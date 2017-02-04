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«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи
Источник: ФК «Локомотив»

 «Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

МАРГАСОВ ПОКИНУЛ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Защитник Тимофей Маргасов покинул «Крылья Советов» и прибыл в расположение «Локомотива». Как сообщает «Чемпионат», ожидается, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с железнодорожниками. Срок соглашения с игроком будет рассчитан на 3.5 года. Предполагаемая сумма сделки 250 тысяч евро.

Напомним, что Маргасов перешел в «Крылья» летом 2016 года на правах свободного агента. До этого защитник выступал за «Ростов», в составе которого завоевал серебряные медали прошлого чемпионата России.

КОРЕ «ЛОКОМОТИВУ» НЕ ПОДОШЕЛ

Нападающий Александр Коре покинул расположение «Локомотива». Скорее всего, с футболистом, который проходил просмотр в московском клубе, контракт подписан не будет.

Француз принял участие в двух сборах «Локо» и забил два мяча во время контрольного матча с молодежкой «Вердера».

Коре является игроком литовского «Стумбраса».

В «АНЖИ» ЕЩЕ ОДИН НОВИЧОК

Украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Махачкалы. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на полтора года.

Последним клубом, за который выступал Белый был хорватский «Хайдук».

ЗАЩИТНИК СБОРНОЙ ЗАМБИИ ПЕРЕЕХАЛ В ТУЛУ

Защитник сборной Замбии и «ЛилляСтопиллаСунзу» на правах аренды перешел в тульский «Арсенал» Соглашение подписано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Сунзупровел за «Лилль» четыре матча в рамках Лиги 1.

За сборную Замбии новичок «Арсенала» сыграл 62 матча.

КВЕРКВЕЛИЮ НЕ ОТПУСКАЮТ ИЗ «РУБИНА»

Реваз Челебадзе, агент защитника «Рубина» Соломона Кверквелии заявил о том, что в казанском клубе не хотят отпускать его клиента в другой клуб.

- «Рубин» не дает Квеквелии возможности уехать, ни с кем не договаривается. В этой ситуации все зависит от клуба. Какое решение примут казанцы, так и будет, - приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, что Кверквелия не провел в этом сезоне ни одного матча за «Рубин».

(ГЕННАДИЙ НИКИТОВ)

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