Пенальти, разрушающий представления о физике (видео)

Во время матчей звезд в самых разных лигах больше всего жалко вратарей. Кроме разве что баскетбола, потому что там вратарей пока не придумали (кстати, о вратарях – если пропустили наш текст, то напрасно). Игроки линии атаки изголяются, веселя публику и друг друга, а счет на табло потом – что-то наподобие 9:8, а то и покруче бывает.

В гандбольных матчах – то же самое. Посмотрите, какой удар сотворил во время Матча звезд французской гандбольной лиги двукратный чемпион мира Грегори Анкетиль. 46-летний Анкетиль обманул вратаря удивительным бро ском забил с 7 метров в дружеском матче ветеранов.

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Ясно, что здесь есть подкрутка. Ясно, что отработанный до автоматизма финт. Но как ведь красиво смотрится! Многие вспомнили про гол со штрафного Роберто Карлоса, который, по мнению многих, обманывал все известные нам законы физики:

Пенальти в гандболе, впрочем, иногда случаются забавными. Посмотрите хотя бы на этот бросок с 7-метровой отметки:

Ну а если просто хотите понаслаждаться самыми необычными гандбольными финтами, после которых ваше внимание к незаслуженно теряющему популярность виду спорта точно поднимется – наслаждайтесь. Могли ли вы представить себе вот такую технику броска:

Впрочем, техника техникой, но главная беда мужского гандбола – не только отсутствие в нем давно уже ярких побед российской сборной, а ещё и отсутствие в нем красавиц. Полюбуемся, например, на разыгрывающую сборной России – ростовчанку Екатерину Ильину: