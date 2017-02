Шедевр Азара и крах надежд Венгера. Как «Челси» обыграл «Арсенал»

«Челси» на своем поле победил «Арсенал» в матче 24-го тура английской премьер-лиги (3:1), и после этого поражения «канониры» окончательно выбыли из чемпионской гонки.

Если «Челси» станет в этом сезоне чемпионом, то матч первого круга с «Арсеналом», состоявшийся 24 сентября на «Эмирейтс», будут помнить как «игру, которая поменяла все».

Такие моменты бывают в истории любого триумфа – эпизод, после которого все пошло по-другому. Это может быть все, что угодно – гол, вратарское спасение, не назначенный судьей пенальти и так далее. Например, когда «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2012-м, многие таким моментом считают эпизод, когда в ответном матче 1/8 финала с «Наполи» Чех при счете 2:1 вытащил сложнейший мяч после удара Суньиги. Вскоре «синие» забили третий гол, переведя встречу в овертайм, и в итоге прошли дальше по сумме двух встреч (в Неаполе они уступили – 1:3). Не будь того спасения Чеха, история европейского футбола могла бы быть совсем другой.

Тогда, в сентябре, после разгромной победы со счетом 3:0, «Арсенал» опережал «Челси» на три очка. Прошло 17 туров, и «канониры» отстают от «синих» на девять баллов. Внушает, не правда ли? Кто знает, не будь того поражения, перестроил бы Антонио Конте свою команду на 3-4-3, и была та серия из 13 выигрышей подряд.

Нынешний же матч должен был стать поворотным моментом для «Арсенала». Находить ключевые эпизоды в истории неудач сложнее. Кто знает, когда шансы «канониров» на титул стали призрачными? После поражения от «Уотфорда» в минувшем туре? Или после ничьей с «Борнмутом»? Но все и журналисты, и болельщики были уверены в одном – неудача на «Стэмфорд Бридж» уже окончательно вычеркнет «Арсенал» из числа претендентов на чемпионство. Так и произошло. Арсену Венгеру вообще не везет на гостевые матчи с «Челси». Помнится, в марте 2014-го на выездную встречу с «синими» выпала 1000-я игра француза во главе «Арсенала». Как итог – 0:6.

ВЕНГЕР ПРОТИВ СОВЕТОВ

Накануне матча в TheTelegraph вышел материал, в котором подробно разбиралось, за счет чего «канониры» могут переиграть «Челси». Если вкратце, издание советовало, во-первых, постараться использовать недостаточное количество оборонительных навыков у Мозеса и почаще переводить мяч с фланга на фланг – в этих случаях нигериец порой теряет позицию (как пример – голы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»). Во-вторых, TheTelegraph рекомендовало «Арсеналу» отдать сопернику мяч: «Челси» в проигранных тем же «канонирам» и «Тоттенхэму» встречах имел преимущество во владении, но забить в этих матчах так и не сумел. Кроме того, журналисты считали, что Венгер должен обязательно выпустить в стартовом составе Жиру.

Главный тренер «Арсенала» советы TheTelegraph проигнорировал. «Канониры» и не подумали отдать сопернику мяч, да и французский форвард остался в запасе. А когда вышел, было уже поздно. По итогам первого тайма «Челси» владел мячом 46% времени, но при этом вел в счете и по большей части контролировал игру. Самый острый момент «Арсенал» создал после розыгрыша углового (Куртуа среагировал на удар головой Габриэла). В позиционном же нападении у гостей не получалось практически ничего. Первая осмысленная атака прошла уже только в добавленное к первому тайму время, но Озил затянул с ударом, да и пробил несильно.

ЗОНА КОМФОРТА

В общем, «Арсенал» сам поставил «Челси» в зону комфорта, да еще и пропустил быстрый гол. Хотя момент, безусловно, вышел скандальный – Алонсо, борясь за верховой мяч с Бельерином, въехал тому локтем в лицо, да так, что защитник не смог продолжать матч. Рефери же Мартин Аткинсон посчитал, что все в порядке.

