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Сочи: снова хочется праздника

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сочи: снова хочется праздника
Источник: Associated Press

На днях проскочит три года с момента открытия сочинской Олимпиады - и безумно обидно, что сегодня мы вспоминаем те Игры исключительно через допинговые скандалы, состоявшиеся и грядущие. Нам предъявляют все новые обвинения. а мы гордо «оставляем за собой право отстаивать справедливость в судебных инстанциях». Оставляем, но почему-то почти никогда не отстаиваем.

А ведь праздник-то был! Сколько живу, а никогда не встречал в стране родной таких вежливых полицейских с их очаровательным английским: «Курить? Файв метров, плиз!» - и сами готовы поднести тебе зажигалку. И вся почти страна собралась на этом празднике - надо было видеть, как трогательно жители выкладывали черноморской галькой названия своих городов на берегу - почти географическая карта получалась. 

Что же до соревновательных воспоминаний - как сейчас перед глазами стоит накат на финиш на лыжном «полтиннике» троицы Легков - Вылегжанин - Черноусов. Три богатыря в снежных вихрях рвут за тремя медалями, разыгрываемыми в честном бою. И если хоть одну из них теперь, как грозят, заберут, заплачет, по-моему, еще раз сам наш олимпийский Мишка - до того не хочется в это верить.

Но праздник получился, по регламенту, скоротечным. Хотя глобальный план был, как сказал однажды Леонид Тягачев, «Построить курорт, как говорится, для простого народа». А простой народ спорт у нас способен сплотить на что-то раз в году грандиозное: чемпионат мира по легкой атлетике, водным видам, хоккею... 

А вот рвануть через полстраны в Сочи без зрелища на лыжах поскользить - накладно для простых жителей будет. Вот и жилье элитное по элитным ценам кварталами незаселенное стоит - когда-то  в Лейк-Плэсиде деревню олимпийскую строили целевым назначением под тюрьму, и не все спортсмены, понятно, остались довольны такими условиями проживания, зато, говорят, по окончании Игр проблем с заполнениями камер-номеров не было. 

В Сочи же нынче есть горнолыжный курорт не для бедных - и крепкая хоккейная команда. (Правда, жители города, когда речь применительно к Олимпиаде заходит о хоккее, отчего-то мрачнеют лицами, вспоминая, сколько денег было плачено за билеты и какую отдачу они получили).  Если сравнивать с тем, что было до 2014-го - почти грандиозно, поскольку не было вообще ничего. Еще есть дорогостоящие в обслуживании и редко используемые по назначению спортивные объекты На них хоть каждый год чемпионаты мира по отдельным видам проводить можно, но у нас их теперь куда больше отбирают, нежели дают. И поводов опять собраться в Сочи у болельщиков все меньше. 

А праздника-то хочется...

«Советский спорт» готовится в номере от 7 февраля вспоминать те 17 дней сочинской Олимпиады, которые навсегда вписаны золотом на мраморе мировой спортивной истории, а также проанализировать сочинское наследие.

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