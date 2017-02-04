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Шедевр Азара и крах надежд Венгера. Как «Челси» обыграл «Арсенал»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шедевр Азара и крах надежд Венгера. Как «Челси» обыграл «Арсенал»
Источник: Reuters

«Челси» на своем поле победил «Арсенал» в матче 24-го тура английской премьер-лиги (3:1), и после этого поражения «канониры» окончательно выбыли из чемпионской гонки.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Если «Челси» станет в этом сезоне чемпионом, то матч первого круга с «Арсеналом», состоявшийся 24 сентября на «Эмирейтс», будут помнить как «игру, которая поменяла все».

Такие моменты бывают в истории любого триумфа – эпизод, после которого все пошло по-другому. Это может быть все, что угодно – гол, вратарское спасение, не назначенный судьей пенальти и так далее. Например, когда «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2012-м, многие таким моментом считают эпизод, когда в ответном матче 1/8 финала с «Наполи» Чех при счете 2:1 вытащил сложнейший мяч после удара Суньиги. Вскоре «синие» забили третий гол, переведя встречу в овертайм, и в итоге прошли дальше по сумме двух встреч (в Неаполе они уступили – 1:3). Не будь того спасения Чеха, история европейского футбола могла бы быть совсем другой.


Тогда, в сентябре, после разгромной победы со счетом 3:0, «Арсенал» опережал «Челси» на три очка. Прошло 17 туров, и «канониры» отстают от «синих» на девять баллов. Внушает, не правда ли? Кто знает, не будь того поражения, перестроил бы Антонио Конте свою команду на 3-4-3, и была та серия из 13 выигрышей подряд.

Нынешний же матч должен был стать поворотным моментом для «Арсенала». Находить ключевые эпизоды в истории неудач сложнее. Кто знает, когда шансы «канониров» на титул стали призрачными? После поражения от «Уотфорда» в минувшем туре? Или после ничьей с «Борнмутом»? Но все и журналисты, и болельщики были уверены в одном – неудача на «Стэмфорд Бридж» уже окончательно вычеркнет «Арсенал» из числа претендентов на чемпионство. Так и произошло. Арсену Венгеру вообще не везет на гостевые матчи с «Челси». Помнится, в марте 2014-го на выездную встречу с «синими» выпала 1000-я игра француза во главе «Арсенала». Как итог – 0:6.

ВЕНГЕР ПРОТИВ СОВЕТОВ

Накануне матча в TheTelegraph вышел материал, в котором подробно разбиралось, за счет чего «канониры» могут переиграть «Челси». Если вкратце, издание советовало, во-первых, постараться использовать недостаточное количество оборонительных навыков у Мозеса и почаще переводить мяч с фланга на фланг – в этих случаях нигериец порой теряет позицию (как пример – голы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»). Во-вторых, TheTelegraph рекомендовало «Арсеналу» отдать сопернику мяч: «Челси» в проигранных тем же «канонирам» и «Тоттенхэму» встречах имел преимущество во владении, но забить в этих матчах так и не сумел. Кроме того, журналисты считали, что Венгер должен обязательно выпустить в стартовом составе Жиру.

Главный тренер «Арсенала» советы TheTelegraph проигнорировал. «Канониры» и не подумали отдать сопернику мяч, да и французский форвард остался в запасе. А когда вышел, было уже поздно. По итогам первого тайма «Челси» владел мячом 46% времени, но при этом вел в счете и по большей части контролировал игру. Самый острый момент «Арсенал» создал после розыгрыша углового (Куртуа среагировал на удар головой Габриэла). В позиционном же нападении у гостей не получалось практически ничего. Первая осмысленная атака прошла уже только в добавленное к первому тайму время, но Озил затянул с ударом, да и пробил несильно.

ЗОНА КОМФОРТА

В общем, «Арсенал» сам поставил «Челси» в зону комфорта, да еще и пропустил быстрый гол. Хотя момент, безусловно, вышел скандальный – Алонсо, борясь за верховой мяч с Бельерином, въехал тому локтем в лицо, да так, что защитник не смог продолжать матч. Рефери же Мартин Аткинсон посчитал, что все в порядке.


Кстати, и в прошлом сезоне игра между «Челси» и «Арсеналом» на «Стэмфорд Бридж» тоже получилась скандальной. И тоже не в пользу «канониров»: Диего Коста спровоцировал Габриэла на удаление, показав, за что его ненавидит вся Англия (исключая, разумеется, болельщиков «синих»).

Зато второй гол «Челси» получился просто шедевральным. Азар начал свой рейд еще на своей половине поля, дважды по его ходу обыграл Косьелни, один раз – Коклена, и собрав вокруг себя кучу парней в красных футболках, пробил мимо Чеха.

За вратаря «Арсенала» особенно обидно. Его ошибка, когда он выложил мяч точно на ногу Фабрегасу, подвела итог чемпионским амбициям «Арсенала» в этом сезоне, но как раз Чех меньше всего этого заслуживал.

В концовке матча на секторе разочарованных болельщиков «Арсенала» появился призыв к Венгеру поскорее уже уйти: «Уже достаточно. Уходи». Контракт француза с «Арсеналом» истекает летом и информации, будет ли он продлен, не было уже давно. И, если Венгер все же уйдет, случится это не на победной ноте.

Матч

Челси - Арсенал - 3:1 (1:0)

Голы

Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)

Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби

Предупреждения:

Матич, 71 - Мустафи, 24

Место и дата

04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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