Конте не первый! Топ порванных штанов

Вот уж мало кто у нас в редакции предполагал, что вешая обзор стриптиз-выходок или же невольных стриптиз-конфузов спортсменов, сегодня вновь придётся вернуться к этой теме. И главное, какой матч стал для этого поводом! Лондонское дерби, за которым «Советский спорт» так пристально следил, ознаменовалось забавным эпизодом.

Празднуя очередной гол своей команды, тренер «Челси» Конте порвал брюки. Часть болельщиков – те, кому в отличие от корреспондента «Советского спорта» не удалось оказаться на стадионе (вот здесь – только малая часть наших видеоотчетов об игре) - узнали об этом из социальных сетей. Вот, к примеру, удачное видео от Георгия Черданцева:





Конечно, как тут не вспомнить историю с Пепом Гвардиолой, порванные брюки которого (так же, у кромки поля, во время матча) надолго стали интернет-мемом.

Если уж продолжать тему, то вспоминать сможем тут многое. История с бобслеисткой, у которой лопнул аккурат на пятой точке комбинезон, хорошо известна.

Можно посмотреть за этим в видеоформате:





Шутить в жанре «за победу ж*** рвет» мы не будем, а просто предлагаем посмотреть ещё кое-что на тему. Порванные штаны случаются в самых разных видах спорта, как выясняется:



