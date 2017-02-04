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«Салават» летит в пропасть. Но уфимские фанаты нашли способ вернуть ему удачу

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Салават» летит в пропасть. Но уфимские фанаты нашли способ вернуть ему удачу

Болельщик уфимской команды предложил весьма оригинальное средство вытащить «юлаевцев» из турнирной ямы – сменить логотип клуба.

«Салават Юлаев» продолжает катиться в пропасть, которая все ближе. После поражения в пятницу от ЦСКА, уфимцы отступили на седьмую строчку в турнирной таблице Востока, пропустив вперед «Барыс» и «Куньлунь». Казахстанцы вчера уверенно разобрались с минским «Динамо» - 5:1. А китайская команда победила сегодня «Кузню» - 4:2.

Но потеря пятого места – не самое страшное. Куда хуже то, что на восьмом т девятом месте в таблице расположились крепкие «Адмирал» и «Сибирь». И от «Салавата» они отстают всего на три очка! При том, что и новосибирцы, и дальневосточники провели на два матча меньше, чем «юлаевцы». То есть по потерянным очкам уже их опережают. И если они сегодня выиграют сегодня в основное время, то вытеснят уфимцев из кубковой восьмерки.

«Салават» без плей-офф! Такого в КХЛ еще не бывало.

Горечи добавляет еще и то, что в точно таком же отчаянном положении находится и «Толпар» - молодежная уфимская команда. Сейчас она пока еще держится на восьмой пограничной строчке в таблице. Но, допустим, у расположившихся на девятом месте «Кузнецких медведей» очков столько же. А в запасе еще аж пять матчей по сравнению с «Толпаром»!

Молодежная уфимская команда также имеет все шансы впервые в истории МХЛ не принять участие в борьбе за Кубок Харламова.

Что делать?

Способов выйти из тупика в команде, судя по всему, не осталось. Голкипер Никлас Сведберг по-прежнему шайбы «не тащит». А некогда могучая атака «юлаевцев» ослаблена травмами ведущих игроков до такой степени, что уже и на одно ударное звено форвардов не хватает.

Фанаты с командой уже встречались в аэропорту, говорили по душам, чего-то друг другу обещали, кричали хором… Но лучше не стало.

Болельщикам остается искать выход только в мистике, высших силах и символах.

И они не сдаются!

К примеру, уфимский художник и дизайнер Сергей Сухов предложил сменить эмблему «Салавата Юлаева». Причем срочно! Зачем? А на фарт!

- Я невеликий болельщик «Салавата» и далёкий от хоккея человек, но даже и меня проняло, - написал Сергей в соцсетях. - Как так? Проиграть восемь матчей подряд. Надо что-то делать! Какие-то меры принимать. Как дизайнер хочу предложить - давайте поменяем логотип «Салавата». У половины команд в качестве лого какое-нибудь живое существо. Давайте сделаем куницу.

…Может, болельщик в чем-то прав? Ведь куница – давний талисман уфимского клуба. А еще – ловкий и беспощадный хищник.

Да и на соседей можно оглянуться. Вот казалось бы лиса. Невелик тоже зверек-то! Но как обосновалась на логотипе «Магнитки», так уральцы стали в чемпионы выходить куда чаще.

Вот и в пятницу магнитогорский лис выгрыз победу по буллитам у самого СКА – 5:4!

Так что думай, Уфа. Терять то, по сути, уже нечего… В такой безнадежной ситуации любой выход – хорош.

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