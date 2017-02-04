«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
МАРГАСОВ ПОКИНУЛ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
Защитник Тимофей Маргасов покинул «Крылья Советов» и прибыл в расположение «Локомотива». Как сообщает «Чемпионат», ожидается, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с железнодорожниками. Срок соглашения с игроком будет рассчитан на 3.5 года. Предполагаемая сумма сделки 250 тысяч евро.
Напомним, что Маргасов перешел в «Крылья» летом 2016 года на правах свободного агента. До этого защитник выступал за «Ростов», в составе которого завоевал серебряные медали прошлого чемпионата России.
КОРЕ «ЛОКОМОТИВУ» НЕ ПОДОШЕЛ
Нападающий Александр Коре покинул расположение «Локомотива». Скорее всего, с футболистом, который проходил просмотр в московском клубе, контракт подписан не будет.
Француз принял участие в двух сборах «Локо» и забил два мяча во время контрольного матча с молодежкой «Вердера».
Коре является игроком литовского «Стумбраса».
В «АНЖИ» ЕЩЕ ОДИН НОВИЧОК
Украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Махачкалы. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на полтора года.
Последним клубом, за который выступал Белый был хорватский «Хайдук».
ЗАЩИТНИК СБОРНОЙ ЗАМБИИ ПЕРЕЕХАЛ В ТУЛУ
Защитник сборной Замбии и «ЛилляСтопиллаСунзу» на правах аренды перешел в тульский «Арсенал» Соглашение подписано до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне Сунзупровел за «Лилль» четыре матча в рамках Лиги 1.
За сборную Замбии новичок «Арсенала» сыграл 62 матча.
КВЕРКВЕЛИЮ НЕ ОТПУСКАЮТ ИЗ «РУБИНА»
Реваз Челебадзе, агент защитника «Рубина» Соломона Кверквелии заявил о том, что в казанском клубе не хотят отпускать его клиента в другой клуб.
- «Рубин» не дает Квеквелии возможности уехать, ни с кем не договаривается. В этой ситуации все зависит от клуба. Какое решение примут казанцы, так и будет, - приводит слова агента «Чемпионат».
Напомним, что Кверквелия не провел в этом сезоне ни одного матча за «Рубин».
(ГЕННАДИЙ НИКИТОВ)