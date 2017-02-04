Билялетдинов сдал матч Назарову?! Ну и бред…

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему недавний поединок между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» априори не может быть договорняком.

Недавний поединок «Ак Барса» с «Нефтехимиком» вызвал немалый переполох в российских хоккейных кругах. Поскольку поражение 2:8 стало для казанцев самым крупным за всю историю КХЛ.

А тут еще проиграли своему соседу по Татарстану, которые борется за выход в плей-офф.

И вот сегодня на одном из казанских интернет-ресурсо в уже появилась новость, что, дескать, «Ак Барс» подозревают в сдаче этого матча. Причем, с намеком, что подозревают не вообще, а, цитирую дословно, «в высоких татарстанских кабинетах».

Тот поединок, безусловно, привлек внимание многих любителей хоккея. И мое в том числе. Так вот я готов доказать на пальцах, что никакой сдачи там не было.

1) Посмотрите на количество удалений и стычек в этом матче. 40 минут на двоих – это многовато для договорняка. Тем более, что большая часть штрафов выписана за грубость, удары локтем, удары коленом. Мне трудно поверить, что в поединке, где счет обозначен заранее, игроки будут рисковать искалечить друг друга. А матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» был весьма агрессивным.

2) Надо быть идиотом, чтобы отдавая матч намеренно, привлечь к нему внимание всей России рекордно крупным счетом. Так не бывает.

3) В интернете некоторые «болельщики» уже пишут: «Вот игроки подняли денег, поставив на разницу шайб». Ребята, я вам поясню, если вы не в курсе: деньги на ставках в договорняках делаются совсем не так. А как? Одна команда сильно уступает в середине матча, скажем, в три шайбы. В этот момент делается крупная ставка на ее победу. А потом следует невероятный камбэк. Вот тогда действительно выиграешь много.

4) «Ак Барсу» сейчас ничего не нужно. Хоть все оставшиеся матчи выиграй, хоть проиграй – железное третье место на Востоке. А «Нефтехимик» сохраняет пусть слегка призрачные, но шансы на плей-офф. И бороться будет до тех пока их окончательно не потеряет. Кстати, вслед за «Нефтехимиком» казанцы крупно уступили и «Ладе» - 0:4. Тоже сдали что ли?

5) Ну и, наконец, надо просто знать хотя бы немного главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова, чтобы понимать всю абсурдность предположения того, что он кому-то в принципе мог слить игру.

Тут дело даже не в честности и порядочности, присущих Билялетдинову. Все, кто его знает, понимают, что для него такой вариант в принципе невозможен. Просто обидные разгромы бывают у всех, даже самых знаменитых тренеров. И вот как раз у, казалось бы, надежнейших команд Билялетдинова они случаются периодически.

Но с таким же успехом можно его упрекать, что он намеренно сдал, к примеру, матч американцам в четвертьфинале ЧМ-2013 – 3:8.

Что же тогда случилось с казанцами в том поединке с «Нефтехимиком»?

Я уже написал выше, что «Ак Барс» в конце регулярк и полностью утратил турнирную мотивацию. А нижнекамцы попросту навязали ему свой фирменный назаровский стиль игры – предельно жесткий и агрессивный. Изначально «барсы» к нему не были готовы – стимул отсутствовал. А когда повелись на него и начали отвечать, их обычно строгая игра попросту рассыпалась. Потому что не их это стиль – агрессия на каждом метре площадки.

Вот и все. А говорить о договорняках в такой ситуации – нелепая и неумная выдумка.