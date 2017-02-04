Для чего спортсмены раздеваются

Тема красоты человеческого тела неисчерпаема. То есть общественное согласие о том, что тело красиво, вроде бы достигнуто, но возвращаться к этому приходится всем и всегда.

В спорте – тем более. Здесь герои спорта находятся, что называется, в центре композиции. Все внимание сосредоточено на них. Поэтому и они – кто ради собственной пиар-раскрутки, а кто ради привлечения внимания к какой-то проблеме – могут раздеться. Правда, все равно выходит, что и ради лишнего привлечения внимания к собственной персоне.

Вот, например, биатлонистка из Германии Марен Хаммершмидт, недавно выигравшая первую в карьере гонку на этапе Кубка мира:

Фото опубликовано Maren Hammerschmidt (@maren_hammerschmidt) Ноя 16 2016 в 10:12 PST

Говорит, что разделась для того, чтобы привлечь внимание к проблемам медицины. Не знаю, при чём тут медицина, но если все спортсменки будут вот именно таким образом бороться за повышение качества медицинского обслуживания – мы точно против не будем. Зато теперь о ней говорят очень многие. Вроде как и не хулиганство, а ради благого дела разделась барышня. Чешка Коукалова сначала раздевалась неизвестно зачем, а потом придумала тоже весьма себе возвышенную мотивацию: против убийства животных ради их шкур. И вроде как тоже камнем не кинешь в спортсменку. Потом к Коукаловой, ставшей Соукаловой, присоединился ее супруг, и они стали обнажаться совместно. Разумеется, тоже публично.

Вообще, у биатлонистов тема стриптиза – частая тема. Француз Симон Фуркад позировал для одного из глянцевых изданий обнажённым, а уж про норвежца Эмиля Хегле Свендсена (точнее, про его выходки рядом с трассой) не забудет теперь точно никто: во время женского масс-старта на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске он выбежал к кромке трассы и снял штаны, секунд 10 прыгая перед спортсменками. Свендсен потом пояснил прессе, что так приветствовал свою соотечественницу Туру Бергер, в том сезоне выигравшую Кубок мира. Тура прокомментировал а увиденное сдержанно: «Смотреть там не на что!»





Ладно, когда болельщики отправляются на матч вот в таком виде, который смутил в день игры «Челси» – «Арсенал» Тимура Журавеля:

Но ведь спортсмены – тоже люди. И ничто человеческое, в том числе желание раздеться, им не чуждо. Твиттер команды ФК «Енисей» - давно уже заметное явление в социальных сетях. Теперь он предложил нам посмотреть на элементы стриптиза (не пугайтесь, тут нет 18+). Конец сборов – чем не повод для стриптиза:

Тут видна, конечно, чистой воды любительщина. В хороший стриптиз-клуб таких точно не взяли бы. А вот когда смотришь на уверенные, отработанные движения украинской синхронистки Анны Волошиной, можно только сказать: «Ах!» И происходило это не после сборов, а напротив, в самый напряженный момент: в Рио-де-Жанейро, за несколько дней до старта. Может, именно потому украинской сборной удача и не улыбнулась.





Кстати, в жизни, говорят, весьма себе скромная девушка:

Бывает стриптиз и абсолютно по забывчивости: Ольга Граф успешно финишировала на олимпийской дистанции в Сочи, на радостях расстегнула комбинезон и только через некоторое время поняла, что под ним ничего не надето.