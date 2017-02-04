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Митинг в Нью-Йорке: МОК лучше бы не Россию судил за допинг, а решил вопрос с НХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Митинг в Нью-Йорке: МОК лучше бы не Россию судил за допинг, а решил вопрос с НХЛ

Важная встреча прошла в Нью-Йорке, на ней решалась судьба участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018. Но решение снова не принято. Почему?

Нас не удивишь тем, что руководство НХЛ – комиссар Гари Бэттман и его зам Билл Дэйли – встретились с президентом ИИХФ Рене Фазелем, чтобы обсудить, поедут ли игроки лиги на Олимпиаду или нет.

Рене Фазель в этом смысле вообще героический человек, который пытается тучи развести руками. Изначально ведь из-за чего возникла проблема? Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что больше не собирается оплачивать перелет и проживание игроков НХЛ во время Олимпиады, а также их страховки.

«МОК допустил кошмарную ошибку, - прямым текстом говорит Бэттман. – Потому что свою позицию изменили даже те владельцы клубов, которые были не против отпустить своих хоккеистов на Олимпиаду».

Так вот, Фазель предпринял титанические усилия, провел переговоры – и эти деньги нашел. Сумма зашкаливает за $10 млн, ее пропорционально примут на себя национальные федерации. Что тоже плохо, конечно. Вот президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что Россия должна будет заплатить 900 тысяч долларов за страховки своих игроков. Они будут взяты из бюджета федерации, от спонсоров – хотя деньги можно было бы потратить на строительство одного-двух катков в стране. Или, возможно, это будет договоренность с отечественными страховщиками. Хорошо, если Россия может решить вопрос – но как быть шведам, финнам, чехам? Они тоже сделают все так просто?

Вот такую проблему МОК взвалил – через НХЛ и ИИХФ – на федерации разных стран.

Но эта встреча в Нью-Йорке получилась особенной из-за того, что на нее прилетел президент МОК Томас Бах. Все ждали, что Бах примет какое-то важное решение, скажет важные слова. Но что мы услышали?

«Это был просто визит вежливости, - сказал Бах. – Встреча получилась полезной, атмосфера была плодотворной, мы обменялись мнениями. Спасибо всем за открытость и дружелюбие. Но мы не вели переговоры. Хотя конечно, хотим, чтобы решение по участию игроков НХЛ было бы принято как можно скорее».

Это не те слова, которые мы хотели бы услышать. Дело с мертвой точки не сдвинулось. Лучше бы МОК не Россию судил за допинг, а подумал, как сохранить на зимней Олимпиаде самое ценное, что там есть – хоккейный турнир с участием игроков НХЛ. И вы представляете, если дело дойдет до такого абсурда, что и Россию отстранят от Игр, и хоккеисты НХЛ туда не поедут? Кому будет нужна такая Олимпиада?

Рене Фазель заявляет, что теперь дедлайн откладывается на середину марта. Время идет, ничего не меняется. В принципе шайба на стороне МОК, но хорошего паса оттуда не будет. Сама НХЛ вряд ли что-то изменит кардинально, да и у хозяев клубов сейчас голова болит не об Олимпиаде, а о грядущем плей-офф, кассовой выручке от матчей НХЛ и всему такому.

Вероятность того, что НХЛ не приедет в Пхенчхан, высока как никогда.

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