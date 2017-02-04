«Советский спорт» следит за лондонским дерби

Главное событие сегодняшнего дня в АПЛ – это дерби «Челси» - «Арсенал». Прогноз «Советского спорта» Вы, наверняка, не пропустили.

Город с утра живет только футболом

Наш корреспондент Миша Шер – за 15 минут до игры передал атмосферу матча:

По итогам первого тайма (1:0 в пользу «Челси») – можно обсудить статистику:

Удары: 6-5 Владение мячом: 47%-53%

Моменты: 5-3 Точность передач: 82%-85%

Довольно активно обсуждаются судейские решения в социальных сетях. Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин сообщил, например, что Алонсо правила не нарушал.

Думаю, Алонсо не нарушал правила. Это совершенно нормальное положение рук при прыжке, не агрессия. Бельерину не повезло, а гол по правилам. — Василий Уткин (@radioutkin) 4 февраля 2017 г.

Следите за вторым таймом вместе с «Советским спортом».

А еще можете посмотреть историческое фото. Таким «Стемфорд Бридж» был всего-то не так давно: в 1993 году:

За текстовой трансляцией следим на сайте «Советского спорта».