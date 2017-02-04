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«Советский спорт» следит за лондонским дерби

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» следит за лондонским дерби
Источник: Reuters

Главное событие сегодняшнего дня в АПЛ – это дерби «Челси» - «Арсенал». Прогноз «Советского спорта» Вы, наверняка, не пропустили.

Город с утра живет только футболом

Наш корреспондент Миша Шер – за 15 минут до игры передал атмосферу матча:

По итогам первого тайма (1:0 в пользу «Челси») – можно обсудить статистику:

Удары: 6-5 Владение мячом: 47%-53%

Моменты: 5-3 Точность передач: 82%-85%

Довольно активно обсуждаются судейские решения в социальных сетях. Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин сообщил, например, что Алонсо правила не нарушал.

 

 

Следите за вторым таймом вместе с «Советским спортом».

А еще можете посмотреть историческое фото. Таким «Стемфорд Бридж» был всего-то не так давно: в 1993 году: 

За текстовой трансляцией следим на сайте «Советского спорта».

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