту не мог это освоить – он этого человека убирал и ставил другого.

На Лобана вся Украина работала, Бессонов, Заваров… – это ведь не воспитанники «Динамо» Киев. У Бескова не было таких возможностей, он провел сразу же селекцию – через турниры спартаковских команд, пришли ребята из второй лиги. И вот из них он и делал команду, РАБОТАЛ с этим футболистами.

А сегодня все российские тренера – временщики, им не до работы с игроками, им нужен результат и немедленно, иначе уволят. Они изначально приходят в клуб, не имея такой задачи – подготовить кого-то, показать, какой я в этом деле специалист, они думают только о том, сколько у меня денег и кого я могу прикупить. У каждого уже список этих нужных футболистов, кто где освобождается…

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Евгений Ловчев
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